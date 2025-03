Będą spadki i awanse w rozgrywkach piłkarskich USA

United Soccer League, w skrócie USL, ogłosiła niedawno plany uruchomienia ligi Division One w sezonie 2027/28. Miałaby ona rywalizować w USA z MLS jako najwyższa liga w kraju. USL ma obecnie dwie istniejące ligi, bowiem poza USL Championship i USL League One. Oznacza to, że w końcu w amerykańskim sporcie doczekamy się spadków i awansów. Nie wiadomo jak jeszcze będzie to wyglądało, ale kluby mają z tytułu awansów otrzymywać bonusy finansowe.

USA: Będą spadki i awanse w rozgrywkach piłkarskich

Amerykanie i rozwój piłki nożnej w tym kraju przebiega dość harmonijnie. Po powstaniu w latach 90. XX wieku nowej ligi – Major League Soccer i wielkiej ekspansji – w 30. sezonie mamy 30 drużyn, w tym nową – San Diego FC – sporo zrobiły dla rozpoznawalności „soccera” w Stanach Zjednoczonych transfery Davida Beckhama oraz Lionela Messiego.

Teraz, co nowe – będziemy mieć system awansów i spadków. Jest to o tyle dziwne, że w USA rywalizacja polega głównie na wyrównaniu szans, co widać na każdym kroku w amerykańskich sportach, tj. NBA (drafty), NHL czy w ostatnich latach – Formuła 1.

Rozgrywki w ramach USL mają mieć trzy poziomy rozgrywkowe i ma być między nimi płynność „przepływu drużyn”. Słabsi będą spadać z ligi, a mocni będą piąć się poziom wyżej. Powstanie USL Division One, czyli ten docelowy najwyższy poziom rozgrywkowy w Stanach Zjednoczonych, który ma konkurować z Major League Soccer.

System spadków i awansów to coś, co całkowicie normalne w rozgrywkach europejskich, tj. Premier League, Serie A czy Bundesliga. Powoduje to zwiększenie emocji i zaangażowanie, a dla zespołów – możliwość rozwoju swojego projektu sportowego i odblokowywanie nowych możliwości.

To nie jedyna zmiana w piłkarskim porządku amerykańskich rozgrywek nad którą rozmyślają głównodowodzący w tamtejszych ligach. Po latach przyszła pora na zmianę dotyczącą terminarza. Od jesieni 2026 liga MLS ma grać systemem jesień-wiosna, choć nie jest to jeszcze zmiana potwierdzona. Włodarze rozgrywek z USA chcą dostosować się do europejskiego rytmu sezonu piłkarskiego, włącznie z oknami transferowymi.

Aktualnie wygląda to tak, że w Major League Soccer piłkarze mogą przychodzić do końcówki kwietnia do zespołów z tej ligi – w Europie w większości lig, jest już wtedy dwa miesiące po zamknięciu okna.

Fot. Indy Eleven/ X