Zakaz politycznych symboli na koszulkach. CAF boi się identycznej afery jak ta przed rokiem

W kwietniu 2024 roku mecz Pucharu Konfederacji USM Algier – RS Berkane w Afryce nie doszedł do skutku z politycznego powodu. Goście na swoich koszulkach umieścili mapę Maroka uwzględniającą Saharę Zachodnią. Algierczycy byli oburzeni i nie dopuścili do spotkania. Teraz CAF chce się rozprawić z takimi praktykami. Tym bardziej, że za chwilę… może dojść do identycznego meczu.

Mapa Maroka przyczyną konfliktu

W kwietniu 2024 roku RS Berkane przybyło na mecz półfinałowy Pucharu Konfederacji do Algierii. To rozgrywki drugiej kategorii w Afryce, coś jak nasza Liga Europy. Nikt jednak nie zagrał, a Marokańczycy wygrali później walkowerem – 3:0 i 3:0 i bez gry awansowali do finału. Dlaczego? Ponieważ wściekłość miejscowych wywołała mapa Maroka umieszczona na koszulkach gości. Widniało na niej, że Sahara Zachodnia jest częścią Maroka. Algieria tego nie uznaje i postrzega to terytorium jako niepodległe państwo.

Lista terytoriów niesamodzielnych ONZ z 2019 roku obejmuje tylko 17 pozycji (jest na niej Sahara Zachodnia traktowana przez Rzeczpospolitą Polską jako terytorium o nierozstrzygniętym statusie międzynarodowym). Pozostaje ona częściowo pod faktyczną władzą Maroka, a częściowo pod władzą Saharyjskiej Arabskiej Republiki Demokratycznej.

Gospodarze szukali rozwiązania. Chcieli, by mecz się odbył i próbowali zasugerować, by przeciwnicy nie eksponowali tej budzącej podziały mapy. Prosili np. o jej zasłonięcie. RS Berkane postawiło sprawę jasno i nie chciało słyszeć o zmianach. Wobec tego nie zostali po prostu w tych koszulkach wpuszczeni na rozgrzewkę (filmik poniżej). Nie ugięli się. Kilkadziesiąt minut zajął im wyjazd ze stadionu. CAF przyznał później walkower dla RS Berkane, a Trubunał Arbitrażowy ds. w Lozannie podtrzymał do stanowisko.

CAF nie chce powtórki takich sytuacji

Od tamtej afery minął już prawie rok. Konfederacja Futbolu Afrykańskiego (CAF) ogłosiła, że nie będzie dłużej tolerować stosowania strojów z przesłaniami politycznymi, mapami ani hasłami, w wyniku orzeczenia Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu z dnia 25 lutego 2025 roku. W oficjalnym oświadczeniu przesłanym do wszystkich stowarzyszeń członkowskich CAF podkreśliła, że takie stroje nie będą dozwolone w żadnych rozgrywkach.

Jako najwyższa instytucja odpowiedzialna za rozstrzyganie sporów sportowych, CAS stanowczo orzekł, że obecność symboliki politycznej na strojach narusza przepisy CAF. Afrykańczycy oficjalnie odpowiedzieli na orzeczenie dotyczące koszulek noszonych przez RS Berkane podczas zeszłorocznego Pucharu Konfederacji. Federacja potwierdziła w oświadczeniu, że trykoty nie spełniają wymogów przepisów sportowych ze względu na obecność treści politycznych.

Dlaczego akurat teraz? Otóż RS Berkane cały czas gra w takich samych koszulkach z mapą i jest już w ćwierćfinale Pucharu Konfederacji. Jeżeli pokona tam w dwumeczu ASEC Mimosas z Wybrzeża Kości Słoniowej, to wówczas może rozpętać się prawdziwa afera, ponieważ w półfinale na pewno zagra z którymś z algierskich zespołów. CS Constantine w tej części drabinki mierzy się bowiem z USM Algier. Może więc nawet dojść do… identycznego pojedynku jak przed rokiem, gdy doszło do walkowera!

W wyroku wydanym w lutym ubiegłego roku CAS odrzucił wnioski USM Algier, który domagał się wówczas powtórzenia meczu z Berkane. Potwierdził również, że mecze rozgrywane przez RS Berkane w koszulce z mapą Maroka nie zostaną odwołane i że stanowisko Maroka jest uzasadnione. Sąd wyjaśnił, że nie zostaną nałożone żadne sankcje na RS Berkane ani na Królewską Marokańską Federację Piłki Nożnej (FRMF).

Przypomniał jednak CAF, że nie powinna była w ogóle autoryzować koszulek z elementami politycznymi, o czym ostrzegano ją już w przeszłości. Organ zarządzający afrykańskim futbolem spotka się w najbliższych dniach, aby podjąć decyzję w sprawie wdrożenia decyzji CAS i środków, jakie należy podjąć w przyszłości. Potencjalny półfinał algiersko-marokański zostanie rozegrany 20 kwietnia. Afrykanie mają więc miesiąc.

Fot. PressFocus