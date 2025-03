Skandal w Hiszpanii: rezerwowy wbiegł na boisko, by przerwać kontrę – nowy pomysł na oszukiwanie?

Wszyscy ekscytujemy się meczami drużyn narodowych, ale niższe ligi w poszczególnych krajach wciąż rozgrywają swoje spotkania. W Hiszpanii, podczas spotkania pomiędzy Pontevedrą CF a CD Numancią doszło do skandalicznej sytuacji. W walce o awans do wyższej ligi jeden z zawodników rezerwowych w doliczonym czasie gry przerwał niezwykle obiecującą kontrę CD Numancii wbiegając na boisko.

Nowe techniki oszukiwania w Hiszpanii?

Ponteverda CF oraz CD Numancia walczą o awans do hiszpańskiej trzeciej ligi. Przed bezpośrednim spotkaniem o jeden punkt więcej miała ekipa gospodarzy. Mecz również układał się po ich myśli – od 24. minuty Ponteverda CF prowadziła 1:0 po bramce Dalissona de Almeidy. W 95. minucie, ostatniej minucie doliczonej do drugiej połowy CD Numancia przeprowadzała kontrę. Skrzydłowy Steven Gongora ruszył z piłką przy linii bocznej, a rywale nie mogli go dogonić.

Wtem, Yelko Pino, zawodnik Pontevedry, który kilka minut wcześniej opuścił boisko, wtargnął na murawę i spowolnił akcję rywali, a następnie próbował schować się za plecami innych kolegów. Arbiter tego spotkania błyskawicznie zareagował gwizdkiem i pokazał zawodnikowi żółtą kartkę.

Gdyby tego było mało – w tej samej sytuacji czerwoną kartkę otrzymał protestujący piłkarz Numancii, Óscar de Frutos. Chwilę później sędzia zakończył spotkanie, co oczywiście wzmocniło protesty ze strony Numancii. I słusznie – ich zawodnik pędził z kontrą, dzięki której mogła paść wyrównująca bramka.

Aitor Calle, trener Numancii na konferencji prasowej po meczu był bardzo zdenerwowany. Stwierdził, że grozi to poważnym precedensem i trenerzy, a przynajmniej on sam teraz wie, że taka „brudna” taktyka jest skuteczna, skoro skutkuje tylko żółtą kartką.

– Kiedy jest kontratak lub wyraźna szansa, wprowadzę zawodnika na boisko, aby przerwać grę i skończyć z żółtą kartką. To niemożliwe. Mam nadzieję, że to naprawią. Wtargnięcie zawodnika Pontevedry było zaplanowane, a kara powinna być wzorowa dla klubu i zawodnika. – powiedział Hiszpan.

Hiszpańska Federacja Piłki Nożnej odrzuciła wniosek Numancii o ukaranie Pontevedry w związku z „wystawieniem dwunastego zawodnika” i stwierdziła, że „jest to naganne, ale nie jest to niewłaściwe ustawienie”. Poszkodowany klub zdecydował się odwołać się do Komisji Apelacyjnej Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej.

– Takie zachowanie narusza zasady dobrego porządku w sporcie, które są przestrzegane na wszystkich szczeblach i przez najwyższe władze w sporcie lokalnym, regionalnym i krajowym, a także stanowi naruszenie wszelkich zasad i reguł postępowania w sporcie i w życiu. – czytamy w oświadczeniu prezesa klubu, Patricio de Pedro Valverde.

fot. screen YouTube/CD Numancia