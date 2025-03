Wiele lat spędził w Polonii Warszawa i Widzewie. Teraz zagra w A Klasie

Łącznie kilkanaście lat spędził w Polonii Warszawa i Widzewie Łódź. W tym czasie rozegrał dla tych zasłużonych klubów ponad 200 meczów. Choć niedługo obchodzić będzie 37. urodziny, a ostatni grał w sezonie 2023/24, nie zamierza kończyć kariery. Właśnie dołączył do zespołu występującego w A Klasie.

Wiele lat w Polonii Warszawa i Widzewie

Urodzony w Warszawie Daniel Mąka swoją przygodę z piłką rozpoczął w miejscowych drużynach Salosu oraz Agrykoli. Do seniorskiego futbolu wchodził zaś w barwach Polonii Warszawa, do której trafił w 2005 roku. W pierwszym zespole zadebiutował pod koniec okraszonego spadkiem z Ekstraklasy sezonu 2005/06. Choć boiskowo nie udało się wywalczyć awansu, w 2008 roku „Czarne Koszule” wróciły do Ekstraklasy w wyniku fuzji z Groclinem Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski.

Sezon 2008/09 był dla Mąki najlepszym w karierze na poziomie Ekstraklasy. W 22 meczach strzelił sześć goli, z czego dwa bezpośrednio na wagę zdobycia czterech punktów więcej. Miało to duży wpływ na zajęcie przez Polonię czwartego miejsca i awansu do eliminacji Ligi Europy. Co więcej, strzelił także hat-tricka w wygranym 4:0 wyjazdowym meczu z imienniczką z Bytomia. W sezonie 2009/10 po raz ostatni zagrał w Ekstraklasie, choć żadnego z dziesięciu występów nie zaczął w pierwszym składzie.

Sezon 2010/11 spędził na wypożyczeniu w pierwszoligowej Termalice, a latem 2011 roku definitywnie opuścił klub z Konwiktorskiej. Dalej występował w Polonii, ale Bytom, która była wówczas tuż po spadku z Ekstraklasy. Już po roku Mąka opuścił Śląsk na rzecz Zawiszy, z którym w sezonie 2012/13 wywalczył awans do Ekstraklasy. Pozostał jednak na poziomie I ligi, bowiem sezon 2013/14 spędził w GKS-ie Tychy, a kolejne dwa w Bytovii Bytów. Latem 2016 roku odszedł do odbudowującego się Widzewa Łódź, który był świeżo po awansie do III ligi.

Z czterokrotnym mistrzem Polski przebył drogę z III ligi na zaplecze Ekstraklasy. W połowie sezonu 2020/21, gdy RTS pełnił rolę beniaminka I ligi, po ponad czterech latach opuścił pierwszy zespół. W tym czasie rozegrał dla Widzewa 122 mecze, w których strzelił 29 goli, z czego aż 17 w sezonie 2016/17 na poziomie III ligi. Pozostał jednak w „Sercu Łodzi”, bowiem został członkiem sztabu szkoleniowego klubowej akademii, a pracę tę łączył z występami w czwartoligowych rezerwach. Drugi zespół Widzewa opuścił po 3,5 roku, wraz z końcem sezonu 2023/24.

Teraz zagra w A Klasie

Mimo 37. urodzin, które obchodzić będzie 30 kwietnia, asystent trenera drużyny Widzewa U15 nie zamierza się kończyć kariery. Po kilku miesiącach przerwy w grze ofensywny pomocnik wrócił na boisko. Teraz występować będzie w A Klasie, czyli na siódmym szczeblu rozgrywkowym. Zasilił szeregi Orła Parzęczew, który w łódzkiej grupie I zajmuje miejsce w środku stawki – dziesiąte. Awans o szczebel wyżej w tym sezonie w grę nie wchodzi, bowiem do liderującej Boruty Zgierz Orzeł traci aż 29 punktów.

W ten weekend piłkarze z Parzęczewa wrócili do zmagań ligowych po czteromiesięcznej przerwie zimowej. Na inaugurację wygrali 2:0 z Łódzką Akademią Futbolu. W 16. ligowym meczu w tym sezonie odnieśli dopiero piąte zwycięstwo. Wygraną z łódzką drużyną przełamali serię trzech porażek z rzędu i zarazem dwóch domowych przegranych pod rząd. Do końca rozgrywek pozostało jeszcze 14 kolejek. W następny weekend Orzeł zmierzy się na wyjeździe ze znajdującą się dwie pozycji nad nimi Andrespolią Wiśniowa Góra, do której traci pięć punktów.

