Wieczysta z kolejnym mocnym transferem. Przez wiele lat był związany z klubem Premier League

Po rozbiciu przy Konwiktorskiej aż 6:1 Polonii Warszawa trener Wieczystej Kraków Przemysław Cecherz poinformował o kolejnym grubym transferze jego klubu. Do beniaminka Betclic 1. Ligi dołączy zawodnik, który przez wiele lat związany był z czołowym klubem Premier League. Kariery tam jednak nie zrobił, bowiem szmat czasu spędzał na wypożyczeniach. Każdy fan Premier League jednak powinien kojarzyć to nazwisko

Wieczysta zaskoczyła kolejnym transferem

Tego lata do debiutującej na poziomie Betclic 1. Ligi Wieczystej Kraków dołączyło dziesięciu nowych zawodników. Na pierwszy plan wysuwało się zakontraktowanie króla strzelców Ekstraklasy z sezonu 2017/18 – Carlitosa czy sprowadzonego z wolnego kontraktu Macieja Gajosa, który w tych rozgrywkach zaliczył ponad 300 występów. To jednak nazwiska wiele mówiące widzom polskiej piłki, ale na szeroką skalę raczej nie wydają się specjalnie rozpoznawalne. Inaczej jest w przypadku zawodnika, który swego czasu został nawet wybrany najlepszym młodym piłkarzem sezonu przez fanów Chelsea.

Mowa o Lucasie Piazonie, który nagrodę najlepszego młodzieżowca „The Blues” otrzymał za sezon 2011/12. Brazylijczyk miał wówczas ledwie 18 lat, a w seniorskim zespole Chelsea nie zaliczył jeszcze debiutu. Jedynie trzy razy znalazł się w kadrze na mecz dorosłej drużyny. Jego debiut w seniorach miał miejsce dopiero we wrześniu 2012 roku, a na kolejny występ musiał poczekać miesiąc. Oba występy zaliczył w rozgrywkach Pucharu Ligi, a w wygranym 6:0 meczu z Wolves który był jego debiutem dla Chelsea, zanotował nawet asystę przy golu na 2:0.

Jak się później okazało, był to jego pierwszy i zarazem przedostatni bezpośredni udział przy bramce Chelsea. Drugi i jednocześnie ostatni zanotował tuż przed Świętami Bożego Narodzenia przy okazji swojego debiutu w Premier League. W wygranym na Stamford Bridge aż 8:0 starciu z Aston Villą zaliczył asystę przy golu na 5:0. W starciu z „The Villans” Brazylijczyk mógł nawet zdobyć premierową bramkę dla Chelsea. Po sfaulowaniu go w polu karnym przez Ciarana Clarka 18-latek sam podszedł do „jedenastki”, ale Brad Guzan obronił jego strzał.

Zwycięstwo zwycięstwem, ale było to bardzo kosztowne pudło. Zawalił w ten sposób… rekord Premier League, bo Chelsea mogła go pobić jeszcze zanim ustanowiło go Leicester City, pokonując Southampton 9:0 w październiku 2019 roku. W momencie strzału Piazona rekord wynosił 9:1 (Tottenham vs Wigan). Później jeszcze Manchester United ograł „Świętych” także 9:0. To ten mecz, w którym Jan Bednarek wyleciał z czerwoną kartką i strzelił swojaka. Piazon zmarnował szansę, żeby Chelsea samodzielnie dzierżyła taki rekord przez sześć lat.

Niespełniony talent Chelsea

Kolejnej szansy na debiutanckiego gola dla Chelsea już nie miał, bowiem 16 minut przeciwko Aston Villi były jego ostatnimi w seniorach „The Blues”. Sezon 2012/13 kończył na wypożyczeniu w Maladze, która dotarła do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W słynnym dwumeczu z BVB jednak nie zagrał, a wcześniej zaliczył po 12 minut w obu meczach z Porto. Hiszpański klub był pierwszym z siedmiu, do którego był wypożyczany przez Chelsea. „The Blues” wypożyczali go także do dwóch angielskich klubów, a także do jednego z Holandii, Niemiec, Włoch i Portugalii. Jego kariera zaczynała się rozdrabniać, choć złapał dobry moment w Championship:

sezon 2012/13: Malaga (La Liga) – 14 meczów, dwie asysty

sezon 2013/14: Vitesse (Eredivisie) – 36 meczów, 12 goli, dziewięć asyst

sezon 2014/15: Eintracht Frankfurt (Bundesliga) – 23 mecze, dwa gole, dwie asysty

sezon 2015/16: Reading (Championship) – 27 meczów, pięć goli, trzy asysty

sezony 2016/17 i 2017/18: Fulham (Championship) – 58 meczów, 12 goli i dziewięć asyst

sezon 2018/19: Chievo Werona (Serie A) – cztery mecze

sezony 2019/20 i 2020/21: Rio Ave (Liga Portugal) – 35 meczów, sześć goli i dwie asysty

Ostatnio było już gorzej

Do Rio Ave Piazon pierwotnie miał trafić na zasadzie dwuletniego wypożyczenia, jednak pół roku przed jego końcem Chelsea porozumiała się z Bragą ws. transferu definitywnego Brazylijczyka. Z „Arcybiskupami” związał się czteroletnim kontraktem, lecz w klubie z północy Portugalii spędził tylko rok. Na początku 2022 roku udał się bowiem na półtoraroczne wypożyczenie do Botafogo, co oznaczało jego powrót do ojczyzny po 11 latach. Po ponownym wyjeździe z „Kraju Kawy” dla Bragi już nie zagrał, bowiem cały sezon 2023/24 znajdował się poza kadrą meczową.

Po rozstaniu z Bragą pozostał w Portugalii, gdyż związał się roczną umową z debiutującym w ekstraklasie AVS. Po barażach jego zespół utrzymał się na najwyższym szczeblu. Co ciekawe, w AVS dzielił szatnię m.in. z legendarnym meksykańskim golkiperem – Guillermo Ochoą czy obecnym piłkarzem Radomiaka – Vasco Lopezem. Jego dorobek dla trzech wyżej wymienionych klubów prezentował się następująco:

Braga – 42 mecze, sześć goli, pięć asyst, zwycięstwo w Pucharze Portugalii w sezonie 2020/21

Botafogo – 33 mecze, dwa gole, trzy asysty, zwycięstwo w pucharze stanowym w 2023 roku

AVS – 32 mecze, trzy asysty

W karierze zaliczył aż osiem wypożyczeń, był wielkim talentem w grach FIFA czy Football Manager 10 lat temu, a teraz jest wolnym zawodnikiem i zagra w Polsce w Betclic 1. Lidze. Piazon był bardzo ważnym piłkarzem dla jednego z najsłabszych portugalskich klubów w sezonie 2024/25, bo rozegrał aż 2400 minut. Liczbowo jednak nie zachwycił, a występował często jako ofensywny pomocnik lub lewy napastnik.

Być może 31-letni pomocnik już w najbliższy weekend zadebiutuje w koszulce Wieczystej. Po zwycięstwie aż 6:1 w Warszawie z Polonią trener beniaminka Betclic 1. Ligi – Przemysław Cecherz na konferencji prasowej powiedział bowiem, że Brazylijczyk przyleciał do Krakowa i podpisze umowę z żółto-czarnymi. Wieczysta będzie jego trzecim klubem, a pierwszym od siedmiu lat, spoza najwyższego szczebla.

fot. PressFocus