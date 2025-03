Media: Milan wybrał nowego dyrektora sportowego. To wielki powrót!

Milan w obecnym sezonie rozczarowuje, mimo braku porażki w derbach Mediolanu w każdym z meczów i pokonania Realu Madryt na Estadio Santiago Bernabeu. Pozycja poza strefą Ligi Mistrzów w tym sezonie była przykrą rzeczywistością po aż 27 z 29 rozegranych kolejek. Przyszedł więc czas na posprzątanie bałaganu. Według włoskiego newsmana Daniele Longo, „Rossoneri” wybrali na nowego dyrektora sportowego Fabio Paraticiego.

Milan wybrał nowego dyrektora sportowego

Ostateczna decyzja co do wyboru nowego dyrektora sportowego w Milanie ma być podjęta w okolicach Wielkanocy, ale już wyklarowało się, że to Fabio Paratici obejmie zajmowane do niedawna przez Antonio d’Ottavio stanowisko. W walce o fotel w biurach Milanello Włoch miał okazać się lepszy od Igliego Tare, czy kandydatur spoza Półwyspu Apenińskiego – Thiago Scuro z AS Monaco, a także Markusa Kroesche z Eintrachtu Frankfurt.

CEO Milanu Giorgio Furlani uzyskał niedawno od Gerry’ego Cardinale, właściciela Milanu, pozwolenie na działanie w kwestii zarządzania pionem sportowym. W praktyce oznaczało to, że ostateczną decyzję w sprawach klubu od strony sportowej miał mieć właśnie on, absolwent Harvardu, nie Zlatan Ibrahimović. Legendarny szwedzki piłkarz i jego zakres obowiązków do tej pory nie był znany, co wywoływało w Italii wiele dyskusji. Formalnie jest on doradcą RedBird Capital Partners, ale miał dużo do powiedzenia w kwestii letnich ruchów w klubie.

Według Daniele Longo z „calciomercato.com” odbyły się już trzy spotkania na linii Furlani – Paratici. Ciężko mówić w przypadku Milanu o jakimś castingu, co świadczy o zaawansowanej fazie tematu.

Paratici ma 53 lata i od 2023 roku jest oficjalnie poza futbolem, z racji zawieszenia, które nałożyła na niego FIFA. Według Radio Rossonera, były szef skautów Sampdorii rozwiał swoje wszelkie wątpliwości co do objęcia posady w Mediolanie. Do największych skalpów dyrektora podczas pracy jest sprowadzenie do Tottenhamu:

Cristiana Romero

Rodrigo Bentancura

Dejana Kulusevskiego

Radu Dragusina

W Juventusie byli to:

Andrea Barzagli

Cristiano Ronaldo

Andrea Pirlo (wolny transfer)

Paul Pogba (wolny transfer)

Paulo Dybala

Carlos Tevez

Arturo Vidal

„Rossoneri” zajmują aktualnie dopiero dziewiątą lokatę w Serie A, tracąc do miejsca gwarantującego w przyszłym sezonie Ligę Mistrzów sześć punktów. Wśród rywali do walki o udział o dołożenie kolejnego uszatego pucharu do kolekcji jest też Bologna, Lazio, Juventus, Roma oraz Fiorentina. Po przerwie na reprezentację, podopieczni Sergio Conceicao zmierzą się na wyjeździe z SSC Napoli, które wciąż wierzy w swój czwarty tytuł mistrza Włoch.

Fot. PressFocus