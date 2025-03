Genoa CFC to najstarszy klub piłkarski jaki powstał we Włoszech. Jego założenie przypadło na 1893 rok i – jak w wielu przypadkach – maczali w tym palce przybysze z Wysp Brytyjskich. Mało kto jednak wie, że Boca Juniors to… wpływy włoskie. W związku z tym, z okazji 120-lecia argentyńskiego giganta, Kappa wypuściła stroje łączące oba kluby. Włosi mają zagrać w nich kolejny mecz ligowy.

Genoa i Boca Juniors na jednej koszulce

Historia tej koszulki sięga początków XX wieku. W 1905 roku grupa imigrantów będących głównie z Genui, miasta Kolumba i marynarza Andrei Dorii – założyła klub klasy robotniczej – La Boca. Argentyński zespół ze stolicy kraju – Buenos Aires – nazwany Boca Juniors nosi przydomek Xeneizes. Zeneise to w dialekcie liguryjskim po prostu „Genueńczycy”. A to wszystko z powodu założycieli klubu kojarzonego dziś głównie z osobami Diego Armando Maradony czy Juana Romana Riquelme.

Genoa zagra więc mecz w kolorach Boca. Skąd w ogóle Włosi wymyślili takie barwy, zakładając klub w Ameryce Południowej? Otóż postanowili wybrać kolory… pierwszego statku, który przepłynie przez port. Była to łódź szwedzka, więc młodzi ludzie postanowili, że takie kolory otrzyma ich nowy zespół. Oprócz tego gryf, jako symbol Genui jest obowiązkowym elementem na klatce piersiowej. Na odwrocie, pod kołnierzykiem, znajduje się kolejne odniesienie: napis „ZENEIXI”, czyli wyjaśniona powyżej genueńska wersja przydomku „Xeneizes”.

W krótkim filmie przestawiającym wspólną historię, można usłyszeć: – Hej Zeneise, jak się masz? Może nie pamiętasz, ale znamy się od dziecka. To prawda, między nami jest ocean, ale lubimy żyć w kolorowych miejscach. Macie Diego, ale my też (Diego Milito – przyp. MZ). Od początku, na zawsze.

Strój, w którym to Genoa zagra na 120-lecie argentyńskiego klubu jest autorstwa marki Kappa pochodzącej z Turynu. Firma spod znaku kobiet siedzących do siebie plecami jest od 2023 roku w tym miejscu po raz trzeci w historii partnerem technicznym. Wcześniejsza współpraca obejmowała lata 1998-2001 oraz 2019-22.

Genoa i medialne stroje – ciąg dalszy

Genoa zagra w tej koszulce prawdopodobnie tylko raz – 29 marca z Juventusem. To czwarty komplet „Grifone” w tym sezonie. Takie trykoty często powstają okolicznościowo i wyprzedają się jak świeże bułeczki. Poprzedni komplet zareklamowano w listopadzie i za jego promocją stał… legendarny wrestler z WWE – The Undertaker. To nie pierwsza tego typu współpraca w ostatnim czasie klubu z Ligurii – sezon wcześniej jeden ze strojów reklamowała światowej sławy gwiazda muzyki, Rita Ora.

Zespół z tej części Genui od jesieni trenuje mistrz świata 1998 – Patrick Vieira. Uratował go ze szponów strefy spadkowej i pod jego wodzą „awansował” on w hierarchii, stając się typowym ligowym średniakiem, który nie musi się o nic martwić. Bardzo szybko poukładał to były trener Strasbourga i Crystal Palace. Genoa głównie bije tych słabszych – Monzę, Venezię, Parmę czy Lecce i na tym polega jej siła. Zajmuje 12. pozycję w Serie A i ma aż 13 oczek przewagi nad strefą spadkową.

Fot. X/ Genoa CFC