Wyróżnienia 23. kolejki Betclic 3. ligi

Za nami kolejny jakże emocjonujący weekend Betclic 3. ligi, podczas którego obserwowaliśmy nie tylko indywidualne świetne występy, ale także zespołowe zaskakujące sukcesy. Ponownie podjęliśmy się wyłonienia wyróżniających się postaci i wydarzeń w kategoriach: piłkarz kolejki, młodzieżowiec kolejki, mecz kolejki oraz sensacja kolejki. Wybór nie należał do najprostszych, ale bez wątpienia wyróżnieni zasłużyli na swoje miejsce w naszym zestawieniu.

Piłkarz 23. kolejki Betclic 3. Ligi – Adam Chojecki (Korona Kielce II)

Jedna z najtrudniejszych kategorii do wyboru, a przyczyn tego jest mnóstwo. Oczywiście ostatecznie udało się wskazać jedną postać, która równie dobrze mogłaby być zakwalifikowana do kategorii młodzieżowca. Adam Chojecki, zawodnik rezerw Korony Kielce, jeszcze początkiem aktualnego sezonu otrzymał nawet kilka minut w meczach PKO BP Ekstraklasy. Natomiast ostatnio występuje głównie w drugiej drużynie, choć po ostatnim występie może się to zmienić. Zawodnicy Korony byli wyraźnymi faworytami pojedynku z Lewartem Lubartów, jednak mecz nie rozpoczął się zbytnio po ich myśli.

Po 45 minutach, ku zaskoczeniu wszystkich, to gospodarze prowadzili już 2:0. Po zmianie stron Korona rozpoczęła odrabianie strat za sprawą Daniela Bąka. Jednak później sprawy w swoje ręce wziął Adam Chojecki. W 56. minucie wyrównał na 2:2, a dosłownie cztery minuty później dał prowadzenie przyjezdnym. To jednak nie był koniec jego strzelania, ponieważ jeszcze w doliczonym czasie ustanowił wynik meczu na 2:4. Zawodnik kolejki, który notuje klasycznego hat-tricka, a przede wszystkim ratuje swoją drużynę przed sensacyjną porażką.

Młodzieżowiec 23. kolejki Betclic 3. Ligi – Bartosz Falbierski (Unia Skierniewice)

Można wyróżnić dwa razy tego samego piłkarza, ale lepiej wyróżnić dwóch. Tu także jeden zawodnik skończył spotkanie z trzema golami. W starciu Jagielloni II Białystok z Unią Skierniewice bardzo dużo działo się od samego początku. Bartosz Falbierski już w 2. minucie zdołał wpisać się na listę strzelców. Jeszcze nie minął kwadrans, a bezpośrednią czerwoną kartkę ujrzał Presley Pululu, który uderzył rywala, co bardzo mocno wpłynęło na przebieg całego spotkania. W 22. minucie do głosu ponownie doszedł zwycięzca kategorii młodzieżowca kolejki, powiększając prowadzenie.

Hat-tricka skompletował jeszcze przed przerwą, strzelając gola w 43. minucie. 19-letni Bartosz jest aktualnie wypożyczony do Unii Skierniewice z warszawskiej Polonii, a takimi występami na pewno zwiększa swoje szanse na powrót i walkę o skład w pierwszoligowym zespole. Pomocnik dołączył do drużyny ze Skierniewic w lutym tego roku i od rozpoczęcia rundy pokazuje, że to był bardzo dobry ruch władz klubu. Aktualnie jego średnia będzie wyglądać imponująco – pięć spotkań i pięć goli.

Mecz 23. kolejki Betclic 3. Ligi – Siarka Tarnobrzeg – Świdniczanka Świdnik 4:2

Jak to bywa w większości przypadków, mecz meczowi nierówny, zatem kolejny wybór, który do łatwych nie należał. Wydarzenia na stadionie w Tarnobrzegu zasługują jednak na wyróżnienie, szczególnie że do ostatnich minut wynik było bardzo niepewny. Siarka Tarnobrzeg po bolesnej porażce z KSZO Ostrowcem Świętokrzyskim miała bardzo dobrą okazję na odbudowanie się przed własnymi kibicami. Na ich stadion przyjechała bowiem drużyna walcząca o utrzymanie w tym sezonie – Świdniczanka Świdnik. Jednak wbrew pozorom, czyhająca za plecami strefa spadkowa podziałała na gości niezwykle motywująco.

Od początku gospodarze dość wyraźnie dominowali, tworzyli sobie sytuacje, przebywając na połowie rywala. Jednak w pewnym momencie, a dokładnie w 11. minucie, Świdniczanka pokazała, jak się wychodzi z kontratakiem. Zrobił to tak naprawdę indywidualnie Oliwier Konojacki. Siarka ledwo zdążyła się otrząsnąć po jednym ciosie i w 22. minucie mieliśmy już 0:2, a kibice w Tarnobrzegu byli mocno zaskoczeni. Do przerwy, mimo prób, wynik nie uległ zmianie. Wszystko zmieniło się po przerwie, w której Dariusz Kantor ewidentnie wpłynął na zespół. Już cztery minuty po gwizdku gola kontaktowego strzelił Krystian Bracik, a nieco ponad 10 minut później kapitan Szymon Kaliniec wyrównał pięknym uderzeniem z dystansu.

Gospodarze szli za ciosem, czego dowodem była 64. minuta i idealne wykończenie dośrodkowania przez Kacpra Jodłowskiego. W 83. minucie za drugą żółtą kartkę z boiska wyleciał Piotr Lisowski, ale Siarce nie przeszkodziło to w wyprowadzeniu decydującego ciosu w ostatniej akcji meczu. Mogło być 3:3, a skończyło się 4:2. Mimo iż goście byli bardzo blisko wyrównania, to Kamil Ogorzały ustalił wynik na 4:2. Powrót z dalekiej podróży w imponującym stylu zasłużył na wyróżnienie.

Sensacja 23. kolejki Betclic 3. Ligi – Stal Brzeg – Górnik Polkowice 2:1

Zwykle w tej kategorii wskazywano zaskakujące zwycięstwo drużyny z dołu tabeli z jednym z kandydatów do czołowej pozycji. W tym przypadku również różnica miejsc jest dość znacząca, jednak spotkanie Stali Brzeg z Górnikiem miało ogromne znaczenie dla gospodarzy. Stal Brzeg była jedną z dwóch drużyn w całej Betclic 3. lidze, która ani razu nie wygrała w aktualnym sezonie. Stal już nie raz i nie dwa była bardzo blisko zmiany tego stanu, lecz zawsze czegoś brakowało. Mimo braku wygranej i tak nie byli na ostatnim miejscu, głównie za sprawą sześciu remisów. Wszystko zmieniło się w sobotnim pojedynku.

Ich rywalem był Górnik Polkowice, wyraźnym faworyt tego starcia, szczególnie po dwóch wygranych z rzędu. Jednak spotkanie rozpoczęło się lepiej dla spragnionych zwycięstwa jak wody gospodarzy. W 23. minucie wynik otworzył Olaf Kania, wykorzystując świetne podanie z lewej flanki. Jeszcze w pierwszej połowie goście zdołali jednak wyrównać za sprawą Michała Nagrodzkiego.

Wszystko wskazywało na to, iż kolejny mecz, w którym była szansa na zwycięstwo – zakończy się remisem. Nic bardziej mylnego, można powiedzieć śmiało, że nie tym razem! Doliczony czas gry, dośrodkowanie w pole karne, zamieszanie i ostatecznie gol Mateusza Mozoli na wagę trzech punktów. Niesamowita radość kibiców, ale także samych piłkarzy pokazywała, jak wiele ta wygrana znaczy dla klubu. Szans na utrzymanie nie ma, ale przynajmniej to koniec wstydliwej serii.

Radość zawodników Stali Brzeg: TUTAJ