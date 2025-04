ŁKS Łódź przedłużył kontrakt ze swoją największą gwiazdą

ŁKS Łódź poinformował o skorzystaniu z możliwości przedłużenia kontraktu ze swoją największą gwiazdą. Wygasająca wraz z końcem tego sezonu umowa została przedłużona z bramkarzem Aleksandrem Bobkiem. Portal „Transfermarkt” wycenia młodzieżowego reprezentanta Polski na niemal trzy miliony złotych.

ŁKS Łódź przedłużył kontrakt z wychowankiem

Wraz z końcem tego sezonu wygasała umowa Aleksandra Bobka z ŁKS-em Łódź.Wychowanek „Rycerzy Wiosny” przez portal „Transfermarkt” jest wyceniany na 700 tys. euro (ok. 2,9 mln PLN), co oznacza, że jest on najbardziej wartościowym piłkarzem dwukrotnego mistrza Polski. Gdyby po zakończeniu tego sezonu opuścił ŁKS, to ten nic nie zarobiłby z tytułu transferu bramkarza.

Jednak cztery dni przed 21. urodzinami Bobka „Rycerze Wiosny” poinformowali o skorzystaniu z opcji przedłużenia kontraktu ze swoim utalentowanym golkiperem. Teraz jego umowa z ŁKS-em obowiązywać będzie do czerwca 2026 roku. Łodzianin jest ważną postacią drużyny prowadzonej obecnie przez Ariela Galeano. W tym sezonie wystąpił w 19 z 26 meczów pierwszego zespołu, a w pięciu z nich zachował czyste konto. 18 z tych występów zaliczył w rozgrywkach Betclic 1. Ligi, gdzie bez przerwy występuje od siedmiu miesięcy.

Aleksander Bobek miał już odejść latem 2024 roku. W związku z tym nie bronił w żadnych sparingach, a od początku sezonu trener Jakub Dziółka stawiał na Łukasza Bombę. Szymon Janczyk z „Weszło” pisał, że konkretna oferta za Bobka wpłynęła z klubu z Beneluksu. Mówiło się też o zainteresowaniu ze strony włoskiej. Przez pierwszych osiem kolejek Bobek był poza kadrą, zaczął bronić dopiero od dziewiątej.

Bobek błysnął w Ekstraklasie

Pod względem liczby rozegranych w tym sezonie minut zajmuje siódme miejsce w kadrze pierwszego zespołu. Jak dotąd w seniorskiej drużynie ŁKS-u rozegrał 71 meczów, a zadebiutował w niej w sierpniu 2022 roku – w meczu 1/32 finału Pucharu Polski ze Stalą Mielec. 11 występów kończył na zero z tyłu, a 110 razy musiał wyciągać piłkę z siatki. Ma także na koncie 27 występów na poziomie PKO BP Ekstraklasy, do której z ŁKS-em awansował w sezonie 2022/23. Tam z kolei ŁKS był absolutnie najgorszy, więc golkiper miał mnóstwo roboty i mógł się wybić – miał jednak stosunkowo niski poziom obron – 61%.

W drugim zespole rozegrał 20 meczów, a we wrześniu ub. roku wystąpił w niej po raz pierwszy od ponad dwóch lat. Bobek w CV ma również trzy występy w młodzieżowej reprezentacji Polski. W listopadzie 2022 roku zaliczył dwa występy w kadrze do lat 19, a siedem miesięcy później został powołany na EURO U19. Podczas turnieju na Malcie nie rozegrał jednak ani minuty. Podczas ostatniej przerwy na kadrę zadebiutował zaś w reprezentacji Polski do lat 20, choć pierwsze powołanie do niej otrzymał już w październiku ub. roku.

Okazję do 19. z rzędu występu w rozgrywkach Betclic 1. Ligi młody bramkarz będzie miał w niedzielę 6 kwietnia. Tego dnia o godzinie 17:00, na zamknięcie 26. kolejki tych rozgrywek, ŁKS na wyjeździe zmierzy się z Pogonią Siedlce. Zwycięstwo z ostatnią drużyną w tabeli z pewnością byłoby znakomitym prezentem dla obchodzącego dzień później 21. urodziny Bobka. „Rycerze Wiosny” przystąpią do tego meczu podrażnieni, bowiem w poprzedni weekend ponieśli pierwszą porażkę pod wodzą Ariela Galeano (1:2 u siebie z Odrą Opole).

