De Zerbi kontra piłkarze. W Marsylii gorąco po kolejnej porażce

Roberto De Zerbi w sferze medialnej określany jest mianem jednego z najlepszych trenerów młodego pokolenia na świecie. Szkoleniowiec z Brescii jest bezkompromisowym fachowcem, który dąży do kultywowania tradycji pięknej gry czym na przestrzeni lat wzbudza czasem porównania do Zdenka Zemana, obaj w końcu trenowali Foggię. Nie jest jednak dobrze w jego obecnej drużynie – po ostatnim spotkaniu ligowym w ośrodku treningowym w zespole wrze.

De Zerbi kontra piłkarze

Po porażce ze Stade de Reims (1:3) w szeregach OM doszło do masowej irytacji. Bolesny wynik z drużyną z miasta chrztu Francji miał obfitować w szereg różnych decyzji: przede wszystkim nocleg w centrum treningowym, a także odwołane dwa dni odpoczynku. Jak ustaliła prasa, w klubie Włoch przy zwycięstwach stara się zachować bardzo rodzinną atmosferę – przy porażkach czuć autorytaryzm szkoleniowca.

Aktualnie „Les Olympiens” przegrali cztery z ostatnich pięciu meczów ligowych, a z ostatnich 10 spotkań na rozkładzie widać jedynie cztery wygrane (4-1-5). Daje to im trzecią ligową lokatę. Relacja między trenerem a piłkarzami osiągnęła punkt wrzenia. „L’Equipe” donosi, że De Zerbi w obliczu buntu piłkarzy nie będzie brał udział w popołudniowych zajęciach. Słowa te zawodnicy mieli usłyszeć w ośrodku La Commanderie.

Piłkarze poczuli się porzuceni przez trenera, bowiem odreagowali mu w momencie spięcia „w takim razie my też nie będziemy dziś trenować”. By załagodzić sytuację do akcji musiał wkroczyć Medhi Benatia. Były zawodnik Bayernu, Juventusu i Romy, to obecnie jeden z dyrektorów w klubie ze Stade Velodrome. Powiedział do zawodników:

– Przeciwko Reims, z Waszym poziomem i zespołem który zagrał, powinniście wygrać nawet bez trenera, który Was prowadzi.

Po godzinnej rozmowie Benatii, piłkarze udali się na trening, ale bez swojego opiekuna. De Zerbi obserwował trening z odległości. Jak zauważyła gazeta, po spotkaniu z Reims mocno oberwało się Polowi Liroli.

Grającemu wyjątkowo jako prawy stoper w bloku złożonym z trzech obrońców dostało się w szczególności – zagrał on 45 min i zmieniono go w przerwie. Znany ze swojej transparentności do zawodników De Zerbi miał wypalić do piłkarza:

– Nikt Cię w tym klubie nie chciał ostatniego lata. Byłem jedynym, który w Ciebie uwierzył. I Ty mi tak dziękujesz za to, broniąc właśnie tak?

trzecie miejsce w tabeli Ligue 1

54 zdobyte bramki to drugi wynik w lidze po PSG

odpadnięcie w 1/16 finału Coupe de France

pierwsze miejsce bez pucharów w tabeli (P7 – OL) jest tylko 4 oczka za OM

po 27 kolejkach aż 8 ligowych porażek (15-4-8)

