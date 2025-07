Dwumecz rozegrany po… 65 latach. Niecodzienna historia z udziałem niemieckiej drużyny

Europejski dwumecz rozgrywa się głównie w ciągu kilkunastu dni od wylosowania pary. W przypadku Glenavon FC i Erzgebirge Aue trwało to… 65 lat. W 2024 roku doszło do pierwszego starcia między tymi drużynami w Niemczech. W weekend doszło do rewanżu. I choć rywalizacja ta nie zagwarantowała nikomu sportowego awansu to w zamian dała sporo endorfin i pięknych wspomnień.

Dwumecz rozegrany po latach. Kiedyś problem

Glenavon w sezonie 1959/60 zdobyło mistrzostwo Irlandii Północnej po raz trzeci w historii i doprowadziło to ich do Pucharu Europy Mistrzów Krajowych. Nikt jednak nie przypuszczałby nawet, że dwumecz jaki mieli zagrać odbędzie się po… 65 latach. Los zdecydował o tym, że drużyna z Wysp Brytyjskich miała podjąć klub z NRD. Drużyna ta dziś nazywa się Erzgebirge Aue – wtedy Wismut Karl-Marx-Stadt. Dwumecz miał rozegrać się w ramach pierwszej rundy jesienią 1960 roku – UEFA narzuciła jedynie, aby rozegrać dwumecze do 30 września (dziś niespotykane).

I wtedy doszło do prawdziwych cudów. Drużyna z NRD nie przyznała wiz Brytyjczykom, po czym… w drugą stronę stało się to samo wobec Enerdowców. Zimna Wojna uniemożliwiła rozegranie spotkań – dwumecz realnie napotkał wtedy wpływ istniejącej wtedy Żelaznej Kurtyny. UEFA podjęła decyzję, by rozegrać mecze na neutralnym gruncie, ale… dobiło to Irlandczyków z Ulsteru.

Dwumecz nie został rozegrany, z uwagi na ich brak funduszy. Nie było ich stać, aby zagrać w starciu z rywalem z NRD. W kolejnej rundzie Enerdowcy odpadli po trójmeczu z Rapidem Wiedeń. Po latach temat wrócił i w lipcu 2024 roku rozegrano pierwsze spotkanie pomiędzy tymi drużynami. Niemcy, mający wtedy aż pięć milionów rocznego budżetu wygrali u siebie 5:0.

Tym razem, około 1100 niemieckich fanów przeszło przez Lurgan w drodze na stadion Mourneview Park w marszu, o którym wiedziały miejskie służby (według informacji BBC). Był to dzień przynoszący znaczne w skali klubu z Irlandii Północnej przychody. Na stadion Glenavon przybyło około 1200 osób.

Bohaterem spotkania był Erik Weinhauer, który zanotował oba trafienia w meczu „rewanżowym”. Górą okazali się Niemcy znad gór Rudaw. Rywalizację rozegraną po latach wygrali więc bez problemu nasi zachodni sąsiedzi 7:0. Nie będzie za to awansu, ale fura wspomnień dla kibiców obu drużyn. Była to bowiem bardzo rzadka inicjatywa, choć bardzo sympatyczna. Kto wie, może zawiąże to między klubami długotrwały sojusz kibicowski. Dwumecz miał miejsce między aktualną 10. drużyną ekstraklasy Irlandii Północnej, a trzynastą ekipą niemieckiej trzeciej ligi.

Fot. X/ Around The GroundsNI