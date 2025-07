Jamal Musiala przejdzie operację. Kontuzja wywołała dyskusję dwóch bramkarzy

Jamal Musiala to jeden z największych talentów piłkarskich świata. Młodego Niemca od dobrych 2-3 lat uważa się za jednego z głównych kandydatów do zdobycia Złotej Piłki w przyszłości. Niestety, ale marzenia o triumfie w sezonie 2025/26 najpewniej pomocnik będzie musiał odłożyć na bok, a to za sprawą wielomiesięcznej przerwy spowodowanej kontuzją w Klubowych Mistrzostwach Świata…

Musiala nie zagra nawet pół roku…

Na koniec pierwszego sezonu pracy Vincenta Kompany’ego jako trenera Bayernu Monachium, drużynę ze stolicy Bawarii spotkał bolesny cios. W ćwierćfinałowym starciu Klubowych Mistrzostw Świata przeciwko Paris Saint-Germain, poważnej kontuzji doznał Jamal Musiala – jeden z największych talentów niemieckiej piłki i kluczowy zawodnik „Die Roten”.

Do dramatycznego zdarzenia doszło na sam koniec pierwszej połowy meczu. 22-letni Musiala, znany z błyskotliwości i zwinności, wbiegł dynamicznie w pole karne, próbując przejąć piłkę przy linii końcowej. Wtedy z impetem staranował go Gianluigi Donnarumma. Interwencja włoskiego bramkarza była agresywna i – jak się okazało – brzemienna w skutkach. Musiala padł na murawę z wyraźnym grymasem bólu, a reakcja jego kolegów z drużyny nie pozostawiała wątpliwości: wyglądało to na coś poważnego. Zakryli oczy, bo młodemu graczowi aż wykręciła się noga.

Dramat, który rozegrał się na oczach świata

Zawodnik został zniesiony z boiska na noszach i natychmiast przetransportowany do szpitala. Według informacji „Bilda” Musiala doznał złamania lewej kości strzałkowej oraz uszkodzenia kilku więzadeł. Te doniesienia chwilę później potwierdził dziennikarz Kerry Hau, dodając, że po powrocie do Monachium piłkarz przejdzie operację. Przerwa w grze potrwa co najmniej cztery miesiące, co oznacza, że Musiala opuści całą rundę jesienną sezonu 2025/26. Niewykluczone, że wróci do gry dopiero na początku 2026 roku.

W Atlancie na Mercedes Benz Stadium, gdzie rozgrywano mecz, atmosfera po ostatnim gwizdku była wyjątkowo napięta. Donnarumma, który od razu zorientował się, jak poważne są skutki jego interwencji, zasłonił twarz koszulką i był bliski łez. Mimo to nie uniknął krytyki – przede wszystkim ze strony kapitana Bayernu Manuela Neuera.

Neuer kontra Donnarumma – kontrowersje po meczu

– To była sytuacja, w której nie trzeba było wchodzić w ten sposób. Donnarumma podjął ryzyko, wiedząc, że może wyrządzić krzywdę przeciwnikowi. Zwróciłem mu uwagę, że powinien podejść do Musiali i życzyć mu powrotu do zdrowia – powiedział Neuer po meczu.

Jednak słowa doświadczonego bramkarza Bayernu wywołały burzę w mediach społecznościowych. Wielu fanów zarzuciło mu hipokryzję, przypominając sytuację z finału mistrzostw świata 2014 roku, kiedy to sam Neuer brutalnie zderzył się z Gonzalo Higuaínem, używając kolana. Tamto wejście także mogło zakończyć się dramatycznie, lecz sędzia nie dopatrzył się faulu.

W obronie Donnarummy stanął Thibaut Courtois, który podkreślił, że sytuacja była nieszczęśliwa, ale nie wynikała z brutalności: – Bramkarze walczą o piłkę, czasem ryzykują. To był pech i na pewno Donnarumma to przeżywa – powiedział belgijski golkiper.

Musiala – przyszłość niemieckiej piłki w zawieszeniu

Dla Bayernu kontuzja Musiali to potężny cios. Pod wodzą Kompany’ego młody pomocnik miał być jednym z liderów drużyny. Jego umiejętność dryblingu, wizja gry i technika sprawiały, że był nie tylko ulubieńcem kibiców, ale i fundamentem ofensywnego stylu gry Bayernu.

Musiala, urodzony w Stuttgarcie, a wychowany piłkarsko w Chelsea, trafił do Bayernu w 2019 roku. W dorosłej drużynie zadebiutował już w sezonie 2020/21, a od tego czasu rozegrał 207 meczów we wszystkich rozgrywkach. Strzelił 64 gole i zanotował 39 asyst, zrobił też przy okazji mnóstwo przebojowych i ekscytujących indywidualnych akcji. Mimo młodego wieku ma już też 40 meczów dla kadry. Musiala już zdążył zdobyć pięć mistrzostw Niemiec, Puchar Niemiec, a także Superpuchar i Ligę Mistrzów. Jego boiskowa błyskotliwość i skromność zjednały mu nie tylko fanów Bayernu, ale i całej piłkarskiej Europy. Przed nim długa droga powrotu do zdrowia.

Dla Vincenta Kompany’ego i całej drużyny Bayernu to moment próby – nie tylko sportowej, ale i mentalnej. A dla samego Musiali – walka o to, by po koszmarze wrócić jeszcze silniejszym. A przecież dopiero co był kontuzjowany przez niemal cały kwiecień i maj. Opuścił kluczowe mecze Champions League z Interem. Wrócił dopiero na Klubowe Mistrzostwa Świata i spotkał go taki dramat.

Fot. PressFocus