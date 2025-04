Klimala z pierwszym dubletem w A-League! Dwie asysty… bramkarza rywali

Wypożyczony ze Śląska Wrocław do Sydney FC Patryk Klimala ustrzelił pierwszy dublet w australijskiej ekstraklasie. Dwa trafienia polskiego napastnika odegrały kluczową rolę w zwycięstwu jego zespołu 3:2 z Adelaide United. Śmiało można powiedzieć, że przy obu golach Klimali asystę zaliczył… bramkarz rywali.

Klimala z pierwszym dubletem w australijskiej ekstraklasie

W 25. kolejce A-League Sydney FC Patryka Klimali czekało wyjazdowe starcie z Adelaide United. Gdyby po trzy punkty sięgnęli „The Sky Blues”, dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu przeskoczyliby Adelaide w tabeli i wskoczyli na premiowane grą w play-offach szóste miejsce. Ten scenariusz się ziścił, a kluczową rolę w jego realizacji odegrał Klimala. Sydney FC wygrało 3:2, a wypożyczony ze Śląska Wrocław napastnik ustrzelił dublet, który był jego pierwszym w australijskiej ekstraklasie.

Polak jako pierwszy w tym meczu wpisał się na listę strzelców, a pomógł mu w tym bramkarz Adelaide. Boczny obrońca Sydney FC – Joel King z prawego sektora posłał dalekie podanie górą w jego kierunku. Golkiper rywali – Max Vartuli nie porozumiał się z pilnującym napastnika Bartem Vriendsem i wybiegł do piłki, lecz nie udało mu się jej wybić. Do bezpańskiej futbolówki dopadł Klimala i z bliskiej odległości wpakował ją do pustej bramki. Tym trafieniem przełamał serię dwóch występów bez strzelonego gola.

Bramkarz rywali okazał się pomocny

„Błękitni” schodzili do szatni z jednobramkowym prowadzeniem, lecz już niecałe 30 sekund po przerwie do wyrównania doprowadził Archie Goodwin. Gospodarze korzystnym wynikiem długo się nie nacieszyli, bowiem już sześć minut później po raz drugi na listę strzelców wpisał się Klimala. Znów asystę przy jego bramce zaliczył bramkarz Adelaide. Tym razem odbił wstrzeloną z lewej strony pola karnego przez Jordana Courtneya-Perkinsa piłkę wprost pod nogi Polaka. Ten nie zmarnował prezentu i z bliskiej odległości wpakował piłkę do siatki.

Klimala nie był jednak jedynym w tym spotkaniu autorem dubletu. W 73. minucie Goodwin ponownie doprowadził do wyrównania, lecz Adelaide znów nie utrzymało korzystnego dla nich wyniku. Sydney FC po raz trzeci wyszło na prowadzenie i to w najboleśniejszy dla rywala sposób, bo po bramce w 90. minucie. W czwartej minucie doliczonego czasu gry pierwszy od trzech meczów kompletów punktów „The Sky Blues” zapewnił Adrian Segecić, który – podobnie jak Klimala – strzelił 10. gola w tym sezonie A-League.

Dzięki tej wygranej podopieczni Ufuka Talaya wskoczyli na barażowe, szóste miejsce, które w play-offach oznacza grę w ćwierćfinale z trzecią drużyną sezonu zasadniczego. Na ten moment pozycję tę zajmuje Melbourne City, które nad Sydney FC ma siedem punktów przewagi. Klimala zaś dzięki dwóm bramkom wskoczył na czwarte miejsce klasyfikacji strzelców A-League i jest najskuteczniejszym obcokrajowcem w bieżącym sezonie tych rozgrywek.

Był to jego trzeci dublet w barwach „Błękitnych”, ale poprzednie dwa ustrzelił w AFC Champions League Two, czyli azjatyckim odpowiedniku Ligi Europy. Łącznie dla Sydney FC strzelił 16 goli w 28 meczach, a do tego zaliczył pięć asyst. Kolejną okazję do powiększenia swojego dorobku będzie miał już w środę 9 kwietnia, gdy jego zespół zmierzy się na wyjeździe z singapurskim Lion City w pierwszym meczu 1/2 finału AFC Champions League Two. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 14:00 polskiego czasu i będzie do obejrzenia za darmo na YouTubie.

fot. screen A-Leagues / YouTube