Zdobył Ligę Mistrzów z Bayernem. Teraz jest w ciężkim stanie w szpitalu

To był bardzo ceniony pomocnik, który rozegrał 40 spotkań w reprezentacji i aż 245 spotkań w Bundeslidze. To także triumfator Ligi Mistrzów z sezonu 2012/13 z Bayernem Monachium. Obecnie jest o nim głośno z zupełnie innego powodu. Otóż Luis Gustavo znajduje się w bardzo poważnym stanie w szpitalu.

Luis Gustavo w ciężkim stanie

Niepokojące wieści docierają do nas prosto z Brazylii w sprawie jednego z najbardziej znanych Brazylijczyków, którzy mieli kiedykolwiek okazję grać na niemieckich boiskach. Były zawodnik Bayernu Monachium oraz zdobywca Ligi Mistrzów z tym klubem z sezonu 2012/13 (zagrał tam… minutę w finale z Borussią), trafił niedawno do szpitala w bardzo poważnym stanie, co też zostało potwierdzone przez lokalne media oraz obecny klub pomocnika, czyli Sao Paulo.

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem Brazylijczyków, Luiz Gustavo podczas zajęć treningowych nagle zaczął skarżyć się na silny ból w klatce piersiowej. Biorąc pod uwagę różne czarne scenariusze – w tym zawał serca – sztab medyczny Sao Paulo postanowił zareagować błyskawicznie, wysyłając 37-latka do renomowanego szpitala Alberta Einsteina w Sao Paulo. Po szczegółowych badaniach lekarze postawili diagnozę, która zszokowała nie tylko zawodnika, ale i również jego drużynę oraz kibiców. U Gustavo zdiagnozowano poważne schorzenie – zatorowość płucną.

Jak tłumaczą eksperci oraz medycy, to potencjalnie śmiertelna choroba, która pojawia się, kiedy jedno z naczyń krwionośnych w płucach zostaje zablokowane. Wśród objawów tego schorzenia można wymienić chociażby wspomniane silne bóle w klatce piersiowej, duszności czy też zawroty głowy. Postawa sztabu medycznego Sao Paulo jest godna pochwały, jako że taki stan chorobowy wymaga natychmiastowej interwencji i hospitalizacji, ponieważ liczy się każda minuta. Niewykluczone, że zdobywca Ligi Mistrzów sprzed kilkunastu lat, zawdzięcza swoim medykom klubowym życie.

− Po uskarżaniu się na bóle w klatce piersiowej po przybyciu do CT, pomocnik Luiz Gustavo został oceniony przez klubowy dział medyczny i natychmiast przewieziony do szpitala Albert Einstein, gdzie przeszedł badania obrazowe, które wykazały płucną chorobę zakrzepowo-zatorową. Zawodnik został hospitalizowany w celu obserwacji i leczenia i pozostanie w szpitalu przez kilka następnych dni, w oczekiwaniu na dalsze badania. Życzymy naszemu numerowi 16 szybkiego powrotu do zdrowia! – czytamy w oświadczeniu Sao Paulo.

Ceniony piłkarz Bayernu

Luis Gustavo jest bardzo znaną postacią w niemieckim świecie piłki – w końcu miał on okazję grać dla TSG Hoffenheim, Wolfsburga oraz Bayernu Monachium. Ogólnie w tych trzech klubach rozegrał łącznie 351 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Z „Bawarczykami” sięgnął po cztery tytuły i spędził tu trzy sezony. Najważniejszy sukces na scenie klubowej przypadł w kampanii 2012/13, kiedy to wraz z kolegami wygrał Ligę Mistrzów. W najważniejszych meczach – jednym ćwierćfinale z Juve półfinałach z Barceloną i finale z BVB wchodził jednak z ławki.

Potem odszedł do Wolfsburga, gdzie jego status w zespole się zwiększył był już absolutnie podstawowym piłkarzem. Dotarł z „Wilkami” do ćwierćfinału Ligi Mistrzów (w pierwszym meczu ograli Ream Madryt 2:0, ale w drugim przegrali 0:3). Zdobył też wicemistrzostwo kraju po kapitalnym sezonie 2014/15. To był ten z Kevinem De Bruyne w składzie, a Gustavo pracował na to, by Belg mógł błyszczeć. Może też pochwalić się 40 występami w kadrze i wygranym w 2013 roku Pucharem Konfederacji oraz grą na mundialu 2014 (m.in. w fatalnym meczu z Niemcami). Luiz do końca grudnia 2025 roku ma umowę z Sao Paulo.