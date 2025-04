PSG vs Aston Villa – 09.04 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu PSG vs Aston Villa

Rozgrywki: Liga Mistrzów

Data i godzina: 9 kwietnia, 21:00

Stadion: Parc des Princes

PSG już zapewniło sobie mistrzostwo Francji, ale dla ekipy z Parc des Princes to zdecydowanie za mało i kolejnym celem jest zdobycie Ligi Mistrzów. Te plany spróbuje pokrzyżować Aston Villa, a więc jedna z rewelacji trwającej edycji Champions League. Sprawdź moje typy bukmacherskie na nadchodzącą konfrontację PSG z Aston Villą.

PSG vs Aston Villa – typy bukmacherskie

PSG vs Aston Villa: Obie drużyny strzelą gola

PSG jest zdecydowanym faworytem bukmacherów przed pierwszym meczem przeciwko Aston Villi w ramach 1/4 finału Ligi Mistrzów. Z jednej strony, biorąc pod uwagę, jak groźni są paryżanie u siebie, nie jest to niczym zaskakującym. Z drugiej strony Aston Villa jest naprawdę w formie i może postawić faworytowi trudne warunki.

Stąd też moja propozycja zakładów na obie strzelą po kursie 1.75 w Betfanie. Zacznę od tego, że PSG wygrało sześć, a Aston Villa osiem ostatnich meczów. To pokazuje, że obie ekipy są w formie i na pewno zrobią wszystko, aby już w pierwszym pojedynku przybliżyć się do półfinału Ligi Mistrzów.

Warto też zwrócić uwagę na to, że PSG strzeliło co najmniej dwa gole w czterech z sześciu ostatnich meczów, a Aston Villa trafiała przynajmniej dwa razy do siatki w siedmiu z ośmiu ostatnich spotkań. To sugeruje, że kibice mogą być świadkami co najmniej kilku bramek na Parc des Princes, a moje typy na obie drużyny strzelą są jak najbardziej sensowne.

Nieco odważniejsi typerzy mogą zaryzykować zakłady na to, że na listę strzelców wpisze się Ousmane Dembele. Francuz miewa różne mecze, ale akurat na te o najwyższą stawkę potrafi się zmobilizować. Kurs na gola Dembele wynosi 1.97.

Wśród innych typów sugeruję rozważyć zakłady na powyżej 2,5 gola – znajdują one swoje uzasadnienie we wspomnianych już statystykach. Warto dodać także, że takim bilansem bramkowym kończyło się siedem z ostatnich dziesięciu meczów PSG i osiem z dziesięciu ostatnich pojedynków Aston Villi. Betfan proponuje kurs 1.51 na over 2.5 gola w starciu PSG z Aston Villą.

Propozycje typów bukmacherskich na PSG vs Aston Villa

Obie drużyny strzelą gola @1.75

Ousmane Dembele strzeli gola @1.97

Powyżej 2,5 bramki w meczu @1.51

PSG vs Aston Villa – zapowiedź meczu

Forma PSG

PSG awansowało do 1/4 finału Ligi Mistrzów wygrywając po rzutach karnych z Liverpoolem. Paryżanie są na fali sześciu zwycięstw z rzędu, a w ostatnim meczu pokonali 1:0 Angers.

Forma Aston Villa

Jeszcze lepiej prezentuje się forma Aston Villi, która może pochwalić się ośmioma zwycięstwami z rzędu. „The Villans” wygrali ostatnio 2:1 z Nottingham, a w 1/8 finału Ligi Mistrzów okazali się lepsi od Club Brugge, wygrywając najpierw 3:1, a w rewanżu 3:0.

Przewidywane składy PSG vs Aston Villa

PSG: Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; McGinn, Asensio, Rogers; Rashford

Sędzia w spotkaniu PSG vs Aston Villa

Mecz PSG vs Aston Villa poprowadzi Maurizio Mariani. Dla 43-letniego Włocha będzie to 6 spotkanie w trwającej edycji Ligi Mistrzów. Jest dość surowy, gdyż do tej pory pokazał aż 23 żółte i 1 czerwoną kartkę, a do tego podyktował 4 rzuty karne.

Gdzie oglądać mecz PSG vs Aston Villa?

Spotkanie PSG z Aston Villą będzie transmitowane równolegle na CANAL+ 360, TVP 1 oraz TVP Sport.

Nadchodzące mecze

Statystyki na typy bukmacherskie PSG vs Aston Villa

PSG wygrało sześć ostatnich meczów

Aston Villa wygrała osiem ostatnich pojedynków

W 7 z 10 ostatnich meczów PSG padło powyżej 2,5 gola

W 8 z 10 ostatnich spotkań Aston Villi strzelono powyżej 2,5 bramki

PSG strzeliło co najmniej 2 gole w 4 z 6 ostatnich meczów

Aston Villa zdobyła przynajmniej 2 bramki w 7 z 8 ostatnich pojedynków

Typowanie wyniku meczu PSG vs Aston Villa

PSG jest zdecydowanym faworytem, ale nie pokuszę się o to, że paryżanie na pewno zgarną trzy punkty. Aston Villa jest rozpędzona i pokazała w ostatnim czasie, że potrafi płatać figle. Za bardziej zasadne uważam zakłady na to, że obie strzelą oraz padnie powyżej 2,5 gola w meczu.

