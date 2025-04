Wisła Płock podjęła decyzję ws. kluczowego zawodnika

Znajdująca się obecnie w strefie barażowej Wisła Płock podjęła decyzję ws. kluczowego piłkarza. Kontrakt jednego z najbardziej eksploatowanych graczy wygasał bowiem wraz z końcem tego sezonu. Teraz mamy już pewność co do jego przyszłości w drużynie aspirującej do awansu do PKO BP Ekstraklasy.

Wisła Płock niespodziewanie go pozyskała

Przed startem tego sezonu ważny gracz Górnika Zabrze – Dani Pacheco nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu i po nieco ponad dwóch latach opuścił szeregi 14-krotnego mistrza Polski. Zarówno w sezonie 2022/23, jak i 2023/24 rozgrywał blisko 2000 minut, co było kolejno siódmym oraz ósmym najwyższym wynikiem w klubie z ul. Roosevelta. Był więc bardzo ważnym piłkarzem pierwszego składu. Hiszpan pozostał w Polsce, jednak ku zaskoczeniu wielu nie związał się z zespołem PKO BP Ekstraklasy, a trafił do drużyny, której sezon wcześniej nie udało się wrócić do elity.

Mowa o Wiśle Płock, która w 2023 roku po siedmiu latach pożegnała się z Ekstraklasą, a w kolejnym sezonie zajęła miejsce tuż za strefą barażową I ligi. Były piłkarz m.in. Liverpoolu (rozegrał 17 spotkań w seniorach, głównie w Lidze Europy) czy Realu Betis podpisał z „Nafciarzami” roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Środkowy pomocnik od samego początku odgrywa kluczową rolę w zespole prowadzonym przez Mariusza Misiurę. Zagrał w 24 z 27 meczów – każdy z nich zaczynał w pierwszym składzie, a tylko czterech występów nie zaliczył w pełnym wymiarze czasowym. To lider ofensywy.

Jest decyzja ws. jego przyszłości

Nie zagrał jedynie w pierwszym meczu po podpisaniu przez niego kontraktu, a pozostałe dwa opuścił z powodu zawieszenia za żółte kartki. Spośród zawodników Wisły pod względem liczby rozegranych w tym sezonie minut ustępuje tylko Dominikowi Kunowi, który zaliczył raptem 80 minut więcej (2166). W tym czasie Hiszpan zanotował pięć asyst i dołożył jednego gola, który miał duży wpływ na wygraną jego zespołu z Odrą Opole 2:1. Dzięki temu płocczanie mają na koncie dwa punkty więcej i nie zajmują szóstego, a trzecie miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi.

Podopieczni Mariusza Misiury utrzymają tę pozycję, jeżeli w czwartek 10 kwietnia o godzinie 18:00 pokonają w Rzeszowie Stal w meczu 27. kolejki tych rozgrywek. Kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem „Nafciarze” poinformowali swoich kibiców o decyzji ws. Pacheco, którego kontrakt wygasa wraz z końcem tego sezonu. Wisła ogłosiła, że skorzysta z opcji przedłużenia umowy Hiszpana o kolejne 12 miesięcy. Tym samym kontrakt 34-latka od teraz obowiązywać będzie do czerwca 2026 roku.

Występ w Rzeszowie będzie dla Pacheco pierwszym od dziesięciu dni. W poprzedni weekend opuścił on bowiem wygrany u siebie 2:1 mecz ze Stalą Stalową Wola z powodu zawieszenia za ósmą żółtą kartkę, którą obejrzał w samej końcówce przegranego w Tychach 1:2 starcia z GKS-em. Pod względem żółtych kartek Hiszpana w tym sezonie Betclic 1. Ligi wyprzedza tylko trzech piłkarzy, którzy obejrzeli ich po dziewięć.

fot. PressFocus