OFICJALNIE: Jest decyzja Ruchu Chorzów ws. przyszłości Dawida Szulczka

Po już siódmym ligowym meczu Ruchu Chorzów bez wygranej w 2025 roku pojawiały się coraz większe wątpliwości, czy Dawid Szulczek dalej powinien prowadzić „Niebieskich”. Po kilku dniach spekulacji, czy dojdzie do zwolnienia, wreszcie poznaliśmy oficjalne stanowisko klubu. W sprawie 35-letniego trenera wypowiedział się sam prezes.

Fatalne wyniki Ruchu w 2025 roku

Choć spadkowicz z PKO BP Ekstraklasy rozpoczął ten sezon od wygranej 2:0 w Opolu, w kolejnych pięciu meczach nie wygrał ani razu, choć przegrał tylko raz. W związku ze zdobyciem zaledwie siedmiu punktów na 18 możliwych już pod koniec sierpnia pracę stracił Janusz Niedźwiedź. Jego następcą został Dawid Szulczek, który wraz z końcem okraszonego spadkiem z PKO BP Ekstraklasy poprzedniego sezonu odszedł z Warty Poznań. Z klubem, w którym w przeszłości już pracował, podpisał umowę do końca sezonu 2025/26.

Zaliczył znakomite wejście, bowiem wygrał 12 z 16 meczów, dzięki czemu Ruch rundę jesienną Betclic 1. Ligi zakończył na czwartej pozycji w tabeli i po raz pierwszy od 12 lat awansował do ćwierćfinału Pucharu Polski. „Niebiescy” mieli cztery punkty przewagi nad pierwszym miejscem spoza baraży, a do strefy premiowanej bezpośrednim awansem tracili sześć punktów. Teraz tracą osiem punktów, ale… do strefy barażowej! Z kolei ich strata do strefy premiowanej bezpośrednim awansem wynosi aż 18 punktów.

W siedmiu dotychczasowych meczach rundy wiosennej Betclic 1. Ligi Ruch nie wygrał ani razu, przegrywając przy tym czterokrotnie. W 2025 roku wygrał tylko raz – 2:0 w ćwierćfinale Pucharu Polski z Koroną Kielce. W kolejnej rundzie zostali jednak rozbici i ośmieszeniu na własnym stadionie przez Legię, przegrywając aż 0:5. Nie była to zresztą jedyna tak wysoka porażka chorzowian wiosną, bowiem kilka tygodni wcześniej takim samym rezultatem na oczach ponad 54 tys. kibiców zgromadzonych na Stadionie Śląskim (frekwencyjny rekord Polski) ulegli Wiśle Kraków.

Jest decyzja klubu ws. Dawida Szulczka

Choć wiosną oprócz Ruchu ligowego meczu nie wygrały jeszcze Stal Stalowa Wola, Kotwica Kołobrzeg i Warta Poznań, to tylko ci ostatni są gorzej punktującą w 2025 roku drużyną. Chorzowianie mają za sobą pierwszą w tym sezonie serię trzech porażek z rzędu, a w pięciu ostatnich meczach nie strzelili ani jednego gola. Prezentują się fatalnie. Wobec tego po ostatniej porażce 0:2 ze znakomicie punktującym wiosną GKS-em Tychy pojawiły się wątpliwości, czy Szulczek dalej powinien prowadzić aspirujący o powrót do elity klub.

Tuż przed starciem z zamykającą strefę barażową Miedzią Legnica pojawiło się oficjalne stanowisko Ruchu ws. przyszłości 35-letniego szkoleniowca. W rozmowie z Mateuszem Wójcikiem z portalu „niebiescy.pl” prezes klubu Seweryn Siemanowski zadeklarował, że nie ma tematu zwolnienia Szulczka. Trener ma pełne poparcie zarządu i to jemu została powierzona misja wyprowadzenia zespołu z kryzysu.

Ucinając – nie ma tematu zmiany trenera. Dawid Szulczek ma nasze zaufanie i plan na wyjście z tej trudnej sytuacji. Kibice tuż przed ostatnim meczem z Tychami też wyrazili swoje poparcie. Wraz z pionem sportowym pracujemy, diagnozujemy problemy i mamy wiele zbieżnych spostrzeżeń. Działamy, by zawalczyć jeszcze o ten sezon i już pracować nad kolejnym. Trener Szulczek i jego sztab jest, oczywiście, zaangażowany w proces transferowy.

W domowym starciu z Miedzią piłkarze „Niebieskich” z pewnością będą żądni rewanżu za wrześniową porażkę w Legnicy 0:3. Była to pierwsza przegrana Ruchu za kadencji Szulczka. Pierwszy gwizdek na Stadionie Śląskim wybrzmi w czwartek 10 kwietnia o godzinie 20:45. Jeśli 14-krotny mistrz Polski wygra to spotkanie, awansuje na zamykające górną część tabeli Betclic 1. Ligi dziewiąte miejsce i zmniejszy swoją stratę do strefy barażowej do pięciu punktów.

Biorąc pod uwagę tegoroczną formę chorzowian trudno mówić o łatwiejszym terminarzu, jednak po meczu z Miedzią czekają ich niemal same boje z drużynami walczącymi o utrzymanie – Stalą Stalowa Wola u siebie, a na wyjeździe z Kotwicą Kołobrzeg, Wartą Poznań i Chrobrym Głogów. W międzyczasie jeszcze domowe mecze ze znajdującymi się w środku stawki Stalą Rzeszów i ŁKS-em Łódź. Dopiero w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego zmierzą się z walczącą o baraże Polonią Warszawa.

fot. Ruch TV / YouTube