Polonia Warszawa zdecydowała ws. wygasającego kontraktu trenera

Na początku tego sezonu Mariusz Pawlak po kilkunastu latach wrócił do Polonii Warszawa – tym razem w roli trenera pierwszego zespołu. Były piłkarz „Czarnych Koszul” podpisał kontrakt do czerwca 2025 roku. Rozgrywki Betclic 1. Ligi powoli zbliżają się do końca, więc klub z Konwiktorskiej podjął decyzję ws. przyszłości 53-letniego szkoleniowca.

Odmienił Polonię Warszawa

Już po czterech kolejkach tego sezonu Betclic 1. Ligi z funkcją trenera Polonii Warszawa po trzech latach pożegnał się Rafał Smalec. Przebył on z „Czarnymi Koszulami” drogę z III ligi na zaplecze Ekstraklasy, jednak zaledwie jeden strzelony gol i jeden zdobyty punkt przez jego piłkarzy w czterech pierwszych meczach sezonu 2024/25 spowodowały, że stracił pracę. W miejsce Smalca zatrudniony został Mariusz Pawlak, dla którego był to powrót do stołecznego klubu po ponad 15 latach.

W latach 1996-02 i 2007-08 był piłkarzem Polonii, a podczas pierwszego pobytu przy Konwiktorskiej zdobył z nią cztery trofea – mistrzostwo kraju, Superpuchar Polski i Puchar Ligi w 2000 roku oraz Puchar Polski w 2001 roku. Swoją trenerską przygodę z „Czarnymi Koszulami” rozpoczął od dwóch porażek po 0:1, w wyniku których Polonia osunęła się na ostatnie miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi. Później przyszła jednak seria pięciu zwycięstw z rzędu, przerwana przez porażki z pierwszym Bruk-Betem oraz drugą Wisłą Płock.

Prawdziwy wystrzał formy nastąpił po październikowej przerwie reprezentacyjnej. W rozegranych od tego 15 czasu ligowych meczach Polonia przegrała tylko raz, a aż 10 wygrała. Do tego dołożyła dwa zwycięstwa w Pucharze Polski, dzięki czemu po raz pierwszy od 2011 roku zagrała w ćwierćfinale tych rozgrywek. Od 29 listopada „Czarne Koszule” są niepokonane w lidze, a z dziewięciu rozegranych w tym czasie meczów wygrała aż siedem. Dłuższą serię bez porażki ma tylko Arka Gdynia – trzynaście meczów, z czego dziesięć wygranych.

Nagrodzony nowym kontraktem

Odkąd Pawlak zadebiutował na ławce trenerskiej Polonii, jego zespół jest ex aequo drugim najlepiej punktującym w Betclic 1. Lidze – ex aequo z Bruk-Betem Termaliką. Podobnie, jak na początku kadencji 53-latka, „Czarne Koszule” teraz też znajdują się w strefie, lecz już nie spadkowej, a barażowej. Przewaga punktowa jest na tyle duża, że nawet jeśli Polonia polegnie w wyjazdowym starciu z liderem – Bruk-Betem Termaliką, po 28. kolejce Betclic 1. Ligi nie wypadnie poza strefę barażową.

Przy Konwiktorskiej coraz odważniej zaczyna się myśleć o powrocie do Ekstraklasy po 12 latach. Na fali pozytywnych emocji władze klubu podjęły decyzję o przedłużeniu wygasającego wraz z końcem tego sezonu trenera Pawlaka. Teraz umowa 53-letniego szkoleniowca obowiązywać będzie do czerwca 2028 roku. „Jesteśmy na dobrej drodze i musimy ją kontynuować, przed nami wiele wyzwań, ale wierzę, że wspólnie je zrealizujemy” – powiedział Pawlak po podpisaniu nowego kontraktu.

Najbliższe tygodnie będą dla podopiecznych Pawlaka chwilą prawdy. Kilka dni po starciu z wiceliderem Betclic 1. Ligi „Czarne Koszule” czeka domowe starcie z otwierająca obecnie strefę spadkową Wisłą Płock. Z kolei tydzień później Polonię czeka wyjazdowa rywalizacja z GKS-em Tychy, który jak dotąd jest jedyną lepiej punktującą od warszawiaków drużyną w rundzie wiosennej Betclic 1. Ligi.

