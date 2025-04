Zamieszki podczas meczu Copa Libertadores. Wcześniej zginęło dwoje nastolatków

Mecz drugiej kolejki fazy grupowej Copa Libertadores pomiędzy mistrzem Chile – Colo Colo a brazylijską Fortalezą w 72. minucie został przerwany 0:0. Powodem były zamieszki, do których doszło na trybunach. Do ich wybuchu mogła przyczynić się śmierć dwójki nastoletnich kibiców w wyniku starć z policją, które miały miejsce przed meczem.

Mecz Copa Libertadores przerwany przez zamieszki

W nocy z 10 na 11 kwietnia czasu polskiego odbył się mecz drugiej kolejki fazy grupowej Copa Libertadores pomiędzy mistrzem Chile – Colo Colo a Fortalezą. Jednak w 72. minucie, przy stanie 0:0, spotkanie zostało wstrzymane przez zamieszki na trybunach i finalnie go nie dokończono. Do zamieszek mogło dojść z powodu śmierci dwójki nastoletnich kibiców tuż przed meczem. 18-latka i 13-latek zginęli w wyniku zawalenia się ogrodzenia podczas forsowania przez grupę ok. 150 fanów wejścia na stadion.

Jedna z ofiar zmarła na miejscu, druga została przewieziona do pobliskiego szpitala, lecz jej życia nie udało się uratować. „Grupa kibiców próbowała dostać się na Estadio Monumental przez budynek przylegający do obiektu – Casa Alba. Policja podjęła interwencję, aby uniemożliwić im wejście. Doszło do paniki, w wyniku czego zawaliło się ogrodzenie” – poinformował Francisco Morales z miejscowej prokuratury. Za pośrednictwem stacji Emol dodał, że wszczęto śledztwo w celu ustalenia, czy udział w śmierci kibiców miał radiowóz policji.

Zamieszki spowodowały odwołanie derbów

„Osoba, która prowadziła samochód, jest obecnie podejrzana, ale nie ma w tej chwili uzasadnienia, by dokonać jej aresztowania” – kontynuował Morales. Z kolei generał policji – Alex Bahamondes na antenie publicznej telewizji TVN (Televisión Nacional de Chile) powiedział, iż „nie ma pewności, czy pojazd policyjny faktycznie brał udział w utrzymaniu porządku publicznego”. Oprócz tej kwestii badane jest także, czy tragiczne wydarzenia sprzed meczu wpłynęły na zamieszki podczas drugiej połowy.

Na wydarzenia z wieczoru 10 kwietnia zareagowała południowoamerykańska federacja CONMEBOL, która oprócz złożenia kondolencji bliskim ofiar zapowiedziała, że „komisja dyscyplinarna zbiera wszystkie informacje dotyczące wydarzeń, które miały miejsce zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz stadionu”. Kondolencje złożył także rywal zza miedzy Colo Colo – Universidad de Chile, z którym aktualny mistrz kraju w niedzielę 13 kwietnia miał rozegrać stołeczne derby. Spotkanie zostało przełożone, nad czym Universidad de Chile ubolewa:

– Z przykrością przyjęliśmy decyzję o przełożeniu 197. „Superclásico” (…) Przeprowadziliśmy wiele kampanii mających na celu zapobieganie przemocy oraz poczyniliśmy znaczące inwestycje, aby zagwarantować, że na nasze mecze kibice mogą przychodzić całymi rodzinami. Od momentu wprowadzenia tych zmian nie odnotowaliśmy żadnych incydentów ani problemów z bezpieczeństwem. Uważamy, że odwołanie „Superclásico” jest zwycięstwem agresorów, którzy nie chcą, aby mecze piłki nożnej się odbywały. To oni wywierali presję i grozili, że nie dopuszczą do meczu i, niestety, po raz kolejny wygrali – czytamy w oficjalnym komunikacie.

fot. screen Twitter