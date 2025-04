Legenda chińskiej Super League zakończyła karierę. Jeden z najlepszych w historii

Jeden z najlepszych strzelców w historii chińskiej Super League zdecydował się zakończyć piłkarską karierę w wieku 35 lat. W Państwie Środka spędził on ponad dekadę, rozgrywając w tym czasie ponad 300 meczów dla miejscowych klubów. Choć nie urodził się on w najludniejszym kraju świata, zaliczył także kilkanaście występów w reprezentacji narodowej.

Legenda chińskiej Super League

Przygoda urodzonego w stanie Maranhão Elkseona z Chinami rozpoczęła się pod koniec 2012 roku. Mistrz kraju – Guangzhou Evergrande sprowadziło 23-letniego wówczas napastnika z Botafogo za niemal sześć milionów euro. Już podczas pierwszego sezonu w Państwie Środka z dorobkiem 24 goli został królem strzelców rozgrywek Super League, a jego klub sięgnął po trzecie z rzędu mistrzostwo kraju. Do tego Guangzhou Evergrande po raz pierwszy w historii wygrało azjatycką Ligę Mistrzów, a Elkeson w finałowym dwumeczu strzelił dwa gole.

W 2014 roku znów sięgnął z „Tygrysami” mistrzostwo kraju, jednocześnie ponownie zostając królem strzelców Chinese Super League – tym razem z dorobkiem 28 goli. W 2014 roku wybrano go także najlepszym piłkarzem grającym w Chinach. Kolejny rok również było dla niego owocne, bowiem po raz trzeci z rzędu został mistrzem Chin, a do tego dołożył drugi triumf w AFC Champions League. Na trzech sezonach jego przygoda z Guangzhou Evergrande dobiegła końca, bowiem przed sezonem 2016 za niemal 20 mln euro odszedł do Shanghai SIPG.

W drugim najludniejszym mieście świata spędził 3,5 roku, rozgrywając w tym czasie 117 meczów. Dla „Czerwonych Orłów” strzelił 54 gole i zaliczył 29 asyst oraz sięgnął po dwa trofea – mistrzostwo kraju w 2018 oraz Superpuchar Chin w 2019 roku. W połowie sezonu 2019 wrócił do już występującego pod nazwą „Guangzhou FC” i kilka miesięcy później sięgnął po czwarty tytuł mistrza Chin w jego barwach. Jego drugi pobyt w „Tygrysach” zakończył się po sezonie 2021, bowiem doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

Po kilku miesiącach bez klubu podpisał kontrakt z Gremio, wracając tym samym do swojego macierzystego kraju po dziewięciu latach. 13-krotny wówczas reprezentant Chin (jego „naturalizacja” zakończyła się latem 2019 roku) w Brazylii spędził jednak raptem rok, po czym wrócił do Państwa Środka. Związał się z Chengdu Rongcheng, gdzie w ciągu półtora roku rozegrał 35 meczów i strzelił 10 goli. W październiku ub. roku, po trzech miesiącach od czasu jego ostatniego występu, 35-letni już napastnik rozwiązał kontrakt z tym klubem.

Koniec kariery po kilku miesiącach bez gry

Od tego momentu 19-krotny reprezentant Chin pozostawał bez pracodawcy. Po ponad półrocznym okresie bez klubu, a dziewięciu miesiącach od czasu ostatniego występu napastnik w wieku 35 lat zdecydował się zakończyć piłkarską karierę, o czym poinformował na swoim Instagramie. W ciągu ponad dekady spędzonej w Państwie Środka z dorobkiem 132 goli został drugim najlepszym strzelcem w historii Chinese Super League. Łącznie dla trzech chińskich klubów rozegrał 316 meczów, strzelił 168 goli i zaliczył 70 asyst.

– To nie pożegnanie ze sportem, który tak bardzo kocham, ale przejście do nowego etapu, wypełnionego wyzwaniami i możliwościami. Przez lata piłka nożna dawała mi lekcje, które wykraczają daleko poza boisko. Nauczyłem się dyscypliny, pracy zespołowej, pokonywania słabości i przede wszystkim pasji. Każdy gol, każde zwycięstwo, każda porażka, każda chwila dzielona z kibicami, kolegami z drużyny i przeciwnikami ukształtowały to, kim jestem dzisiaj – czytamy w pożegnalnym wpisie Elkesona na Instagramie.

– Chcę podziękować wszystkim, którzy byli częścią tej podróży. Członkom mojej rodziny, którzy zawsze wspierali mnie bezwarunkowo. Moim trenerom, którzy prowadzili mnie i wierzyli w mój potencjał. Moim kolegom z drużyny, którzy w trakcie tej podróży stali się moimi braćmi. I, oczywiście, kibicom, którzy swoją miłością i energią inspirowali mnie do tego, bym zawsze dawał z siebie wszystko (…) To nie jest pożegnanie – do zobaczenia później (…) Pasja do piłki nożnej zawsze we mnie pozostanie – dodał.

fot. screen The AFC Hub / YouTube