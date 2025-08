Arka Gdynia testowała byłego piłkarza Śląska Wrocław. Podjęła w jego sprawie decyzję

W ostatnich dniach piłkarz z przeszłością w Śląsku Wrocław wrócił do Polski i rozpoczął treningi w Arce Gdynia. Jest on wypychany przez dotychczasowego pracodawcę, gdyż jego kontrakt obowiązuje jeszcze przez rok, więc to „ostatni dzwonek” na sprzedaż. Teraz dowiedzieliśmy się, czy beniaminek PKO BP Ekstraklasy zakontraktuje tego zawodnika.

Były piłkarz Śląska na testach w Arce Gdynia

We wtorek 29 lipca były piłkarz Śląska Wrocław – Dennis Jastrzembski rozpoczął treningi w Arce Gdynia, o czym trzy dni później poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”. Były reprezentant zarówno polskich, jak i niemieckich młodzieżówek jest wypychany przez drugoligową Fortunę Duesseldorf, do której przed dwoma laty przeniósł się ze stolicy Dolnego Śląska. Jego kontrakt z Fortuną wszedł w ostatni rok obowiązywania, więc dla klubu 2. Bundesligi to „ostatni dzwonek” na sprzedaż tego zawodnika.

Po kilku dniach testów beniaminek PKO BP Ekstraklasy podjął decyzję ws. zakontraktowania 25-latka. Jak poinformował Jacek Główczyński z portalu „Trójmiasto.pl”, gdynianie zdecydowali, że nie podpiszą umowy z wychowankiem Herthy Berlin. Oficjalna wersja, przekazywana przez trenera beniaminka PKO BP Ekstraklasy – Dawida Szwargę, brzmi, że na obiektach Arki Jastrzembski trenuje jedynie gościnnie. Nie wiadomo jednak, jak długo występujący na skrzydle piłkarz będzie jeszcze korzystał z gościny „Żółto-Niebieskich”.

Półtoraroczny pobyt we Wrocławiu

Zakładać jednak można, że w Gdyni trenować będzie do czasu znalezienia nowego pracodawcy. Arka mogła zostać jego drugim w karierze polskim klubem, bowiem w kraju, który miał okazję reprezentować dziewięć razy, występował jedynie w Śląsku Wrocław. Tam przeniósł się przed startem rundy wiosennej sezonu 2021/22 z Herthy Berlin, z którą związany był od 2015 roku. Do „Starej Damy” trafił w wieku 15 lat z akademii Holstein Kiel. W seniorskiej drużynie Herthy zagrał 16 razy, a w międzyczasie był wypożyczany do Paderborn i Waldhof Mannheim.

W Śląsku spędził półtora roku i rozegrał w tym czasie 50 meczów. O ironio, Wrocław opuścił na początku sezonu okraszonego przez Śląsk wicemistrzostwem Polski, a w trakcie półtorarocznego pobytu w WKS-ie musiał bić się z nim o utrzymanie w Ekstraklasie. Mimo gry w ofensywie jako piłkarz Śląska więcej zarobił kartek niż miał bezpośrednich udziałów przy bramkach swojego zespołu. Podczas spędzonych na boisku ponad 2000 minut zanotował po raptem trzy trafienia i asysty, a aż siedmiokrotnie był napominany – za każdym razem żółtą kartką.

Ostatni raz w koszulce Śląska wystąpił w 5. kolejce sezonu 2023/24 PKO BP Ekstraklasy. Miało to miejsce przy okazji spotkania z Lechem Poznań, który jego zespół wygrał we Wrocławiu 3:1. Jastrzembski wszedł z ławki w 62. minucie i zaledwie 10 minut później zaliczył asystę przy golu Erika Exposito na 2:1. Kilka dni później przeniósł się do drugoligowej Fortuny Duesseldorf, z którą podpisał trzyletnią umowę. W jej barwach zagrał tylko 24 razy, a ostatni raz w sierpniu 2024 roku. Niemal całą drugą część poprzedniego sezonu zmagał się z urazem pleców.

fot. PressFocus