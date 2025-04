Mohamed Salah z nowym rekordem Premier League! Pobił wynik sprzed ponad 20 lat

W ostatni weekend Mohamed Salah pobił ponad dwudziestoletni rekord Premier League. Egipcjanin dokonał tego poprzez asystę przy golu Luisa Diaza na 1:0 w wygranym u siebie 2:1 meczu z West Hamem United. Tym bezpośrednim udziałem przy bramce swojego zespołu przełamał także swoją najgorszą serię od czterech lat.

Mohamed Salah pobił rekord Premier League

W 32. kolejce Premier League Liverpool przed własną publicznością podejmował West Ham United. Faworyt tego starcia mógł być tylko jeden, bowiem na 77 dotychczasowych starć między tymi zespołami na Anfield „The Reds” wygrali aż 56 z nich, podczas gdy „Młoty” zaledwie cztery. Co więcej, ekipa z wschodniego Londynu ostatni raz na Anfield zapunktowała w grudniu 2016 roku, a wygrała we wrześniu 2015 roku.

West Ham był bliski zakończenia serii dziewięciu porażek na Anfield, bowiem w 86. minucie doszło do wyrównania po kuriozalnym samobóju. Virgil van Dijk nie porozumiał się bowiem z Andy’m Robertsonem i nastrzelił swojego kolegę z zespołu, a piłka wylądowała w bramce. Holender szybko naprawił jednak swój błąd, bowiem raptem trzy minuty później strzelił głową gola po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Liverpool utrzymał prowadzenie 2:1 i tym samym odniósł dziesiąte z rzędu domowe zwycięstwo z „Młotami”.

Mówiliśmy, kto zamknął wynik tej rywalizacji, a tymczasem trzeba cofnąć się do 18. minuty, gdy strzelanie w tym meczu rozpoczął Luis Diaz. Efektowną asystę z prawego sektora „zewniakiem” do wbiegającego po drugiej stronie Kolumbijczyka zaliczył Mohamed Salah. Nie była to jednak zwykła asysta, gdyż Egipcjanin dzięki niej pobił rekord Premier League. Salah zanotował bowiem 45. bezpośredni udział przy bramce w tym sezonie Premier League, co stało się najlepszym wynikiem w 20-drużynowej formule tych rozgrywek.

Dotychczasowy rekord należał do Thierry’ego Henry’ego oraz Erlinga Haalanda, którzy w sezonach 2002/03 i 2022/23 zaliczyli 44 bezpośrednie udziały przy bramkach swoich zespołów. W sezonie 2002/03 Francuz strzelił 24 gole i zaliczył 20 asyst. Z kolei 20 lat później rozgrywający swój pierwszy sezon na angielskich boiskach Norweg zdobył aż 36 bramek (co zresztą jest rekordem w 38-meczowej formule PL) i dołożył do tego osiem asyst. Salah zaś w bieżącej kampanii Premier League ma na koncie 27 bramek oraz 18 asyst.

Będzie kolejny rekord?

Salah w tym sezonie może pobić jeszcze jeden rekord Henry’ego oraz piłkarza Manchesteru City. W sezonie 2002/03 Premier League Francuz zaliczył 20 asyst, a 17 lat później rekord ten wyrównał Kevin De Bruyne. Egipcjanin zaś – jak zostało wcześniej wspomniane – ma aktualnie 18 asyst na koncie. Rekordu strzeleckiego Haalanda sprzed dwóch lat żywa legenda Liverpoolu najpewniej nie pobije, bowiem musiałby strzelić 10 goli w sześciu meczach, jednak jest na autostradzie do czwartej w karierze korony króla strzelców Premier League.

32-latek ma bowiem sześć bramek przewagi nad drugim w klasyfikacji strzelców Norwegiem. Jednak w pięciu ostatnich meczach Salah do siatki nie trafił, a do starcia z West Hamem przystępował z najgorszą serią od czterech lat. W czterech poprzednich występach dla Liverpoolu nie miał żadnego bezpośredniego udziału przy bramce swojego zespołu, co poprzednim razem w barwach klubowych przydarzyło mu się na przełomie lutego i marca 2021 roku.

fot. Liverpool FC / YouTube