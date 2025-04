Górnik Zabrze „przyklepuje” pierwszy letni transfer. Sprowadzany jest napastnik

Wtorek 15 kwietnia z pewnością jest jednym z najgorętszych w ostatnim czasie dni w Górniku Zabrze. Z samego rana spłynęła informacja o zwolnieniu i tak odchodzącego po sezonie z klubu Jana Urbana. Niedługo później zaś Szymon Janczyk z portalu „Weszło” zakomunikował, że 14-krotni mistrzowie Polski już teraz dopinają pierwszy letni transfer.

Górnik Zabrze sprowadza napastnika

Pod koniec marca Piotr Koźmiński z portalu „Goal.pl” informował o zainteresowaniu Górnika Zabrze greckim napastnikiem – Theodorosem Tsirigotisem. Sprawy postępowały bardzo szybko, gdyż już dwa tygodnie po tych doniesieniach Szymon Janczyk z portalu „Weszło” poinformował, że 14-krotni mistrzowie Polski dopinają transfer 24-latka. Lada moment ma podpisać kontrakt z Górnikiem i dołączyć do niego latem jako „wolny zawodnik”. W czerwcu 2025 roku wygasa bowiem jego umowa z drugoligowym Iraklisem.

Piłkarzem klubu z Salonik Tsirigotis jest dopiero od lata ub. roku, ale już w swoim pierwszym sezonie gry dla Iraklisu zdążył „wykręcić” imponujące liczby. W bieżących rozgrywkach strzelił 21 goli i dołożył dwie asysty w 26 występach. Jest wiceliderem klasyfikacji strzelców drugiej ligi greckiej, bowiem dwie bramki więcej zdobył Giannis Pasas z AEL Larissy. To zresztą ten klub zapewnił sobie awans do elity, bowiem na dwie kolejki przed końcem ma dziewięć punktów przewagi nad drugim w gr. mistrzowskiej konferencji północnej Iraklisem.

Kim jest Theodoros Tsirigotis?

Co ciekawe, Tsirigotis ma w CV występy w AEL Larissy, bowiem w drugiej części sezonu 2022/23 był do niej wypożyczony z Levadiakosu. Było to jego drugie wypożyczenie z „Niebiesko-zielonych”, odkąd trafił do tego klubu latem 2021 roku. Krótko po sprowadzeniu go z AO Episkopi został wypożyczony na jeden sezon do rezerw Panathinaikosu. „Panata” nie była zresztą pierwszym czołowym greckim klubem w jego karierze. W 2014 roku w wieku 14 lat trafił do akademii Olympiakosu i był jej zawodnikiem do 2018 roku.

W poprzednim sezonie Tsirigotis sięgnął po swoje jedyne trofeum w seniorskiej karierze. Wygrał z Levadiakosem konferencję północną drugiej ligi greckiej, choć na poziomie ekstraklasy nie było mu dane zadebiutować. Jego kontrakt z tym klubem wygasał bowiem w czerwcu 2024 roku i nie została przedłużona. Napastnik pozostał na zapleczu Super League, bowiem jako „wolny agent” związał się roczną umową z Iraklisem Saloniki. Teraz wiemy, że jego przygoda z „Jiroes” zakończy się już po roku.

Dla pięciokrotnego reprezentanta greckich młodzieżówek Górnik będzie pierwszym zagranicznym klubem w jego karierze. 24-latek będzie siódmym w historii greckim piłkarzem, który wystąpi dla 14-krotnego mistrza Polski, a drugim napastnikiem. W rundzie wiosennej sezonu 2019/20 12 meczów dla Górnika rozegrał Georgios Giakoumakis, strzelając w tym czasie trzy gole i dokładając jedną asystę. W kolejnych dwóch sezonach został on królem strzelców Eredivisie oraz szkockiej Premiership w barwach… Celtiku.