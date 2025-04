Estoril z wyjątkową koszulką. Nawiązanie do Ayrtona Senny

Estoril Praia to klub z portugalskiej ekstraklasy, który regularnie w swojej historii występował w krajowej elicie. Raz zagrał w finale Pucharu Portugalii, a także raz w finale Pucharu Ligi. Klub postanowił sięgnąć do historii nie tylko swojego miasta, ale także światowego sportu. Nowy trykot meczowy nawiązuje do początku wielkiej samochodowej historii.

Senna Sempre, czyli 40-lecie wielkiej historii

Klub Estoril Praia we współpracy z włoską marką Kappa przygotował specjalny trykot meczowy. Jest on o tyle wyjątkowy, że według informacji „Footy Headlines” nie trafi do sprzedaży. 19 kwietnia zawodnicy wystąpią w nim jedyny raz – będzie to przy okazji domowego meczu ze Sportingiem Braga. Dwa dni później obchodzić będziemy 40. rocznicę pierwszego zwycięstwa Ayrtona Senny w Formule 1. Stało się to właśnie w portugalskim Estoril.

Po raz pierwszy w karierze 21-letni wtedy Brazylijczyk startował do wyścigu tej kategorii z pole position. Nikt nie spodziewał się jednak, co się wydarzy. Pochodzący z bogatego domu kierowca z Sao Paulo zdominował rywalizację w fatalnych warunkach pogodowych, dublując wszystkich poza zdobywcą drugiego miejsca. Michele Alboreto na torze w Estoril dojechał za Senną ponad minutę. Był to jego drugi wyścig w nowym zespole (Lotus), a także uwertura do wielkiej kariery – jak się później okazało, jednego z największych w historii.

Ayrton Senna był inspiracją i wzorem dla wielu milionów Brazylijczyków – nadzieją na lepsze jutro w czasach biedy. W swojej bogatej karierze trzykrotnie został mistrzem świata Formuły 1. Dokonał tego w 1988, 1990 oraz 1991 roku. Wygrywał on 41-krotnie w wyścigach, a aż 65 razy startował do nich z pierwszego pola. To drugie z osiągnięć było niepobite aż do czasów końcówki kariery Michaela Schumachera (Niemiec pobił rekord 22 kwietnia 2006 roku). Kierowca pochodzący z Huerth wyśrubował nowy rekord do 68 wygranych czasówek.

Senna zginął w tragicznym wypadku na torze Imola 1 maja 1994 roku, podczas gdy w jego bolidzie (zespołu Williams) zawiodła przy prawie 300 kilometrach na godzinę kolumna kierownicza.

To nie jedyny w ostatnim czasie wyjątkowy trykot ze strony Kappy. Nie tak dawno Włosi wyprodukowali bowiem strój dla Genoi z okazji… 120-lecia powstania Boca Juniors. Argentyński klub założyli imigranci z Genui, tak więc zażyłość między klubami jest ogromna.

Estoril a piłkarskie realia

Klub z Estoril stał się portugalskim średniakiem. W maju 2019 roku zespół za sześć milionów euro przejął David Blitzer, a drużyna w 2021 awansowała z powrotem do portugalskiej elity. W jej szeregach grają tacy zawodnicy jak: Joel Robles (ex Betis i Everton), Eliaquim Mangala (ponad 50 meczów w Manchesterze City) czy Xeka (mistrz Francji 2021 z LOSC Lille).

Drużyna ta ma drugą najlepszą ofensywę ligi, jeżeli wyłączymy z tego zestawienia zespoły z TOP4. Lepsza w tym względzie jest jedynie Vitoria Guimaraes. Na pięć kolejek przed końcem zespołowi nie grożą ani puchary, ani spadek. Dziewiąta lokata, na której klub obecnie się plasuje to 20 oczek straty do strefy europucharów, ale też 16 punktów przewagi nad tymi broniącymi się przed spadkiem.

Fot. screen X/ Estoril Praia