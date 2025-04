Tragiczna śmierć byłego króla strzelców ligi tureckiej. Miał zaledwie 28 lat

W wieku zaledwie 28 lat tragiczną śmierć poniósł król strzelców ligi tureckiej z sezonu 2020/21 – Aaron Boupendza. Gabończyk zmarł w wyniku wypadnięcia z okna 11. piętra bloku mieszkalnego. W sprawie śmierci piłkarza prowadzone jest dochodzenie, a według informacji mediów śledczy postawili trzy hipotezy.

Tragiczna śmierć byłego króla strzelców ligi tureckiej

Pod koniec stycznia tego roku chiński Zhejiang Professional za kwotę niemal miliona euro (wg portalu „Transfermarkt”) sprowadziło z rumuńskiego Rapidu Bukareszt gabońskiego napastnika – Aarona Boupendzę. Dla 28-latka była to pierwsza przygoda na Dalekim Wschodzie i zaczęła się ona znakomicie. W pierwszych sześciu meczach na chińskiej ziemi strzelił cztery gole i zanotował dwie asysty. Jedną z nich zaliczył w ostatnią sobotę (tj. 12 kwietnia) w przegranym 2:3 wyjazdowym meczu z Shanghai Shenhua.

Jak się niestety okazało, był to jego ostatni mecz w życiu. Zaledwie cztery dni później z Chin dotarły informacje o tragicznej śmierci Boupendzy. 28-latek zmarł w wyniku wypadnięcia z okna 11. piętra bloku mieszkalnego. Według rumuńskiego portalu „Fanatik” w sprawie śmierci Gabończyka prowadzone jest dochodzenie, a śledczy mieli postawić trzy hipotezy dotyczące okoliczności zgonu piłkarza. Jedna z nich zakłada nieszczęśliwy wypadek, druga udział osób trzecich, a ostatnia samobójstwo.

Wiele wskazuje, że do śmierci Boupendzy doszło właśnie w wyniku samobójstwa, bowiem francuski portal „L’Union” powołał się na wiarygodne źródło, które twierdzi, iż zawodnik dzień przed śmiercią (15 kwietnia) nie czuł się dobrze i miał nawet poprosić o wizytę u psychologa. Z kolei francuski „Flashscore” informował, że Gabończyk nie pojawił się na treningu zespołu, ale pracownicy klubu nie byli świadomi jego sytuacji.

W dniu śmierci 28-latka ostatnia drużyna, którą w swoim życiu reprezentował – Zhejiang Professional miała do rozegrania ligowy mecz z Meizhou Hakka. Klub poprosił o przełożenie tego spotkania, jednak ta została odrzucona. Co więcej, mecz nie został nawet poprzedzony minutą ciszy. Podopieczni Raula Canedy zremisowali 2:2, ale żaden z 13 zawodników zespołu, który wziął udział w tym spotkaniu, nie był obcokrajowcem. Była to prawdopodobnie forma protestu przeciwko odrzuceniu prośby o przełożenie meczu.

Kariera Aaron Boupendzy

Aaron Boupendza był wychowankiem gabońskiego CF Mounana, z którego w 2016 roku w wieku 20 lat trafił do rezerw Girondins Bordeaux. Po czterech latach opuścił szeregi „Żyrondystów”, nie rozgrywając w tym czasie ani jednego meczu w pierwszym zespole. W międzyczasie był wypożyczany do Pau FC, Gazelec Ajaccio i Tours FC oraz portugalskiego Feirense.

Latem 2020 roku na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do Hatyasporu. Tam prawdziwie się rozszalał. W jego barwach został królem strzelców ligi tureckiej w sezonie 2020/21, strzelając 22 gole w 36 meczach. Drugim najlepszym strzelcem był jego kolega z zespołu – Mame Diouf (19 trafień). Hatayspor jako beniaminek zajął rewelacyjne 6. miejsce, co do dziś jest jego najlepszym wynikiem. Nie dało to jednak przepustki do gry w europejskich pucharach.

Po takim wyczynie strzeleckim już po roku został wytransferowany do katarskiego Al-Arabi SC za ponad cztery miliony euro, gdzie występował w sezonie 2021/22. Z kolei sezon 2022/23 spędził w saudyjskim Al-Shabab, które sprowadziło go za siedem milionów euro. Za pół miliona mniej latem 2023 roku kupił go klub MLS – FC Cincinnati, którego szeregi opuścił w sierpniu ub. roku. Z powodu niestawiania się na treningach przez kilka tygodni doszło do rozwiązania kontraktu. Już wcześniej był zresztą nieobecny przez kilka tygodni na treningach, bowiem złamał szczękę w wyniku bójki.

Boupenza był także 34-krotnym reprezentantem Gabonu. W seniorskiej kadrze zadebiutował w styczniu 2016 roku podczas Pucharu Narodów Afryki. Na tym turnieju strzelił swojego pierwszego z pięciu goli w narodowych barwach. Sześć lat później strzelił drugiego i ostatniego w życiu gola w Pucharze Narodów Afryki. Jego bramka dała zwycięstwo z Komorami 1:0, co miało bezpośredni wpływ na pierwszy od 2012 roku awans Gabonu do fazy pucharowej tego turnieju. Ostatni występ w kadrze swojego kraju zaliczył we wrześniu 2023 roku.

fot. PressFocus