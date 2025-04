Natychmiastowa reakcja Serie A po śmierci papieża. Mecze odwołane

Włosi rozgrywają w wielkanocny weekend 33. kolejkę Serie A. Cała czołówka zdążyła rozegrać swoje spotkania. Napoli ma już tyle samo punktów, co Inter. Nie wszyscy jednak rozegrają mecze w tej kolejce. Liga włoska zareagowała błyskawicznie po śmierci papieża i poniedziałkowe spotkania zostały przełożone.

Smutne wieści w Poniedziałek Wielkanocny

Papież Franciszek, 266. biskup Rzymu, zmarł w Poniedziałek Wielkanocny w wieku 88 lat. Posługę najwyższego przedstawiciela Stolicy Apostolskiej pełnił przez 12 lat. W lutym pojawiły się informacje, że z jego zdrowiem jest coraz gorzej – miał duże problemy z oddychaniem i nie był w stanie czytać. W dzień św. Walentego trafił na specjalny oddział w Poliklinice Gemelli w Rzymie. Wierni zjeżdżali z całego kraju i nie tylko, by modlić się przed szpitalem o zdrowie papieża. Watykan ujawnił, że lekarze zdiagnozowali u niego obustronne zapalenie płuc.

Papież pokonał chorobę. Wyszedł ze szpitala 23 marca i uczestniczył w obrzędach wielkanocnych w Watykanie. Jednym z jego ostatnich gości był wiceprezydent USA J.D Vance. W Wielkanoc pojawił się na słynnym balkonie, by błogosławić wiernym, których zebrało się kilkanaście tysięcy. Były to jego ostatnie święta i ostatnie publiczne wystąpienie: – O 7:35 rano biskup Rzymu Franciszek powrócił do domu Ojca. Całe jego życie było poświęcone służbie Panu i Jego Kościołowi — przekazał kardynał Kevin Farrell, Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego.

Serie A z błyskawiczną reakcją

Śmierć papieża Franciszka decyzją CONI zawiesza wszelkie rozgrywki sportowe we Włoszech. Chodzi zarówno o poziom profesjonalny, jak i ten amatorski. FIGC już ogłosiła zawieszenie mistrzostw krajowych na wszystkich szczeblach. W Serie A te mecze zostały przełożone:

Torino – Udinese

Cagliari – Fiorentina

Genoa – Lazio

Parma – Juventus

Fiorentina występuje na przykład jeszcze w Lidze Konferencji, gdzie zmierzy się w półfinale z Betisem, dlatego jej wolny terminarz jest mocno ograniczony. Spotkanie Juventusu jest z kolei istotne w kontekście walki o TOP4, które skutkuje kwalifikacją do Ligi Mistrzów. Decyzja o przełożeniu meczów Serie A ma bezpośredni związek z żałobą po śmierci papieża Franciszka. Również aż 10 spotkań Serie B się nie odbędzie.

Tak brzmi komunikat prasowy Lega Serie A: – W związku ze śmiercią Ojca Świętego, Lega Nazionale Professionisti Serie A ogłasza, że ​​zaplanowane na dziś mecze ligi Serie A Enilive i Primavera 1 zostają przełożone na datę, która zostanie wkrótce podana.

To zapewne nie wszystkie tego dnia odwołane wydarzenia. Przewodniczący CONI, Giovanni Malago, zwrócił się do krajowych federacji sportowych, zrzeszonych dyscyplin, a także organizacji zajmujących się promocją sportu o zawieszenie wszystkich zaplanowanych na dziś wydarzeń sportowych i uczczenie minutą ciszy zawodów zaplanowanych we Włoszech na resztę tygodnia.

Fot. PressFocus