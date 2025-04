Wrócił na ławkę trenerską po pokonaniu raka. Został zwolniony po trzech miesiącach

Na początku 2025 roku doświadczony angielski szkoleniowiec wrócił na ławkę trenerską po pokonaniu raka. Został zatrudniony przez klub, w którym kilkanaście lat wcześniej przepracował niemal trzy sezony. Ten sentymentalny powrót nie potrwał jednak długo, bowiem został zwolniony po zaledwie trzech miesiącach.

Powrót na ławkę trenerską po pokonaniu raka

Na początku 2024 roku Tony Mowbray przejął Birmingham City po katastrofalnej kadencji Wayne’a Rooney’a, okraszonej zaledwie dwiema wygranymi i aż dziewięcioma porażkami w 15 meczach. Doświadczony trener odniósł cztery zwycięstwa w ośmiu meczach, choć po drodze przydarzyła się seria trzech porażek z rzędu. Jednak już siedem tygodni po przejęciu „The Blues” musiał zrezygnować z ich prowadzenia przez problemy zdrowotne. Kilka miesięcy później okazało się, że u Mowbray’a wykryto raka jelita grubego.

Na szczęście, 63-latek wygrał walkę z nowotworem i szybko wrócił do trenowania. W styczniu 2025 roku po ponad 15 latach wrócił do West Bromwich Albion, które prowadził w sezonach 2006/07 – 2008/09. Jego pierwsza kadencja na The Hawthorns rozpoczęła się w październiku 2006 roku, krótko po spadku „The Baggies” z Premier League. W swoim pierwszym sezonie w WBA dotarł z nimi do finału baraży, lecz powrót do elity już po roku nie nastąpił, bowiem decydujące starcie na Wembley wygrało Derby County.

Ale co się odwlecze, to nie uciecze, bowiem w kolejnym sezonie West Brom wygrał rozgrywki Championship. Na zaplecze ekstraklasy „The Baggies” wrócili jednak już po roku, gdyż w sezonie 2008/09 zajęli ostatnie, 20. miejsce w Premier League. Po zakończeniu tej kampanii Mowbray po niemal trzech latach opuścił WBA na rzecz Celtiku. Był to jego powrót do Szkocji, bowiem West Brom przejął kosztem stołecznego Hibernian, którego szkoleniowcem był od początku sezonu 2004/05.

Sentymentalny powrót szybko zakończony

Sentymentalny powrót Mowbray’a do West Bromu długo jednak nie potrwał, bo zakończył się po raptem trzech miesiącach. Kiedy rozpoczynał swoją drugą kadencję na The Hawthorns, „The Baggies” zajmowali barażowe, szóste miejsce. Teraz jednak ich szanse na grę w play-offach są iluzoryczne, bowiem na dwie kolejki przed końcem sezonu do strefy barażowej tracą aż sześć punktów. W sześciu ostatnich meczach WBA poniosło aż pięć porażek, a w ośmiu poprzednich spotkaniach odnieśli tylko jedno zwycięstwo.

Za kadencji Mowbray’a WBA zajmował dopiero 16. miejsce w 24-drużynowym zestawieniu, a gorzej od nich punktowało tylko sześć zespołów. Czarę goryczy przelała domowa porażka 1:3 z walczącym o utrzymanie Derby, która miała miejsce w Wielkanocny Poniedziałek. Po zaledwie 17 meczach pod jego wodzą klubowe władze podjęły decyzję o rozstaniu z 63-latkiem. W tym czasie WBA poniósł osiem porażek, a pięć razy wygrał, lecz tylko przed własną publicznością. Wyjazdowy bilans za kadencji Mowbray’a to pięć przegranych i trzy remisy.

W oświadczeniu klubu czytamy, że w momencie poszukiwania nowego szkoleniowca pierwszy zespół prowadzić będzie James Morrison, który pracował w sztabie grających w Premier League U21 rezerwach. Szkot to legenda WBA, bowiem jako piłkarz spędził tu 12 lat i rozegrał w tym czasie 341 meczów. Po zakończeniu kariery w 2019 roku dołączył do sztabu pierwszego zespołu i był jego członkiem przez niemal cztery lata.

Do końca sezonu West Brom rozegra jeszcze dwa mecze i oba z ekipami walczącymi o utrzymanie. W następny weekend „The Baggies” zagrają na wyjeździe z przedostatnim w tabeli Cardiff City, które tymczasowo przejął piłkarz tego klubu – Aaron Ramsey. Z kolei w ostatniej serii gier WBA przed własną publicznością podejmie otwierające strefę spadkową Luton Town.

fot. screen West Bromwich Albion / YouTube