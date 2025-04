Angielski klub zwolnił dyrektorkę przez stare wpisy i… z powrotem ją zatrudnił

Dagenham & Redbridge to klub, który występuje w piątej lidze angielskiej, a niedawno wkroczył do niego egipski duet influencerów. Dyrektorka Salma Masshour została jednak zwolniona za wpisy nt. państwa izraelskiego. Ledwie kilka dni później została ona przywrócona na swoją funkcję, a klub przeprosił za zamieszanie.

Salma Mashhour z natychmiastowym zwolnieniem

Egipski youtuber ze świata sportu Marwan Serry wraz z influencerką Salmą Mashhour zdecydowali się na inwestowanie pieniędzy w klub Dagenham & Redbridge FC. Serry to twórca treści o piłce nożnej z ponad 5 milionami obserwujących. Teoretyzował, marząc o grze w Premier League i uczynieniu Dagenham & Redbridge powszechnie znanym na Bliskim Wschodzie. W jakim czasie? Daje sobie na to 10 lat. Wpis na platformie X informujący o inwestycji Egipcjanina rozniósł się do 3,3 miliona zasięgu.

Mashhour została usunięta ze stanowiska dyrektora ds. rozwoju i zaangażowania trzy dni po mianowaniu. Poszło o stary, już usunięty post na Instagramie z 30 października 2023 r., w którym Mashhour napisała: – Okupacja tworzy opór, Izrael stworzył Hamas, a samoobrona nie jest terroryzmem. Dagenham & Redbridge to drużyna, która ma głębokie powiązania ze społecznościami żydowskimi. Angielski klub zareagował szybko, potwierdzając jej zwolnienie.

Po zwolnieniu Mashhour Marwan Serry wycofał się z inwestowania w Dagenham & Redbridge FC.

A jednak przywrócona do klubu

W Dagenham & Redbridge jednak bardzo szybko przeprosili za „wszelkie szkody wyrządzone” byłej dyrektorce Salmie Mashhour po jej zwolnieniu w wyniku negatywnej reakcji na jej wpisy w mediach społecznościowych na temat wojny izraelsko-palestyńskiej. W oświadczeniu klub stwierdził, że zwolnienie Mashhour w żaden sposób nie jest potwierdzeniem tego, że wspiera ona przesłania nienawiści i podziałów. To samo dyrektorka powiedziała redakcji „The Athletic”.

Oto pełne oświadczenie Dagenham & Redbridge:

– Podczas gdy nadal sprzeciwiamy się rasizmowi i dyskryminacji we wszystkich formach, klub uznaje prawo jednostek, w ich charakterze osobistym, do wyrażania poglądów politycznych. Ubolewamy i przepraszamy za wszelkie szkody, jakie mogły zostać wyrządzone dr Mashhour w wyniku oświadczeń przypisywanych lub związanych z klubem i decyzją klubu o jej usunięciu.

– Decyzja o usunięciu dr Mashhour w żaden sposób nie jest potwierdzeniem, że dr Mashhour popiera wiadomości pełne nienawiści i podziałów, a oświadczenia przypisywane klubowi lub z nim związane, które można uznać za sugerujące, że dr Salma popiera terroryzm lub angażuje się w zachowania rasistowskie lub dyskryminujące, nie są dokładne i nie odzwierciedlają stanowiska klubu w odniesieniu do dr Salmy.

Zespół zareagował wzorowo

To nie wszystkie odniesienia Mashhour do wojny. Brytyjska strona internetowa „Jewish News” odkopała, że Mashhour określiła państwo izraelskie jako „nielegalne” i wyraziła wątpliwość, czy atak na Izrael 7 października nastąpił „właśnie we właściwym momencie, aby dać Izraelczykom wspólnego wroga” po wewnętrznych protestach przeciwko premierowi kraju Binjaminowi Netanjahu.

Wtedy utworzona została petycja wzywająca do usunięcia Mashhour i Serry’ego ze stanowisk, a także… kontrpetycja. Media społecznościowe zalała ogromna fala wyzwisk. Piłkarze jednak nic sobie nie zrobili z tego zamieszania i w trudnych warunkach zmiażdżyli Altrincham aż 6:1. Było to arcyważne zwycięstwo, które pozwoliło im wydostać się ze strefy spadkowej.

Fot. Dagenham & Redbridge