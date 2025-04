Trzecioligowiec w finale Pucharu Szwajcarii! W pokonanym polu zespół Polaka

W finale Pucharu Szwajcarii zagra jedna drużyna z ekstraklasy tego kraju. Drugą z drużyn będzie klub, który nie gra nawet na zapleczu szwajcarskiej elity. FC Biel/Bienne gra bowiem na trzecim poziomie i walczy o awans. Wkrótce powalczy też o trofeum krajowe, po raz pierwszy od prawie 80 lat.

Finalista krajowego pucharu jest trzecioligowcem!

Regularnie finały krajowego pucharu Liechtensteinu bywają przewidywalne, bowiem w zestawieniu dwóch zespołów na placu boju w decydującym meczu regularnie występuje (i także wygrywa) lokalny hegemon – FC Vaduz. Na zachód od tego kraju, bowiem w Pucharze Szwajcarii mamy czasem wiele zaskoczeń. Takowe mamy też w edycji 2024/25.

Po raz pierwszy od 1999 roku w finale Pucharu Szwajcarii zagra zespół półprofesjonalny. Tym razem padło na FC Biel/Bienne. To mistrzowie kraju z 1947 roku, tak więc bardzo dawno czekają oni na kolejny spory sukces. Dla tej drużyny, z miasta położonego około 70 kilometrów od granicy z Francją – to drugi w historii finał krajowego pucharu. Poprzedni miał miejsce w sezonie 1960/61, kiedy to lepszy okazał się okoliczny im zespół FC Chaux de Fonds. Zwycięzcy trofeum (łącznie sześciokrotni) sprzed ponad 60 lat do dziś nie powtórzyli tego wyczynu.

Tym razem ekipa z Biel/Bienne dokonała gigasensacji. W pokonanym polu pozostawiono bowiem Young Boys Berno z Łukaszem Łakomym w składzie. Polak zagrał ostatnie 15 minut w tym spotkaniu, które po 90 minutach przedłużono o dogrywkę. Jedynego gola w meczu trafił po rzucie karnym Malko Sartoretti.

Drużyna z Biel/Bienne aktualnie zajmuje drugą lokatę w Promotion League i na pięć kolejek do końca mają raptem jedno oczko do Rapperswil-Jony. Trzeci poziom w Szwajcarii to 18 drużyn. Finał Pucharu Szwajcarii odbędzie się 1 czerwca. Rywalem trzecioligowca będzie FC Basel. Drużyna Xherdana Shaqiriego pokonała po dogrywce 3:2 Lausanne Sport.

Nie pierwszy w tym sezonie finał z trzecioligowcem

FC Biel/Bienne to nie pierwszy finalista krajowego pucharu w tym sezonie w Europie, który gra na poziomie trzeciej ligi. Innym przypadkiem jest tu doskonale znana drużyna w polskiej szerokości geograficznej. Mowa tutaj o Arminii Bielefeld, która po drodze do finału DFB Pokal ograła czterech bundesligowiczów, w tym nadal aktualnego mistrza kraju – Bayer Leverkusen pod wodzą Xabiego Alonso.

Niemcy w przypadku wygranej mają zagwarantowaną fazę ligową Ligi Europy 2025/26. W przypadku Szwajcarów będzie to trzecia runda eliminacji tego samego pucharu.

Fot. screen YouTube/ Swiss Ultras Tradition