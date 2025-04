Krychowiak ponownie zmieni klub

Grzegorz Krychowiak znajduje się już pewien czas poza piłkarskim mainstreamem. Po kilku latach w Rosji, trafił on między innymi do Arabii Saudyjskiej czy Grecji. Od jesieni 2024 roku występuje na Cyprze i bardzo możliwe, że po raz kolejny zmieni on swoją lokalizację na co dzień. Pewnym jest, że Polak opuści Anorthosis Famagusta w poszukiwaniu kolejnego wyzwania.

Krychowiak kocha podróże i pieniądze

Cypryjski serwis „Sport FM” cytowany przez wiele polskich stron sugeruje, że Polak prawdopodobnie zmieni pracodawcę po sezonie. Możliwa jest jednak opcja pozostania na Cyprze z uwagi na zainteresowanie pomocnikiem. Nie wyklucza się też przedterminowego końca umowy w obecnym klubie.

Wszystko to z racji na dużą wysokość kwoty, którą Krychowiak regularnie otrzymuje na konto bankowe ze strony aktualnego pracodawcy. Sytuację skomplikowała też co nieco sytuacja Anorthosisu w tabeli ligowej. Gra on bowiem w grupie spadkowej.

Wszystko póki co ze strony boiskowej z perspektywy Polaka idzie mniej więcej tak jak powinno. Pomocnik miał trudne wejście, następnie ustabilizowało się. Co nieco na Cyprze sytuację popsuł mu uraz mięśnia, ale po miesiącu znów Krychowiak wrócił do składu.

Na ten moment ma on łącznie 21 spotkań i siedem żółtych kartek. Jego boiskowy dorobek to dwa gole i tyle samo decydujących podań. Możliwe, że gdyby nie urazy które pozbawiły go kilku już meczów i prezentowałby lepszy poziom pilkarski – Anorthosis Famagusta mimo wszystko zaryzykowałby z nową umową dla pomocnika.

W sierpniu w paryskim studiu polskiego oddziału Eurosportu 100-krotny reprezentant Polski mówił, że w ciągu dwóch tygodni będzie wiadomo gdzie będzie grał. Jak się okazało – życie potoczyło się ciut inaczej. Krychowiak podpisał z Anorthosisem Famagustą umowę pod koniec września. Kontrakt miał opiewać do końca aktualnego sezonu.

35-letni obecnie Krychowiak ma na koncie 100 meczów w reprezentacji Polski. Zanotował dla niej pięć trafień. W karierze międzynarodowej pochodzący z Mrzeżyna pomocnik pojechał na cztery turnieje z kadrą narodową. Dwukrotnie zameldował się z reprezentacją Polski na mistrzostwach Europy (2016 i 2021), a także na mistrzostwach świata (2018 i 2022). Na wielkich turniejach trafił raz: z Senegalem w 2018 roku.

Fot. PressFocus