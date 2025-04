Freiburg z rekordem transferowym! Wzmocnienie na europejskie puchary

SC Freiburg od lat budzi wielki respekt w Niemczech. Podopieczni Juliana Schustera są aktualnie na bardzo dobrej drodze, aby ponownie zawitać w Europie. Dlatego też kierownictwo sportowe SCF pracuje już za kulisami nad kształtem kadry w nowej kampanii. W związku z tym nieoficjalnie dokonano rekordowego wzmocnienia – za około 10 milionów euro do zespołu trafi Cyriaque Irié z… francuskiej drugiej ligi.

Freiburg dokonał rekordowego wzmocnienia

SC Freiburg notuje obecnie najlepszy sezon od bardzo, ale to bardzo wielu lat. Choć obawiano się, że czasy świetności po odejściu Christiana Streicha miną bezpowrotnie, to trener Julian Schuster wyprowadził wszystkich z błędu. I nie ma w tym żadnego przypadku, że póki co SCF na trzy kolejki przed końcem sezonu ligowego 2024/25 zajmuje czwarte miejsce w tabeli niemieckiej Bundesligi z dorobkiem 51 punktów.

Co prawda ścisk w tabeli jest ogromny, ale fryburczycy nie zamierzają się poddawać i pragną wycisnąć absolutne maksimum w końcowej fazie sezonu. Z drugiej strony kierownictwo sportowe pracuje już za kulisami nad kształtami kadry na nowy sezon, tym bardziej, że klub jest już przecież jedną nogą w europejskich pucharach. Dlatego też nieoficjalnie dokonano już pierwszego letniego wzmocnienia i to nie byle jakiego!

Jak ujawnił Florian Plettenberg w programie „Transfer Update – die Show”, Freiburg postanowił głęboko sięgnąć do portfela i latem dokona rekordowego wzmocnienia! Za ponad 10 milionów euro na Europa-Park Stadion trafi Cyriaque Irié z Troyes (Ligue 2). W ubiegły poniedziałek wykonano niezbędne badania medyczne, zaś oficjalna oferta została przedstawiona Francuzom. Mówi się, że nie powinni oni stawać na drodze 19-latka i pozwolą mu odejść za wyżej wspomnianą sumę. Co ciekawe, Niemcy przebili choćby ofertę Leicester, która wyniosła 7,5 miliona euro. Młody skrzydłowy jest postrzegany jako ogromny talent, o którego zabiegało też kilka innych klubów z Bundesligi oraz innych topowych lig.

Irié ma być z kolei następcą Ritsu Doana, który ma z kolei zasilić szeregi Eintrachtu Frankfurt (nieoficjalnie mówi się również, że ruch ten jest na ostatniej prostej). Wielu ekspertów nie ukrywa, iż choć ryzykowany transfer z Ligue 2, może okazać się strzałem w dziesiątkę dla SCF. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że Freiburg wcześniej mógł pochwalić się rekordem transferowym w okolicach 9-10 milionów euro za Baptiste’a Santamarię w sezonie 2020/21. Jak wygląda TOP 5 najdroższych transferów SCF?

Freiburg i TOP 5 najdroższych transferów:

Baptiste Santamaria – 9-10 mln euro (Angers SCO)

Ritsu Doan – 8,5 mln euro (PSV Eindhoven).

Jan-Niklas Beste – 8 mln euro (Benfica)

Caglar Soyuncu – 7,93 mln euro (Altinordu).

Vincenzo Grifo – 7 mln euro (TSG Hoffenheim).

Kim jest Cyriaque Irié?

19-letni skrzydłowy, który może też grać jako środkowy napastnik, zeszłego lata trafił do drugoligowego Troyes z Dijon za około trzy miliony euro. Cyriaque Irié bardzo szybko odnalazł się w nowym klubie i zaskarbił sobie sympatię kibiców głównie za sprawą swoich umiejętności technicznych oraz zagrożenia, jakie stwarza pod bramką rywali. W bieżącym sezonie w 36 meczach o stawkę strzelił on osiem goli oraz zanotował trzy asysty. Latem 2024 roku za około trzy miliony euro chciał go pozyskać do swojej drużyny rezerw pozyskać AC Milan.

