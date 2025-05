Julen Lopetegui obejmie reprezentację. Chodzi o azjatycki kraj

Julen Lopetegui to uznany na europejskim rynku szkoleniowiec. Co prawda jego praca w Realu Madryt czy West Hamie zdecydowanie się nie obroniła, tak kluby z nieco niższej półki pokazały, gdzie jego miejsce na piłkarskiej mapie świata. 58-latek nie musiał długo czekać na podjęcie nowej pracy. Według informacji Alfredo Matilli z „Relevo” Hiszpan wkrótce obejmie jedną z azjatyckich reprezentacji.

Lopetegui ponownie będzie selekcjonerem

Nie tak dawno o usługi Julena Lopeteguiego mocno walczył Milan, ale w związku z internetowym protestem kibiców – sprawa ta nie doszła do skutku. Finalnie skończyło się na tym, że hiszpański trener wylądował w West Hamie United. Niestety dla niego, jego przygoda potrwała jedynie do stycznia. Klub grający na Stadionie Olimpijskim pozostawiony został w okolicach strefy spadkowej. Zdecydowanie nie są i nie były to ambicje triumfatora Ligi Konferencji z 2023 roku. Kompletnie mu tam nie poszło. Zaledwie raz wygrał dwa mecze z rzędu. Doznał kilku sromotnych klęsk (1:5 i 0:5 z Liverpoolem).

Lopetegui w swojej karierze pracował m.in. w Sevilli, w której to wygrał Ligę Europy 2020 po finale w Kolonii, gdzie jego podopieczni wygrali z Interem 3:2. Ma też na koncie udaną misję utrzymania Wolverhampton w Premier League – po raz pierwszy od wielu lat ktoś utrzymał na koniec sezonu zespół, który w Boże Narodzenie zamykał tabelę. Teraz, według Alfredo Matilli z „Relevo” zostanie on na dwa lata selekcjonerem Kataru.

Dla byłego trenera West Hamu będzie to druga praca w roli selekcjonera kadry narodowej. Wcześniej prowadził on swoją rodzimą kadrę po nieudanych mistrzostwach Europy 2016, w której to „La Furia Roja” odpadli w 1/8 finału jako zwycięzca dwóch poprzednich turniejów rangi ME. Górą okazała się dość przeciętna personalnie kadra włoska pod batutą Antonio Conte.

W eliminacjach do MŚ 2018 Lopetegui bez problemu wygrał grupę, a pozbawił się pracy z uwagi na… wyciek informacji o jego negocjacjach z Realem Madryt. Federacja hiszpańska zwolniła go na kilkanaście dni przed turniejem w Rosji, na którym to poprowadził rodaków legendarny piłkarz Realu – Fernando Hierro. Lopetegui jako selekcjoner w 20 meczach nie przegrał ani razu (14 wygranych, sześć remisów).

Kontynuacja hiszpańskiej myśli szkoleniowej

Od wielu lat Katar ma silne związki z Hiszpanią. W ramach współpracy między tymi państwami działa Aspire Academy. Od 2004 roku nie tylko piłka nożna jest kluczowym elementem, ale też codzienna nauka. Dwa lata później pracę tutaj rozpoczął Felix Sanchez. Po siedmiu latach pracy wyłącznie w Aspire Academy, przez kolejne dziewięć trenował dwie różne młodzieżowe grupy katarskiej kadry, aby na koniec otrzymać pracę jako katarski selekcjoner.

Była to kadencja bardzo udana, ponieważ Katar wygrał Puchar Azji 2019, a także wystąpił gościnnie w Copa America. W żadnej z imprez nie było wstydu. Hiszpan poprowadził też kadrę Kataru na mistrzostwach świata w 2022 roku w których to jego miejsce pracy było gospodarzem. Tutaj jednak doszło do sportowej klapy, bowiem jedna zdobyta bramka i zero punktów to nic pozytywnego. Od 2015 roku kadrę Kataru prowadzą wyłącznie Urugwajczycy, Hiszpani i Portugalczycy. Lopetegui będzie ten trend kontynuował.

Fot. PressFocus