Wisła Kraków blisko kolejnego transferu. Znów sięga po Austriaka

Wisła Kraków stoi przed kolejną próbą powrotu do Ekstraklasy. Po klęsce, jaką była porażka w półfinale baraży przed własną publicznością z Miedzią Legnica, przechodzi przez rewolucję kadrową i zabrała się za wzmacnianie linii obrony. Na ostatniej prostej ma być sprawa pozyskania stopera z przeszłością w austriackiej Bundeslidze.

Wisła ze sporymi zmianami i ciekawymi transferami

Wisła Kraków po kolejnych rozczarowujących rozgrywkach i braku wywalczenia awansu do Ekstraklasy pożegnała wiele swoich dotychczasowych zawodników. Angel Baena już oficjalnie został zawodnikiem rosnącego w siłę Widzewa Łódź. Marko Poletanović wróci do serbskiej Vojvodiny Nowy Sad, co zresztą potwierdził w rozmowie z „lovekrakow.pl” Mariusz Jop, a Giannis Kiakos ma udać się z powrotem do Grecji. Dodatkowo kontraktów nie przedłużono z: Patrykiem Gogołem, Dawidem Szotem, Jamesem Igbekeme i Jesusem Alfaro.

Niewykluczone jest także, że w tym okienku transferowym Reymonta opuści król strzelców Betclic 1. Ligi – Angel Rodado, jednak w przypadku jego odejścia „Biała Gwiazda” dostałaby solidny zastrzyk gotówki. Wisła nie miała zamiaru bezczynnie się przyglądać kolejnym ubytkom, tylko zabrała się do wzmacniania zespołu prowadzonego przez Mariusza Jopa.

Jako pierwszy do Krakowa trafił Julius Ertlthaler z GKS-u Tychy, o którego po bardzo udanych rozgrywkach mocno zabiegał też ŁKS Łódź. Oficjalnie nowym obrońcą ekipy z Betclic 1. Ligi został Julian Lelieveld, mający duże doświadczenie z gry w holenderskiej Eredivisie. W pewnym momencie wydawało się, że blisko przenosin pod Wawel jest Serhij Krykun, jednak zawodnik Piasta Gliwice finalnie zdecydował się na Łódzki Klub Sportowy. Miał on zbyt wygórowane oczekiwania finansowe (wg Piotra Potępy z „igol” aż 60 tys. zł miesięcznie).

Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki” – w najbliższym czasie były mistrz Polski wzmocni się kolejnym graczem usposobionym defensywnie. Na ostatniej prostej ma być sprawa transferu Darijo Grujcicia, który ostatnio również występował w Eredivisie, a wcześniej zbierał doświadczenie w austriackiej Bundeslidze. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Wisła ma związać się z 26-letnim stoperem umową na dwa najbliższe lata.

Pierwszoligowiec z transferem doświadczonego stopera

Darijo Grujcić swojej zagranicznej przygody póki co nie może zaliczyć do udanych. Po wielu latach spędzonych w Austrii zdecydował się na przenosiny do holenderskiej Fortuny Sittard (11. miejsce na koniec sezonu). Na poziomie Eredivisie kompletnie się nie odnalazł. Przez cały sezon zaledwie dwa razy zagrał w podstawowym składzie. Łącznie w 14 występach nie uzbierał nawet 300 minut spędzonych na boisku. Jego największym osiągnięciem była zaliczona asysta tuż po wejściu na boisko w starciu z SC Heerenveen, dzięki której jego drużyna w doliczonym czasie gry wywalczyła jeden punkt.

26-latkowi zdecydowanie lepiej szło w ojczyźnie, a szczególnie w Austrii Lustenau, w której spędził większość swojej kariery. Najpierw występował tam na drugim szczeblu rozgrywkowym, jednak po powrocie z dwuletniej przygody w Innsbrucku był głównie podstawowym stoperem już na poziomie Bundesligi, w której ma rozegrane blisko 50 spotkań. Łącznie w barwach klubu ze swojego rodzinnego miasta wystąpił w 102 meczach, strzelił cztery gole i zaliczył sześć asyst, choć trzeba dodać, że też nie zawsze był podstawowym wyborem:

1600 minut na 3150 możliwych w sezonie 2022/23 (grzanie ławki na początku, były też dwa zawieszenia za dwie czerwone kartki)

2100 minut na 3150 możliwych w sezonie 2023/24 (byłoby więcej, ale na sam koniec złapał kontuzję uda na miesiąc)

Fot. PressFocus