Klub Polaka ustanowił nowy rekord w profesjonalnej piłce!

Klub kilkunastokrotnego reprezentanta Polski ustanowił nowy rekord w profesjonalnej piłce. W cieniu rywalizacji FC Barcelony z Interem Mediolan jego zespół pobił najlepszy jak dotąd wynik sprzed niemal dwóch dekad. Rekord może zostać jeszcze podszlifowany, bowiem nie było to ich ostatnie spotkanie w tym sezonie.

Klub Polaka pobił rekord League One

Birmingham City Krystiana Bielika zapewniło sobie awans już na pięć kolejek przed końcem rozgrywek League One i w ten sposób wróci do Championship po zaledwie roku nieobecności. Z kolei na cztery kolejki przed finiszem sezonu „Blues” mieli zagwarantowane pierwsze miejsce i nie potrzebowali nawet do tego rozegrania meczu. Wystarczył im do tego wyjazdowy remis 0:0 drugiego w tabeli Wrexham z Wigan Athletic. W tym czasie Birmingham szykowało się do rozegrania finału EFL Trophy, który jednak na Wembley przegrało z Peterborough 0:2.

Porażkę przed ponad 70-tysięczną widownią na legendarnym obiekcie podopieczni Chrisa Daviesa powetowali sobie w inny sposób. W dwóch ostatnich meczach Birmingham pobiło bowiem dwa rekordy punktowe. W poprzedni weekend „Blues” rozbili w ostatnim domowym meczu w tym sezonie Mansfield Town 4:0, ustanawiając tym samym nowy rekord punktowy League One. Po tym spotkaniu ich dorobek wynosił 105 punktów, co było pobiciem wynikiem Wolverhampton z sezonu 2013/14, który wynosił 103 punkty.

Efektowna wygrana z Mansfield w ostatnim domowym meczu w tym sezonie oznaczała także, że Birmingham jako piąty klub w historii zakończyło rozgrywki League One bez porażki u siebie. Jako ostatnie dokonały tego Barnsley i Luton Town w sezonie 2018/19. W 23 ligowych starciach u siebie podopieczni Daviesa odnieśli aż 19 zwycięstw, a do tego stracili zaledwie 11 bramek, przy średnio dwóch na mecz zdobytych. Jako że było to ich spotkanie przed własną publicznością, po końcowym gwizdku miała miejsce celebracja z okazji wygrania rozgrywek.

Najwięcej punktów w profesjonalnej piłce

Na tym jednak nie koniec, bowiem przed Birmingham stała jeszcze okazja na ustanowienie najlepszego dorobku w historii profesjonalnych rozgrywek w Anglii. Dotychczasowy rekord należał do Reading, które sezon 2005/06 Championship zakończyło ze 106 punktami na koncie. „Blues” udało się pobić ten wynik mając jeszcze jeden mecz do rozegrania. Dokonali tego dzięki wyjazdowej wygranej z Blackpool 2:0, przez co ich dorobek zwiększył się do 108 punktów.

Nowy rekord może jeszcze zostać zwiększony, bowiem w ostatniej serii gier sezonu zasadniczego Birmingham zmierzy się ze zdegradowanym już do League Two Cambridge United. Niestety, w tym spotkaniu, podobnie jak w kilku poprzednich, pomóc nie będzie mógł Krystian Bielik, który pod koniec marca doznał kontuzji na treningu i od tego czasu opuścił aż dziewięć meczów. Wcześniej 11-krotny reprezentant Polski wystąpił w 31 spotkaniach, a w aż 23 nosił opaskę kapitańską. Strzelił jednego gola – na wagę ligowej wygranej u siebie 3:2 z Peterborough.

Można by więc rzec, że gdyby nie ta bramka Bielika, Birmingham miałoby na koncie dwa punkty mniej i na ten moment tylko wyrównało rekord Reading sprzed 19 lat. Dla 27-letniego pomocnika było to dopiero drugie trafienie w koszulce „Blues”. W barwach klubu z St. Andrew’s Stadium wystąpił w 142 meczach, a obecnie spędza w nim trzeci pełen sezon. Do tego dochodzi półroczne wypożyczenie z Arsenalu, które miało miejsce w drugiej części sezonu 2016/17. Dla żadnego innego klubu Bielik nie rozegrał w karierze tylu co spotkań, co dla Birmingham.

