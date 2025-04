Awans w cieniu Ligi Mistrzów. Klub Polaka wraca do Championship

W cieniu ćwierćfinałów Ligi Mistrzów zmagania toczyły angielskie kluby z niższych szczebli rozgrywkowych. Swój mecz rozgrywało m.in. trzecioligowe Birmingham z Krystianem Bielikiem w składzie. „Blues” pokonali na wyjeździe 2:1 Peterborough i już na pięć kolejek przed końcem sezonu zapewnili sobie powrót do Championship po roku.

Klub Polaka wraca do Championship

Poprzedni sezon był dla kibiców Birmingham City najgorszym od wielu lat. „Blues” zaliczyli pierwszą od 13 lat i spadku z Premier League degradację, lądując po raz pierwszy od 29 lat na trzecim szczeblu rozgrywkowym. Mimo spadku do League One w klubie z St. Andrew’s zdecydował się pozostać 11-krotny reprezentant Polski. Przed startem tego sezonu Krystian Bielik podpisał nowy kontrakt obowiązujący przynajmniej do czerwca 2027 roku.

Decyzja o pozostaniu na tym poziomie mogła wydawać się zaskakująca, bo przecież dwa lata wcześniej Bielik opuścił Derby County (które w 2019 roku zapłaciło za niego Arsenalowi ponad osiem milionów euro) po spadku z Championship na rzecz właśnie Birmingham. W League One długo miejsca nie zagrzał, bowiem to pewne, że już po roku „Blues” wrócą do Championship, a awans zapewnili sobie na pięć kolejek przed końcem sezonu zasadniczego.

Krystian Bielik przez pierwszą część sezonu był absolutnym filarem i podporą zespołu, pełnił nawet funkcję kapitana. Wszystko zmieniło się w 2025 roku. Nagle zaczął wchodzić tylko z ławki – często raptem na kilka minut – jedną, cztery, pięć, siedem, dziewięć. Jego status zdecydowanie zmalał, a biorąc pod uwagę całe rozgrywki – zajmuje 13. miejsce pod względem rozegranych minut w zespole i to nie przez kontuzje, a przez przegrywanie rywalizacji.

Mogą pobić rekord

Awans na zaplecze Premier League Birmingham „przyklepało” zwycięstwem w zaległym meczu 31. kolejki z Peterborough. Podopieczni Chrisa Daviesa wygrali na wyjeździe 2:1, a wszystkie bramki w tym spotkaniu padły między 19. a 37. minutą. Tym samym przewaga klubu z St. Andrew’s nad otwierającym strefę barażową trzecim Wycombe wzrosła do 17 punktów. Ci dogonić ich już nie mogą, bowiem do rozegrania mają pięć meczów. Zespół Bielika ma zaś jeszcze jedną kolejkę ekstra.

Ekipie z drugiego największego miasta w Anglii w 40 meczach pozostaje teraz przypieczętować zwycięstwo w rozgrywkach League One, bowiem nad wiceliderem z Wrexham ma 14 punktów przewagi. Może do tego dojść już w najbliższy weekend, jeśli drużyna z Walii nie wygra wyjazdowego meczu z Wigan. Birmingham zaś w ten weekend znów zmierzy się z Peterborough, jednak tym razem nie w lidze, a w finale EFL Trophy – pucharu dla klubów z League One, League Two oraz Premier League 2, czyli angielskiej ekstraklasy, ale do lat 21.

Puchar za zwycięstwo w EFL Trophy może być dla Birmingham pierwszym od sezonu 2010/11. Wówczas „Blues” sięgnęli po Puchar Ligi, sensacyjnie pokonując Arsenal 2:1. To był mecz, w którym spory błąd popełnili na spółkę Lauren Koscielny i Wojciech Szczęsny, a katem okazał się Obafemi Martins. Dla klubu z St. Andrew’s był to jednak słodko-gorzki sezon, bo kilka miesięcy później spadł z Premier League. Dzięki wygranej w Pucharze Ligi wziął udział w kwalifikacjach Ligi Europy. Dostał się tam i jako drugoligowiec rywalizował w grupie z Mariborem (ówczesny mistrz Słowenii), Club Brugge i Bragą (finalista poprzedniej edycji Ligi Europy).

Po rozegraniu na Wembley finału EFL Trophy Birmingham czeka jeszcze sześć meczów ligowych. Piłkarze Chrisa Daviesa powalczą o pobicie rekordu League One Wolves z sezonu 2013/14, które tamte rozgrywki zakończyło ze 103 punktami na koncie. Po przebicia tego wyniku „Blues” brakuje dziewięciu punktów, a jako że mogą ich zdobyć maksymalnie 18, może zostać ustanowiony absolutny rekord League One.

fot. Birmingham City Football Club / YouTube