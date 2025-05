Wieczysta ma nowego trenera. Przy Chałupnika dobrze go znają

Wieczysta Kraków nie zna pojęcia nudy. Odkąd Wojciech Kwiecień zaczął inwestować w krakowską drużynę, na czele sztabu szkoleniowego stało już bardzo wiele osób. Tym razem się to nie do końca zmieni, bo choć zmiana nastąpi to na znane już dobrze nazwisko. Mowa tu o trenerze, który jako jedyny miał ochotę poprowadzić klub w końcówce sezonu. Wielu odmówiło.

Peszko out – złe wejście w rundę

W Wieczystej Kraków regularnie panuje spory chaos. Jeżeli zaczyna się drobny kryzys – można być pewnym, że mający duże ambicje Wojciech Kwiecień wkrótce dokona jakiejś zmiany lub przewrotu. Tak było też tym razem. Sławomir Peszko na początku rundy wiosennej pogubił dość sporo punktów. Zwolniono go 18 kwietnia po meczu ze Świtem Skolwin Szczecin, w którym to krakowianie gonili wynik i udało im się zremisować 2:2. Były reprezentant Polski prowadził klub od września 2023 roku. I tak zwolnienie przesunęło się o dwie kolejki, bo dużo było głosów, że pogrąży go porażka z Podbeskidziem.

Jeszcze do rundy wiosennej radził sobie całkiem nieźle, w dodatku szeroko rozumiane otoczenie przy Chałupnika było mu dobrze znane. Wywalczył też awans na trzeci poziom rozgrywkowy. Zanim objął drużynę w roli trenera, grał tu od 2020 roku i zakończył karierę piłkarską.

Warto jednak wspomnieć, że debiutująca na trzecim poziomie rozgrywkowym Wieczysta Kraków rundę jesienną zakończyła na pozycji wicelidera z czteropunktową stratą do prowadzącej w tabeli Pogoni Grodzisk Mazowiecki, ale też z taką samą przewagą punktową nad otwierającą strefę barażową Polonią Bytom. W rundzie wiosennej podopieczni Sławomira Peszki roztrwonili jednak tę przewagę. Teraz bardziej prawdopodobne jest to, że zagrają w barażach, a tam już różnie może być.

Wieczysta wraca do znanego sobie tematu

Ruszyła giełda nazwisk. Sebastian Staszewski informował, że zarówno Jan Urban, jak i Jacek Magiera podziękowali za ofertę. Z informacji portalu „goal.pl” wynikało, że innym kandydatem na to stanowisko był Maciej Skorża. Ten sam portal powiadomił także, że doszło do kontaktu ze znanym Rumunem – Danem Petrescu, w przeszłości piłkarzem Chelsea i trenerem Wisły Kraków sprzed niemal 20 lat. Mówiło się także o Kazimierzu Moskalu. Serwis „Meczyki” przekazał, że to Piotr Stokowiec jest bardzo blisko objęcia tej funkcji, ale to się wysypało. Później z kolei przewinął się też Gino Lettieri, był szkoleniowiec Korony Kielce.

Finalnie nikt z nich Wieczystej nie objął. Na ratunek przychodzi dobrze znany Kwietniowi Przemysław Cecherz – klub potwierdził już ponowny angaż trenera. Złotousty szkoleniowiec prowadził już drużynę grającą przy Chałupnika kilka lat temu. Jako pierwszy o możliwym powrocie informował Dominik Pasternak z „TVP Sport”. Informacje te potwierdził z kolei krakowski korespondent z tego samego medium – Mateusz Miga.

W 2019 roku, gdy Cecherz po raz pierwszy został przy Chałupnika zatrudniony, Wieczysta była klubem z okręgówki. Teraz gra już na profesjonalnym, ogólnopolskim poziomie i jest w zupełnie innym położeniu. Cecherz podpisał umowę do końca sezonu 2024/25.

Krakowianie zajmują obecnie trzecią lokatę w Betclic 2. Lidze. Strata do wicelidera z Bytomia to trzy oczka. Wieczysta więcej traci tylko do znakomitego pod wodzą Marcina Sasala. Pogoń Grodzisk Mazowiecki ma siedem punktów przewagi nad „polskim PSG”. Cecherz poprowadzi zespół po raz kolejny w meczu z Wisłą Puławy, a będzie to 3 maja.

