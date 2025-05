Architekt sukcesu klubu Betclic 1. Ligi znalazł pracę w nowym miejscu

Po dwóch latach były trener obecnego beniaminka Betclic 1. Ligi ponownie prowadzić będzie klub z czwartego szczebla rozgrywkowego. Nie przejął go on jednak już teraz, a swoją kadencję rozpocznie dopiero wraz z startem nowego sezonu. Niewykluczone, że będzie wówczas szkoleniowcem drużyny z trzeciego poziomu rozgrywkowego.

Architekt sukcesu klubu Betclic 1. Ligi

Na 14 kolejek przed końcem sezonu 2022/23 Ireneusz Pietrzykowski przejął walcząca o awans do II liga Stal Stalową Wolę. Do premiowanego awansem pierwszego miejsca „Stalówka” traciła punkt, a rozgrywki zakończyła z aż sześcioma punktami przewagi nad drugą pozycją w tabeli swojej grupy. Oprócz powrotu do II ligi po trzech latach Stal drugi sezon z rzędu wygrała zarówno okręgowy, jak i wojewódzki Puchar Polski.

Jeszcze dłużej trwał rozbrat „Hutników” z I ligą, bo aż 14 lat. Niespodziewanie jednak „Zielono-czarni” po niemal półtorej dekady wrócili na zaplecze Ekstraklasy, ogrywając w półfinale baraży Chojniczankę Chojnice, a w finale KKS Kalisz (oba mecze wygrane wynikiem 2:1). To był wynik grubo ponad stan dla tego klubu. Powrót na drugi poziom rozgrywkowy okazał się zderzeniem ze ścianą, choć władze klubu – miasto Stalowa Wola – aż dwukrotnie wyraziły wotum zaufania wobec trenera Pietrzykowskiego. Jak jednak wiadomo, pełne poparcie zarządu oznacza w polskiej piłce pocałunek śmierci.

Już po pierwszych dwóch tegorocznych kolejkach Betclic 1. Ligi Pietrzykowski został zwolniony z funkcji trenera Stali. Opuszczał on zespół na przedostatnim miejscu w tabeli, z pięciopunktową stratą do bezpiecznej strefy. Teraz beniaminek Betclic 1. Ligi dalej znajduje się na 17. miejscu, ale do ostatniej bezpiecznej pozycji traci trzy punkty. Po odejściu Pietrzykowskiego Stal zdobyła 10 punktów w 10 meczach, odnosząc w tym czasie dwa sensacyjne zwycięstwa (3:1 z Ruchem Chorzów i 3:2 z Polonią Warszawa), a czterokrotnie przegrała.

Latem wróci do pracy

Po nieco ponad dwóch miesiącach od zwolnienia 54-letni szkoleniowiec znalazł nową pracę. Nie wróci on jednak na ławkę trenerską już teraz, a dopiero wraz z startem nowego sezonu. Pietrzykowski przejmie walczącą obecnie o awans do Betclic 2. Ligi Chełmiankę Chełm. Zespół z województwa lubelskiego na sześć kolejek przed końcem zmagań w grupie IV Betclic 3. Ligi traci sześć punktów do premiowanego udziałem w barażach drugiego miejsca, które w tej chwili zajmuje KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.

Bezpośredni awans w grę raczej nie wchodzi, bowiem do pierwszej w tabeli Sandecji Chełmianka traci aż 12 punktów. Co ciekawe, to właśnie nowosądeczanie będą najbliższym rywalem „Biało-zielonych”. Chełmian czeka trudne zadanie, bowiem Sandecja jest najdłużej niepokonaną drużyną w grupie IV Betclic 3. Ligi. Nie przegrała bowiem żadnego z ostatnich dziewięciu meczów, a pięć z nich wygrała. Z kolei Chełmianka po serii siedmiu meczów porażki, z czego pięciu wygranych z rzędu, zaliczyła w dwóch ostatnich meczach potknięcia.

W poprzedni weekend nowy klub Pietrzykowskiego zremisował u siebie 2:2 ze znajdującą się w strefie spadkowej Świdniczanką Świdnik. Tydzień wcześniej zaś chełmianie ponieśli swoją najwyższą porażkę od niemal dziewięciu miesięcy – 0:3 z KSZO Ostrowcem Świętokrzyski. Wyjazdowe starcie z Sandecją rozpoczną w sobotę 10 maja o godzinie 13:00.

fot. Stal Stalowa Wola PSA TV / YouTube