Kolejny klub Betclic 1. Ligi zwolnił trenera! Absurdalny powód rozstania

Już czternasty klub Betclic 1. Ligi zwolnił w tym sezonie trenera. Ze szkoleniowcem rozstano się na zaledwie jeden dzień przed meczem jego zespołu. Powód zwolnienia jest kuriozalny i bynajmniej nie są nim wyniki sportowe drużyny.

Kuriozalne zwolnienie trenera przez klub Betclic 1. Ligi

W tym sezonie Betclic 1. Ligi łatwiej wymienić kluby, w których w bieżących rozgrywkach nie doszło do zwolnienia trenera. Do tego grona zaliczają się Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Wisła Płock, Górnik Łęczna i Stal Rzeszów. Do niedawna w tym zestawieniu znajdował się także Znicz Pruszków, lecz na zaledwie jeden dzień przed wyjazdowym meczem ze Stalą Stalowa Wola władze klubu podjęły decyzję o rozstaniu z Grzegorzem Szoką, który zespół z Mazowsza objął przed startem tego sezonu po Mariuszu Misiurze.

Informacja, którą przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl” była – nomen omen – szokująca, bowiem rozgrywający pierwszy od 15 lat drugi sezon z rzędu na zapleczu Ekstraklasy Znicz już na pięć kolejek przed końcem rozgrywek zapewnił sobie matematyczne utrzymanie w Betclic 1. Lidze. Co więcej, dzięki lepszemu bilansowi meczów bezpośrednich „Żółto-Czerwoni” przy równej liczbie punktów mógłby wyprzedzić zamykającą strefę barażową Polonię Warszawa, choć to tylko teoria, gdyż na trzy kolejki przed końcem rozgrywek tracą do „Czarnych Koszul” dziewięć punktów. Powodem zwolnienia Szoki okazały się nie wyniki sportowe, a… nieposłuszeństwo.

Nie uległ naciskom

Według informacji ww. Włodarczyka 38-latek zapłacił posadą w wyniku niewyrażenia zgody na wystawienie sugerowanego mu przez działaczy klubu składu. Szymon Janczyk z portalu „Weszło” dodał, że na Szokę miał być kładziony nacisk, by wystawiał większą liczbę młodzieżowców, dzięki czemu klub otrzymałby wyższą nagrodę w Pro Junior System. Wśród klubów Betclic 1. Ligi Znicz zajmuje w tym zestawieniu szóste miejsce, a do piątego GKS-u Tychy traci zaledwie 95 minut.

Gdyby Znicz utrzymał to miejsce, otrzymałby nagrodę w wysokości 400 tys. złotych brutto. Awans na piąte miejsce oznaczałby zaś dodatkowe 200 tys. złotych brutto do kasy. Jakby absurdu było mało, w relacji dziennikarza portalu „Weszło” czytamy, że Szokę wyproszono z klubowego autokaru i wezwano na dywanik tuż przed wyjazdem drużyny na mecz do Stalowej Woli, który odbędzie się już w piątek 9 maja o godz. 18:00 na otwarcie 32. kolejki Betclic 1. Ligi. Walcząca o utrzymanie Stal zdecydowanie więc może skorzystać na tym zamieszaniu i poprawić swoją sytuację.

Zarządzany przez miasto Pruszków Znicz Szokę zatrudnił w miejsce Mariusza Misiury, który po trzech latach opuścił klub z Pruszkowa na rzecz Wisły Płock. Za kadencji Misiury „Żółto-Czerwoni” w 2023 roku po sześciu latach wydostali się z II ligi, a jako beniaminek osiągnęli swój najlepszy rezultat w I lidze od 15 lat, jakim było 13. miejsce. Teraz Znicz wynik ten przebije, bowiem w najgorszym wypadku rozgrywki Betclic 1. Ligi zakończy na 12. miejscu. Pod wodzą Szoki rozegrał 31 ligowych meczów, w których zanotował bilans 11 wygranych, 10 remisów i 10 porażek. Jego byli już podopieczni mają bilans bramkowy 42:41.

Według informacji Włodarczyka Znicz w wyjazdowym starciu z walczącą o utrzymanie Stalą Stalowa Wola ma poprowadzić trener z klubowej akademii. Oprócz wyjazdu na Podkarpacie dziesiąty obecnie zespół Betclic 1. Ligi do końca tego sezonu czekają jeszcze rywalizacje z drużynami znajdującymi się niedaleko ich w ligowej tabeli – dwunastą Stalą Rzeszów u siebie oraz jedenastym ŁKS-em w Łodzi.

fot. screen Znicz Pruszków / YouTube