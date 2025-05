Były zawodnik Lecha Poznań pozostanie na dłużej w Arabii Saudyjskiej

Kibice Lecha Poznań z pewnością doskonale pamiętają charyzmatycznego zawodnika, który podczas dwóch sezonów spędzonych w Polsce najpierw wywalczył mistrzostwo kraju, a później razem z drużyną dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Jego następnym krokiem w karierze okazały się przenosiny na Bliski Wschód, gdzie w jednej lidze może rywalizować z samym Cristiano Ronaldo. Teraz przedłużono z nim umowę.

Kluczowy element mistrzowskiego Lecha Poznań

Kariera Pedro Rebocho była niezwykle interesująca. Lata młodości spędził w akademii Benfiki Lizbona, jednak tam – jak wielu innych zawodników – nie przebił się do pierwszej drużyny. Na seniorskim poziomie zaczął występować po przenosinach do Francji. Tam chętnym na jego grę było Guingamp. Po drodze udany rok spędził też w tureckim Besiktasie oraz chwilowo wrócił do ojczyzny, by zagrać w Pacos de Ferreira, gdzie – co ciekawe – spotkał się z wypożyczonym z Lecha Poznań Joao Amaralem.

Po tym czasie były młodzieżowy reprezentant Portugalii wrócił do Francji, jednak tam nie było już dla niego miejsca. Rebocho długo czekał na lepsze oferty, jednak finalnie pod koniec sierpnia 2021 roku zdecydował się skorzystać z tej złożonej przez Lecha Poznań, który szukał konkurenta dla Barry’ego Douglasa. Maciej Skorża uczynił z niego kluczowego zawodnika w swojej układance i to okazało się jednym z powodów, dlaczego klub pod wodzą polskiego trenera sięgnął po ósme w historii krajowe mistrzostwo.

Szybko wywalczył skład i kiedy był zdrowy, to grał wszystko po 90 minut, zwłaszcza wiosną. Zapisał na swoje konto jedną bramkę i cztery asysty. Wystąpił w 21 meczach Ekstraklasy, ale to dlatego, że dołączył już w trakcie sezonu i musiał też powalczyć o skład z Barrym Douglasem, a kiedy już to zrobił, to go nie oddał. Wywalczył go sobie bramką i asystą z Wisłą Kraków.

Później zmienił się w Poznaniu szkoleniowiec. Na to stanowisko przyszedł John van den Brom i jego relacja z Portugalczykiem nie układała się idealnie, jednak i tak lewy obrońca miał spory wkład w dojście do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Końcowo Lech nie zdecydował się przedłużyć z Rebocho wygasającego 30 czerwca 2023 roku kontraktu. Łącznie na polskich boiskach rozegrał on 62 spotkania, strzelił jednego gola i zaliczył 10 asyst.

– Chciałbym gorąco podziękować kolegom z zespołu, kibicom, trenerom, w szczególności Maciejowi Skorży, z którym jako człowiekiem miałem specjalną relację. Zawsze będę czuł szczególną więź z tym klubem i miejscem. W tym momencie czuję, że wykonałem tu kawał ciężkiej pracy, ale moja misja w Lechu dobiegła końca. Oczywiście, zawsze możesz osiągać więcej, sięgać po kolejne trofea, ale jako człowiek wiem, że wniosłem już sporo wartościowego do tej drużyny. Będę nieustannie śledził Lecha, jak sobie radzi, kibicował mu i dobrze życzył – mówił Rebocho w momencie pożegnania z Lechem dla oficjalnej strony klubu.

Rebocho na dłużej w Arabii Saudyjskiej

Po dwóch latach spędzonych w Polsce zdecydował się wyjechać z Europy. Konkretnie do Arabii Saudyjskiej, gdzie coraz większą popularność zaczęła zyskiwać lokalna liga, w której do dzisiaj występuje choćby jego rodak – Cristiano Ronaldo. Rebocho nie dołączył do któregoś z największych klubów, jednak chętnym na jego zatrudnienie okazało się Al-Khaleej, gdzie jego kolegą klubowym jest między innymi Konstantinos Fortounis.

Rebocho z miejsca wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie. Od dwóch sezonów niemal nie opuszcza boiska, a kilkukrotnie był wybierany do najlepszej jedenastki danej kolejki, gdzie światowych gwiazd obok niego zdecydowanie nie brakowało. Z powodu jego dobrej postawy klub zdecydował się na przedłużenie kontraktu ze swoim lewym obrońcą.

30-latek podpisał umowę, która będzie obowiązywała do końca czerwca 2027 roku. Póki co Pedro Rebocho rozegrał na boiskach Bliskiego Wschodu 67 spotkań, w których zanotował 11 asyst. Jego Al-Khaleej po 30 rozegranych kolejkach z dorobkiem 34 punktów zajmuje 10. miejsce w tabeli Saudi Pro League. To miejsce, które spokojnie gwarantuje utrzymanie w elicie.

Fot. PressFocus