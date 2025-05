Atletico Madryt – Real Sociedad – 10.05 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Atletico Madryt – Real Sociedad

Rozgrywki: La Liga

Data i godzina: 10 maja, 21:00

Stadion: Metropolitano Stadium, Madryt

Sobotnią serię gier w 35. kolejce La Liga zamknie pojedynek na Metropolitano Stadium pomiędzy miejscowym Atletico Madryt a Realem Sociedad. Zdecydowanym faworytem tego meczu są podopieczni Diego Simeone, aczkolwiek Real Sociedad ma chrapkę na przełamanie się po dłuższej serii bez zwycięstwa i sprawienie niespodzianki w stolicy kraju. Zapraszam do lektury zapowiedzi, w której przedstawiam mój punkt widzenia na to starcie, a więc także typy bukmacherskie.

Atletico Madryt – Real Sociedad – typy bukmacherskie

Atletico Madryt – Real Sociedad: Obie drużyny strzelą gola

Nie ulega żadnej wątpliwości, że to Atletico Madryt, zajmujące trzecie miejsce w La Liga, jest faworytem domowego starcia przeciwko Realowi Sociedad. Podopieczni Diego Simeone wygrali dwa ostatnie ligowe mecze przed własną publicznością. Z kolei Real Sociedad nie dość, że nie wygrał dwóch ostatnich pojedynków ligowych u siebie, to ich zwycięska niemoc trwa już od czterech kolejek. Baskowie wypadają również wyraźnie gorzej na papierze.

Jednak oprócz typów na zwycięzcę meczu, moją uwagę przykuły zakłady bramkowe, a konkretnie: obie drużyny strzelą. Bukmacher Betfan oferuje kurs 2.01, co moim zdaniem jest dość zaskakujące – zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w pięciu ostatnich bezpośrednich ligowych starciach rozegranych w Madrycie obie drużyny trafiały do siatki.

Atletico Madryt zdobywało bramki w piętnastu ostatnich domowych meczach La Liga. Z kolei Real Sociedad, choć nie notuje najlepszej serii wyjazdowej, strzelał przynajmniej jednego gola w trzech z pięciu ostatnich spotkań w delegacji. Stąd też moja propozycja zakładu na obie drużyny strzelą gola.

W konsekwencji za powyższymi analizami warte uwagi są również typy na powyżej 2,5 gola w starciu Atletico Madryt – Real Sociedad. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w czterech z pięciu ostatnich ligowych domowych starć Atletico z Realem.

Propozycje typów bukmacherskich na Atletico Madryt – Real Sociedad

Obie drużyny strzelą gola @2.01

Wygrana Atletico Madryt @1.86

Powyżej 2,5 gola w meczu @2.14

Atletico Madryt – Real Sociedad – zapowiedź meczu

Forma Atletico Madryt

Atletico Madryt zajmuje trzecie miejsce w tabeli La Liga, ale nie ma już nadziei, że uda się ugrać coś więcej – strata do wicelidera, a więc Realu Madryt wynosi bowiem 8 punktów. W poprzedniej kolejce podopieczni Diego Simeone zanotowali wyjazdowy bezbramkowy remis z Deportivo Alaves.

Forma Realu Sociedad

Real Sociedad klasyfikowany jest na jedenastej lokacie w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy. Baskowie wciąż mają o co walczyć, bowiem strata do Celty Vigo (miejsce premiowane awansem do kw. LKE) wynosi dwa punkty, a do Rayo Vallecano (awans do fazy grupowej LE) trzy oczka. W ostatniej kolejce Sociedad zremisował 0:0 z Bilbao. Był to czwarty ligowy mecz bez zwycięstwa.

Przewidywane składy Atletico Madryt – Real Sociedad

Atletico Madryt: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, Alvarez

Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, Alvarez Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martin, Aguerd, Munoz; Kubo, Sucic, Zubimendi, Marin, S Gomez; Oyarzabal

Sędzia w spotkaniu Atletico Madryt – Real Sociedad

Spotkanie Atletico z Realem poprowadzi 41-letni José María Sánchez Martínez. Ten arbiter ma już na koncie 32 mecze w tym sezonie, w których pokazywał średnio 4,72 żółtej kartki. Warto odnotować, że podyktował także 16 rzutów karnych (0,5 na mecz).

Gdzie oglądać mecz Atletico Madryt – Real Sociedad?

Mecz Atletico Madryt – Real Sociedad będzie można oglądać na antenie CANAL+ Sport.

Statystyki na typy bukmacherskie Atletico Madryt – Real Sociedad

Obie drużyny strzeliły gola w pięciu ostatnich bezpośrednich starciach w Madrycie

Atletico Madryt wpisało się na listę strzelców w piętnastu ostatnich spotkaniach na własnym stadionie

Real Sociedad zdobył przynajmniej jednego gola w trzech z pięciu ostatnich wyjazdowych meczów

Real Sociedad nie wygrał od czterech kolejek

Atletico Madryt wygrało dwa z trzech ostatnich bezpośrednich starć, notując jeden remis

Typowanie wyniku meczu Atletico Madryt – Real Sociedad

Nie widzę innej możliwości, niż zwycięstwo Atletico Madryt. Co prawda podopieczni Diego Simeone potknęli się w poprzedniej kolejce La Liga, remisując z Alaves, ale Sociedad jest drużyną na zdecydowanie niższym poziomie – świadczą o tym chociażby cztery kolejne ligowe spotkania bez zwycięstwa.

