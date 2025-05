UEFA wyznaczyła sędziów finałów europejskich pucharów. Marciniak pominięty!

Dziewięć dni przed rozstrzygnięciem w pierwszym z trzech europejskich pucharów UEFA wyznaczyła sędziów, którzy poprowadzą finały tegorocznych edycji Ligi Mistrzów, Ligi Europy, Ligi Konferencji, Ligi Narodów, a także Ligi Mistrzów Kobiet. Pominięty przez europejską federację został Szymon Marciniak, a według katalońskich mediów miał do tego przyczynić się mecz Interu z Barceloną.

UEFA wyznaczyła sędziego na finał Ligi Europy

Już w środę 21 maja rozegrany zostanie pierwszych z czterech finałów tegorocznej edycji europejskich pucharów. Na Estadio San Mames o triumf w Lidze Europy powalczą Manchester United i Tottenham, czyli obecnie… szesnasta i siedemnasta drużyna w tabeli Premier League. Dla obu tych klubów jest więc to mecz z gatunku „all or nothing”, bowiem wygrany uratuje swój sezon dzięki awansowi do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, a przegrany pozostanie z pustymi rękami i sezon ten wspominać będzie jako swój najgorszy w lidze w XXI wieku.

Na rozjemcę finału Ligi Europy UEFA postanowiła wyznaczyć Felixa Zwayera, który już raz prowadził finał rozgrywek spod szyldu europejskiej federacji. W 2023 roku Niemiec sędziował finał Ligi Narodów, w którym Hiszpania po serii rzutów karnych pokonała Chorwację. Starcie Tottenhamu z Manchesterem United będzie dla 43-latka dopiero drugim meczem w tej edycji Ligi Europy. Prowadził rewanżowy mecz 1/8 finału pomiędzy Olympiakosem a Bodo/Glimt, który Grecy wygrali u siebie 2:1, ale w dwumeczu przegrali 2:4.

W 2021 roku Jude Bellingham mocno i dosadnie wypowiedział się o tym arbitrze, który przed wieloma laty został skazany zawieszony za udział w skandalu związanym z ustawianiem meczów. W 2006 roku Niemiecki Związek Piłki Nożnej ukarał 43-latka sześciomiesięcznym zawieszeniem za przyjęcie łapówki w wysokości 250 funtów podczas pracy jako asystent skompromitowanego sędziego Roberta Hoyzera. Bellingham po porażce z Bayernem powiedział o nim: – Dajesz gwizdać sędziemu, który ustawił mecz największy hit w Niemczech – to czego się spodziewasz? Dla mnie to nie był karny. On [Hummels] nawet nie patrzy na piłkę i walczy, żeby ją zdobyć, a ona go uderza. Możesz przyjrzeć się wielu decyzjom w grze.

Kto poprowadzi finał Ligi Konferencji?

Równo tydzień później, w środę 28 maja we Wrocławiu poznamy zwycięzcę czwartej w historii edycji Ligi Konferencji. O triumf powalczą debiutująca w tych rozgrywkach Chelsea oraz Real Betis, który pierwszy raz w swojej historii dotarł do finału europejskiego pucharu. Starcie, które odbędzie się na stadionie Śląska, poprowadzi Bośniak – Irfan Peljto. Będzie to jego drugi finał rozgrywek spod znaku UEFA, ale pierwszy na seniorskim poziomie. W 2019 roku był on sędzią finału EURO U19 pomiędzy Portugalią a Hiszpanią (0:2).

Finał Ligi Konferencji będzie dla 40-latka pierwszym meczem tych rozgrywek w sezonie 2024/25. Cztery razy za to w tym sezonie prowadził mecz Ligi Europy, a siedem razy sędziował w Lidze Mistrzów, na czele ze starciem Arsenalu z Realem Madryt (3:0) w 1/4 finału. Starcie Betisu z Chelsea będzie jego piątym w karierze meczem Ligi Konferencji, a po raz drugi na mecz tych rozgrywek przyjedzie do Polski. W sezonie 2022/23 prowadził pierwsze starcie 1/4 finału pomiędzy Lechem a Fiorentiną, które „Kolejorz” przegrał w Poznaniu 1:4.

Kto będzie sędzią finału Ligi Mistrzów?

Trzy dni po finale Ligi Konferencji poznamy zwycięzcę 33. edycji Champions League. W sobotę 31 maja o „uszate” trofeum na stadionie Bayernu Monachium powalczą Paris Saint-Germain oraz Inter Mediolan. Na sędziego finału Ligi Mistrzów UEFA wyznaczyła Rumuna – Istvana Kovacsa, który drugi rok z rzędu, a w trzecim z czterech ostatnich sezonów poprowadzi finał europejskiego pucharu. W poprzednim sezonie był rozjemcą finału Ligi Europy pomiędzy Atalantą a Bayerem Leverkusen (3:0), a w sezonie 2021/22 prowadził finał pierwszej w historii edycji Ligi Konferencji, w którym AS Roma pokonała Feyenoord 1:0.

UEFA ogłosiła także sędziów tegorocznej edycji Ligi Mistrzów Kobiet oraz Ligi Narodów. Starcie piłkarek Arsenal Ladies i Barcelony z Ewą Pajor w składzie, które w sobotę 24 maja o godzinie 18:00 odbędzie się na Estadio Jose Alvalade w Lizbonie, poprowadzi Chorwatka – Ivana Martinčić. Z kolei arbitrem finału Ligi Narodów, który w niedzielę 8 czerwca o godzinie 21:00 rozegrany zostanie na Allianz Arena w Monachium, będzie Sandro Schärer ze Szwajcarii. 36-latek w tym sezonie prowadził już mecz spod szyldu UEFA kwalifikowany jako „finał”. W sierpniu był on rozjemcą Superpucharu Europy, w którym Real Madryt pokonał na Stadionie Narodowym w Warszawie Atalantę 2:0.

W tym sezonie żadnego finału europejskich rozgrywek nie poprowadzi Szymon Marciniak i co więcej, Polak nie został nawet wyznaczony do roli sędziego technicznego, jak to miało miejsce w przypadku finału EURO 2024. Jonathan Moreno z katalońskiego „Sportu” twierdzi, że UEFA nie zdecydowała się nagrodzić Marciniaka na skutek „dziwnych” decyzji, które podejmował w rewanżowym meczu 1/2 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Interem Mediolan a FC Barceloną (4:3). Według dziennikarza Polak pierwotnie był faworytem do poprowadzenia finału Champions League, co miałoby wtedy miejsce po raz drugi na przestrzeni trzech ostatnich sezonów.

fot. PressFocus