Absurd czy genialny pomysł? Ligue 1 może zmienić zasady

Jak donoszą francuskie media, Ligue 1 mogłaby w przyszłości przyjąć zupełnie inny model gry, który wyłoniłby mistrza kraju na zupełnej innej zasadzie niż ma to miejsce obecnie. Pomysł ten zyskał zarówno spore zainteresowanie, jak i również oburzenie wśród fanów – zwłaszcza Paris Saint-Germain.

Ligue 1 wprowadzi play-offy?

Francuskie media z „L’Equipe” na czele donoszą, że Ligue 1 może wkrótce stanąć na progu przełomowej zmiany, która całkowicie odmieniłaby drogę do piłkarskiej chwały we francuskiej piłce. W czym rzecz? Niedawno wśród najwyższych władz Francuskiego Związku Piłki Nożnej padł pomysł… wprowadzenia pod koniec sezonu systemu play-off, który miałby decydować o tym, kto ostatecznie zostanie mistrzem kraju.

Jest to spowodowane dominacją Paris Saint-Germain w ostatnich latach, co też od dłuższego czasu wywołuje szeroką dyskusję odnośnie przyszłości i formatu rozgrywek Ligue 1. W niektórych europejskich ligach ma miejsce też format podziału na grupy mistrzowskie czy spadkowe. W Belgii np. mamy też dzielenie punktów na pół. Wobec tego Genk, które miało dziewięć punktów przewagi, teraz po fatalnych występach w play-offach w grupie mistrzowskiej ma… dziewięć punktów straty. Można oczywiście powiedzieć, że to niezbyt niesprawiedliwe… pamiętamy zresztą, że podobny system był w Ekstraklasie.

Paryżanie sięgnęli po mistrzostwo Francji w 11 z 13 ostatnich przypadków, co też – jak czytamy – „wywołuje liczne kontrowersje odnośnie równowagi sił w lidze oraz rzuca długi cień na innych przeciwników”. Jedynymi, którzy byli w stanie powstrzymać PSG byli – AS Monaco z czasów Kyliana Mbappe, Bernardo Silvy czy Kamila Glika oraz LOSC Lille w 2020/21. Obecnie PSG ma serię czterech mistrzostw z rzędu.

Atrakcyjność spada, co też wpływa nie tylko na oglądalność i popularność, ale i również obniża kontrakty telewizyjne i dochody. W czerwcu 2024 roku był problem, bo nikt nie chciał transmitować Ligue 1. Rosnące niezadowolenie wśród kibiców oraz wspomniane wyżej czynniki sprawiły, że Francuska Federacja zaproponowała plan z wprowadzeniem play-offów. Jakby to miało działać? Cztery najlepsze drużyny pod koniec sezonu rywalizowałby ze sobą w pojedynkach, zaś finał wyłoniłby ostatecznego mistrza Francji.

Należy podkreślić, że w tym przypadku droga do europejskich pucharów pozostałaby bez zmian, jednak nowy format miałby tchnąć nowe życie w Ligue 1, znacznie poprawić oglądalność oraz wpłynąć na dochody i atrakcyjność. We Francji nie byłaby to żadna nowość, jako że w kobiecej piłce funkcjonuje już taki system.

Przedstawiony plan spotkał się z dużą aprobatą wśród fanów, kibiców oraz dziennikarzy, jednak pojawiło się też wiele głosów krytyki. Dużo osób jest nastawionych sceptycznie i zastanawia się tym samym, czy play-offy rzeczywiście „wyrównają szansę”, czy tak naprawdę tylko jeszcze bardziej zapełnią i tak już upchany kalendarz, co dodatkowo spotka się z oporem klubów oraz ich piłkarzy.

Dalsze plany?

Francuskie „L’Equipe” donosi także, że oprócz zmian w formacie rozgrywek, restrukturyzacji ma ulec także sposób zarządzania francuską piłką. Ligue de Football Professionnel (LFP), która obecnie nadzoruje zarówno pierwszą, jak i drugą ligę (Ligue 1 oraz Ligue 2) może wkrótce zostać zastąpiona nowymi ramami administracyjnymi, które mają być wzorowane na tych z Wysp Brytyjskich, gdzie wyróżnić można niezależną strukturę Premier League.

W jakim celu i po co taka zmiana? Dziennikarze tłumaczą, że reorganizacja ta miałaby na celu przejęcie obecnych obowiązków LFP przez nową organizację. Jej celem byłoby przed wszystkim usprawnienie podejmowania decyzji na najwyższym szczeblu francuskiej piłki nożnej. Uważa się, że FFF ściśle współpracuje z urzędnikami ligi i przedstawicielami klubów, aby dopracować tę zmianę tak szybko, jak to tylko możliwe.

