Raków Częstochowa pożegna po sezonie doświadczonego piłkarza

Czystki w kadrze Rakowa Częstochowa trwają. Tym razem „Medaliki” poinformowały o odejściu doświadczonego zawodnika, który zdobył z nimi cztery puchary. Tylko czterech piłkarzy z obecnej kadry Rakowa jest dłużej związanych z klubem spod Jasnej Góry.

Czyszczenie kadry w Rakowie

Ostatni tydzień tego sezonu w Rakowie Częstochowa stoi pod znakiem czyszczenia kadry. Dwa dni po zremisowanym na wyjeździe 1:1 meczu z Koroną Kielce w ramach 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl” poinformował, że z klubem pożegnają się Ben Lederman oraz Matej Rodin, których kontrakty wygasają wraz z końcem tego sezonu i nie zostaną przedłużone. Następnego dnia Raków zresztą potwierdził odejście Rodina, który do „Medalików” trafił zimą 2024 roku z Cracovii.

Z kolei dwa dni przed finałowym meczem tego sezonu klub poinformował o rozstaniu z Dusanem Kuciakiem, który do Częstochowy trafił pod koniec sezonu 2023/24 jako „transfer medyczny” w wyniku problemów zdrowotnych pozostałych bramkarzy, a także innym środkowym obrońcą, który jest jednym z najbardziej doświadczonych zawodników w kadrze zespołu. Wraz z końcem tego sezonu z Rakowa odejdzie Milan Rundić, którego kontrakt również wygasa w czerwcu i nie zostanie przedłużony.

Doświadczony stoper odejdzie

Serb pod Jasną Górę trafił latem 2021 roku, co czyni go piątym najdłużej związanym z Rakowem piłkarzem z obecnej kadry – po Zoranie Arseniciu, Franie Tudorze, Benie Ledermanie oraz Ivim Lopezie. Rundić do Rakowa trafił po zdobyciu przez nich pierwszego w historii klubu medalu mistrzostw Polski. Transfer ten mógł wydawać się zaskakujący, bowiem sezon wcześniej był on zawodnikiem Podbeskidzia Bielsko-Biała, które jako jedyne w rozgrywkach 2020/21 spadło z PKO BP Ekstraklasy, tym samym wracając do I ligi już po roku.

W ciągu czterech sezonów stoper z Bałkanów rozegrał dla „Medalików” 87 meczów, z czego 73 w wyjściowym składzie, a 58 „od deski do deski”. Do tego 42 razy zagrał „na zero z tyłu” oraz dołożył trzy trafienia i cztery asysty. Zdobył z Rakowem dwa medale mistrzostw Polski – srebrny w sezonie 2021/22 i złoty w sezonie 2022/23 – Puchar Polski w sezonie 2021/22 oraz dwa Superpuchary Polski – w 2021 i 2022 roku. Do tego w sezonie 2022/23 dotarł z klubem do finału Pucharu Polski, a w kolejnym zagrał z nim w fazie grupowej Ligi Europy, gdzie zresztą pięć razy zaliczył pełne 90 minut, a przeciwko Sportingowi CP w Lizbonie strzelił nawet gola.

Ostatni występ zaliczył 7 kwietnia w zremisowanym w Niepołomicach 1:1 meczu 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Puszczą. Później pięć razy był obecny w kadrze meczowej, ale ani razu nie podniósł się z ławki. Jego potencjalny finałowy mecz w koszulce Rakowa może nastąpić w sobotę 25 maja o godzinie 17:30, gdy wciąż bijący się o mistrzostwo Polski zespół Marka Papszuna w 34. kolejce PKO BP Ekstraklasy zagra u siebie z Widzewem Łódź. Na jedną serię gier przed końcem rozgrywek „Medaliki” do prowadzącego w tabeli Lecha Poznań tracą punkt.

