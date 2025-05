Koniec ery. Gasperini opuszcza Atalantę

Gian Piero Gasperini w Bergamo napisał historię złotymi zgłoskami. Z zespołu regularnie będącego w drugiej części tabeli Serie A uczynił stałego uczestnika europejskich pucharów i jedną z najmocniejszych sił na włoskim rynku. Zrobił gwiazdę z Josipa Ilicicia, Papu Gomeza, wypromował Rasmusa Hojlunda czy Ademolę Lookmana. Nastał jednak moment, aby powiedzieć „dość”.

Historia włoskiego futbolu w pięknym wydaniu

Nie da się na szybko zliczyć, ile razy słyszeliśmy o pogromach Atalanty w meczach z jej udziałem. Wystarczyło sprawdzić wynik w jakiejś aplikacji, a tam w pewnym momencie było to na przykład 7:0 z Torino, 5:0 z Hellasem, 5:0 z Milanem, po którym do Mediolanu wrócił Zlatan Ibrahimović, a po MŚ 2022 słyszeliśmy także o ośmiu bramkach zapakowanych Salernitanie – nowej drużynie mundialowego kota, Guillermo Ochoi. Ten etap już jednak nie wróci.

Po tym jak Como stanęło okoniem w sprawie odejścia Cesca Fabregasa, AS Roma zdecydowała się postawić na Gian Piero Gasperiniego – według informacji świetnie zorientowanego w sprawach rzymskiego klubu Filippo Biafory z „Il Tempo”. Miał go do tego przekonywać sam Claudio Ranieri, który uratował ten klub przed kompromitacją i zostanie w jego strukturach, ale już nie jako trener.

Według informacji Matteo Moretto odejście zostało już w klubie z Bergamo zakomunikowane. Jak sugerowano także w mediach, w ciągu dnia po raz pierwszy na spotkaniu zasugerowano w ogóle, że odejście Gasperiniego może być w przeciągu minionych dziewięciu sezonów realne.

Orazio Acommando z „DAZN” podaje z kolei, że pewnym jest, że zwycięzca Ligi Europy 2024 trafi do Rzymu (umowa 2+1). Wygląda więc na to, że nie Milan, ani Juventus, a Roma będzie nowym miejscem pracy znakomitego szkoleniowca. Zastąpić go w Lombardii może któryś z wymienionych: Thiago Motta, Igor Tudor lub Francesco Farioli. Nicolo Schira informował, że gotowa na niego jest umowa na trzy lata, w wysokości pięciu milionów euro za sezon. Claudio Ranieri wybrał więc znakomitego następcę i po fali nazwisk, do której dorzucono nawet Jurgena Kloppa – będziemy mieli koniec długiej sagi.

Gasperini – twórca piłkarskiego cudu

Mimo umowy do 2026 roku Gasperini zdecydował się opuścić miejsce, w którym na zawsze będzie Bogiem i któremu dał tak bardzo wiele. Jak przyznał na zakończenie sezonu w mediach – nie jest w stanie obiecać, aby kolejny sezon zespół miał być na takim poziomie.

Koniec pracy po dziewięciu sezonach oznacza, że nietknięty pozostanie rekord Giovanniego Trapattoniego z Juventusu. Trenował on „Starą Damę” nieprzerwanie przez 10 sezonów. Niemniej jednak szkoleniowiec z Grugliasco zapisał się złotymi zgłoskami w historii włoskiego futbolu. 439 meczów w klubie, pięć razy kwalifikacja do Ligi Mistrzów, trzy finały Pucharu Włoch, gra w Superpucharze Europy i to co najważniejsze – Liga Europy 2023/24. Dodajmy, że przed jego przyjściem Atalanta była klubem dolnej części tabeli! W skrócie na europejskim podwórku było tak:

2019/20 – ćwierćfinał Ligi Mistrzów (kilka minut od półfinału; porażka z PSG w sezonie covidowym z jednym meczem)

2020/21 – 1/8 finału, odpadnięcie z Realem Madryt

2024/25 – 9. miejsce w fazie ligowej, pierwsze premiowane barażem play-off (bilans po drodze 4-3-1)

2017/18 – LE 1/16 finału

2021/22 – LE 1/4 finału

2023/24 – spektakularna wygrana w Lidze Europy po hat-tricku Lookmana i popsucie sezonu Bayerowi, który pozostawał niepokonany

W pojedynczych meczach:

w debiutanckiej edycji Ligi Mistrzów 3:0 z Szachtarem, 1:1 z Manchesterem City Guardioli, osiem bramek w dwumeczu z Valencią

ogranie na wyjeździe Liverpoolu Jurgena Kloppa 2:0 w LM i 3:0 w LE (2020/21 w grupie wygrane wszystkie mecze wyjazdowe w LM)

2:2 z Barceloną na Montjuic (z późniejszym półfinalistą)

5:1 na Goodison Park z Evertonem w el. LE (pierwsza europejska kampania od 26 lat)

3:0 z Leverkusen Xabiego Alonso w finale LE (zespół niepokonany od 51 meczów)

Niestety w ostatnim spotkaniu ery Gasperiniego w Bergamo jego drużyna zaprzepaściła prowadzenie 2:0 z Parmą i po golu Jacoba Ondrejki w doliczonym czasie przegrała 2:3. Nie było to więc godne pożegnanie, ale i tak nie miało znaczenia w kontekście zajętego trzeciego miejsca. Atalanta w pewnym momencie walczyła nawet o Scudetto, jednak zaczęła masowo tracić punkty ze słabeuszami i wypisała się z walki, broniąc potem trzeciej lokaty. Gasperini swoje odejście zapowiedział już w lutym – nie wykluczył końca pracy w Bergamo już po bieżącym wtedy sezonie. Prawdopodobnie słowa dotrzyma.

Fot. PressFocus