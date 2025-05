Erik ten Hag nie traci czasu. Nadchodzi pierwszy transfer Bayeru Leverkusen

Od kilku dni Bayer 04 Leverkusen ma nowego trenera. Mimo wielu spekulacji to Erik ten Hag został mianowany następcą Xabiego Alonso, który to z kolei objął stery Realu Madryt. Choć holenderski szkoleniowiec nie rozpoczął jeszcze swojej pracy w nowym klubie, to rozpoczął już swoje porządki i wkrótce na jego życzenie „Aptekarze” ściągną nowego bramkarza. Jest nim Mark Flekken, który przez kilka lat miał już okazję grać na niemieckich boiskach.

Erik ten Hag dostanie pierwszego zawodnika

Jeśli wszystkie doniesienia prasowe potwierdzą się, to w najbliższych dniach należy spodziewać się kolejnego transferu obecnego wicemistrza Niemiec, czyli Bayeru 04 Leverkusen. Erik ten Hag najwyraźniej wprowadza powoli swoje porządki i na jego życzenie do zespołu sprowadzony zostanie nowy bramkarz. Wybór padł na Marka Flekkena, który niemieckie boiska zna jak własną kieszeń – w końcu występował tutaj przez 14 lat swojej kariery.

Wielu dziennikarzy, a przede wszystkim najbardziej ceniony w Niemczech – Florian Plettenberg z portalu „Sky” – poinformował już, że Bayer i Flekken osiągnęli pełne porozumienie w sprawie warunków kontraktu. W grę ma wchodzić umowa do końca czerwca 2028 roku. Tym samym ten Hag lada moment powinien otrzymać swojego pierwszego wymarzonego gracza do drużyny na sezon 2025/26.

Klub z Leverkusen pozostaje teraz w ścisłym i nieustannym kontakcie z Brentford, aby dogadać warunki transferu. Niemniej jednak nie powinno to stanowić żadnego problemu, zwłaszcza że Holender już poprosił Anglików o zgodę na opuszczenie klubu. Nieoficjalnie mówi się, że kwota wykupu zamknie się w okolicach od 10 do 14 milionów euro. Realizacja tego ruchu może jednak zależeć od tego, jak szybko Brentford znajdzie następcę i nowego golkipera. Nic jednak nie powinno stanąć na przeszkodzie. Reporterzy są przekonani, że Erik ten Hag wkrótce będzie mógł już współpracować ze swoim rodakiem.

Ten sam dziennikarz dodaje, że w miejsce holenderskiego bramkarza może powędrować Caoimhín Kelleher z Liverpoolu. Bramkarz „The Reds” może mieć ogromny problem aby znaleźć minuty u Arne Slota, a wszystko to z racji przybycia na Anfield gruzińskiego golkipera Giorgiego Mamardaszwilego. Wszystkie zaangażowane strony prowadzą już rozmowy i niewykluczone, że wkrótce osiągnięte zostanie porozumienie, co też będzie oznaczało już pożegnanie z Markiem.

− Brentford kontynuuje starania o pozyskanie Caoimhína Kellehera. Rozmowy z zawodnikiem i Liverpoolem są w toku. 26-letni Kelleher ma zastąpić Marka Flekkena. Jak tylko porozumienie z Kelleherem zostanie osiągnięte, Brentford i Leverkusen rozpoczną negocjacje i sfinalizują transfer. Oczekuje się, że opłata transferowa za Flekkena wyniesie od 10 do 14 milionów euro. Słowne porozumienie zostało już osiągnięte – poinformował Florian Plettenberg.

14 lat na niemieckich boiskach

Mark Flekken jest postacią, której nie trzeba przedstawiać sympatykom niemieckiej piłki. W końcu golkiper latem 2009 roku został wypatrzony przez skautów i sprowadzony do Alemannii Aachen, gdzie przeszedł przez wszystkie szczeble młodzieżowej piłki, a następnie zadebiutował w pierwszej drużynie. Jego kolejnymi przystankami były Greuther Fuerth (2013-2016), MSV Duisburg (2016-2018) oraz wreszcie SC Freiburg (2018-2023), gdzie też spisywał się bardzo dobrze, plasując się w czołówce bramkarzy Bundesligi.

W 2023 roku odszedł do Brentford w Premier League, gdzie do tej pory rozegrał 77 spotkania. Doskonale go więc z boisk ligi angielskiej zna Erik ten Hag. Biorąc pod uwagę jego całą dotychczasową karierę piłkarską, to może pochwalić się następującym dorobkiem:

352 spotkania

dwie zdobyte bramki

97 czystych kont

Fot. PressFocus