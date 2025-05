Raków z gestem dużej klasy. Nowa umowa dla piłkarza po poważnej kontuzji

Raków Częstochowa bardzo często wymienia piłkarzy w swojej kadrze, ale to nie tak, że nie ma pod Jasną Górą zawodników, którzy są tu na dłużej. Tomas Petrasek spędził na przykład w klubie kilka sezonów, począwszy od niższych szczebli rozgrywkowych. Teraz, jeden z jego kolegów dochodzi do siebie po ciężkiej kontuzji. Klub, który nadal w niego wierzy, mimo sytuacji zdrowotnej postanowił przedłużyć jego pobyt w klubie. Klasa!

Raków Częstochowa nie zapomina o jakościowym piłkarzu

Bogdan Racovitan, bo o nim mowa, w sierpniowym meczu 3. kolejki sezonu 2024/25 zerwał więzadła krzyżowe w kolanie w starciu z beniaminkiem, GKS-em Katowice. Nie zagrał on od tamtej pory ani razu. W ostatnich dniach mówiło się o tym, że Rumuna chce ściągnąć do siebie Legia Warszawa. Na plotkach się tutaj kończy. Raków zdecydował się na prolongatę umowy z wracającym do zdrowia zawodnikiem, którego umowa kończyła się z końcem czerwca 2025. To gest dużej klasy.

Stoper przez 16 lat wychowywał się (nie tylko piłkarsko) we Francji, konkretnie w Dijon. Kilka lat temu jeszcze była to drużyna Ligue 1, ale nigdy nie zagrał on w pierwszej drużynie – w Dijon B występował z kolei dwa sezony. W styczniu 2022 trafił on do Rakowa z FC Botosani za 600 tysięcy euro. Do dziś rozegrał on na wszystkich frontach 70 meczów, do czego dołożył pięć trafień i dwa decydujące podania.

Bogdan Racovitan w swoim kraju nie jest postacią anonimową. Stoper drużyny Marka Papszuna został powołany na ostatnie EURO w Niemczech. Rumun wystąpił w dwóch spotkaniach turnieju. Najpierw wszedł z ławki na ostatnie kilka minut z Ukrainą, a w meczu 1/8 finału z Rumunią Edi Iordanescu wrzucił go na plac boju w 38. minucie po kontuzji jednego z podopiecznych. Piłkarz Rakowa w reprezentacji zagrał do tej pory czterokrotnie.

Sprzątanie przed nowym sezonem

W ostatnim czasie wicemistrz Polski robił dość duże porządki w kadrze. Ogłoszono odejście kilku zawodników (Matej Rodin, Dusan Kuciak, Ben Lederman, Peter Barath, Milan Rundić) oraz niektórych członków sztabu szkoleniowego (m.in. Bartłomiej Babiarz, Przemysław Oziębała, a zimą przecież odszedł Dawid Szwarga).