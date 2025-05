Werder postanowił być stanowczy i podjął trudną decyzję. Jest nowy trener!

Dopiero co kilka dni temu Werder Brema oficjalnie poinformował, że trener Ole Werner nie przedłuży swojego wygasającego kontraktu, po czym doszło do niemałego trzęsienia ziemi. Umowa dotychczasowego szkoleniowca została rozwiązana, zaś w jego miejsce zatrudniono jedną z największych relacji minionego sezonu 2. Bundesligi.

Ole Werner nie zostanie

Jeszcze pod koniec lutego 2025 roku niemieccy dziennikarze byli wręcz przekonani, że Ole Werner przedłuży umowę i będzie współpracować z Werderem przez kilka kolejnych lat. Wówczas informowano, że to w zasadzie „pewniak”. Rzeczywistość wszystkich zaskoczyła. Klub potwierdził, że trener nie przedłuży swojego kontraktu. Miał on popracować jeszcze rok i odejść. Werder zdecydował jednak, że nie będzie stawiał na takiego trenera, który na pewno opuści ten „okręt” latem.

Dla bremeńczyków decyzja niemieckiego szkoleniowca była przygnębiająca i zaskakująca, co potwierdzał sam Clemens Fritz, który jest zatrudniony jako kierownik piłki zawodowej klubu z Bremy. Werner ma za sobą bardzo udaną końcówkę rundy wiosennej w 2024/2025. Jego zespół pokonał m.in. brązowego medalistę, czyli Eintracht i nie przegrał ośmiu meczów z rzędu. Przejmował klub jeszcze w momencie, gdy grał on w 2. Bundeslidze po pierwszym spadku od 40 lat. I to on błyskawicznie – już po roku – przywrócił go do elity. Nic dziwnego, że teraz łączy się go z posadą w RB Lipsk.

Werder zmienia trenera już teraz

Nowym trenerem został wybrany Horst Steffen, który ma za sobą doskonały wręcz sezon w SV Elversberg. Pod jego wodzą SVE wywalczyło trzecie miejsce w drugiej Bundeslidze i nieszczęśliwie po zaciętej walce, przegrało walkę w barażach o niemiecką ekstraklasę. Nie zmienia to jednak faktu, iż 56-latek jest postrzegany obecnie jako jeden z lepszych na niemieckim rynku trenerów, co potwierdza długoletnią pracą w jednym klubie.

−SV Werder Brema znalazł następcę Ole Wernera. Horst Steffen będzie nowym trenerem Zielono-Białych od przyszłego sezonu. 56-latek przechodzi do Werderu z SV Elversberg, co potwierdził Clemens Fritz. Oba kluby zgodziły się nie ujawniać warunków umowy – czytamy w komunikacie klubowym.

Nieoficjalnie mówi się, że Werder zapłacił około 350 tysięcy euro za zwolnienie Horsta Steffena z obowiązującego kontraktu. Szkoleniowiec rozpocznie pracę 1 lipca, zaś wkrótce będzie miał okazję zaznajomić się już ze strukturami klubu znad Wezery.

− Kiedy pojawiło się zapytanie z Werderu, początkowo było to wielkie uznanie dla mnie i mojej pracy. Podczas rozmów osoby odpowiedzialne okazały mi wielkie uznanie i pokazały, co klub zaplanował na najbliższe lata. Ta wymiana absolutnie mnie przekonała i bardzo szybko zdecydowałem się na Werder. Brema ma dobry zespół, który ma potencjał i bardzo dobrze rozwinął się w Bundeslidze w ciągu ostatnich trzech lat. Chciałbym kontynuować ten rozwój razem z zawodnikami. Naprawdę nie mogę się doczekać tego wyzwania – powiedział nowy trener Horst Steffen.

Horst Steffen jako piłkarz może pochwalić się 207 spotkaniami w 1. Bundeslidze oraz 75 w drugiej – dla Bayeru Uerdingen, Borussii Mönchengladbach i MSV Duisburg. Jeśli mowa o karierze trenerskiej, to od sezonu 2018/19 pracował jako opiekun SV Elversberg, z którym awansował od czwartej ligi (regionalnej) do 2. Bundesligi, a niewiele mu zabrakło i do awansu do Bundesligi. Ponadto wcześniej miał on jeszcze okazję pracować jako trener w takich klubach jak: Preussen Muenster, Stuttgarter Kickers oraz Chmnitzer FC.

