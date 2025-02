Ole Werner doceniony przez Werder

Choć Ole Werner wciąż jest bardzo młodym trenerem, to zdołał sobie zjednać w ostatnich latach wielu zwolenników. 36-latek od listopada 2021 roku pełni funkcję szkoleniowca Werderu Brema i wszystko wskazuje na to, że jego przygoda z bremeńczykami potrwa jeszcze przez kilka kolejnych lat.

Werner otrzyma nowy kontrakt

Choć Ole Werner wygląda na co najmniej 10 lat starszego, to w rzeczywistości jest… młodszy od Leo Messiego, a klub prowadzi przecież już od kilku lat. Werder Brema będzie chciał w najbliższym czasie docenić młodego trenera. Jak wynika z informacji przekazanych przez „DeichStube”, Ole Werner ma otrzymać nowy i długoterminowy kontrakt (obecny jest ważny do końca czerwca 2026 roku). Dziennikarze informują, że wszystkie zaangażowane strony zostały już poinformowane o chęci przedłużenia współpracy na kilka kolejnych lat.

Co prawda nie poinformowano o długości trwania nowej umowy, ale nieoficjalnie mówi się o kontrakcie do czerwca 2028 roku. Eksperci nie mają wątpliwości, że Werner jest „najlepszym”, co przytrafiło się bremeńczykom w ostatnich latach. Pod jego wodzą „Zielono-Biali” systematycznie rozwijają się, grają coraz lepiej i notują dobre wyniki, choć nie brakuje też wysokich porażek. To ciekawe, że doniesienia o przedłużeniu umowy wypływają akurat w momencie, gdy Werder ma za sobą takie wyniki:

0:5 z Freiburgiem

1:3 z TSG Hoffenheim

0:3 z Bayernem

tylko jedno zwycięstwo w 2025 roku

Trener z długim stażem

Warto podkreślić, że Ole Werner jest trenerem z szóstym najdłuższym stażem w historii klubu z Bremy. W Bundeslidze obecnie przewyższają go tylko Frank Schmidt z Heidenheim i Marcel Rapp z Holstein Kiel. Przejmował klub w momencie, gdy grał on w 2. Bundeslidze po pierwszym spadku od 40 lat. I to on błyskawicznie przywrócił klub do elity. Na starcie rozkochał w sobie kibiców, bo wygrał aż siedem meczów z rzędu, co „zrobiło robotę”.

− Prawda jest taka, że Ole nieustannie, od samego początku, odkąd trafił do naszego klubu, rozwija klub, cały zespół oraz każdego zawodnika z osobna. Jesteśmy oczywiście bardzo zadowoleni z tego wszystkiego. Zmierzamy w dobrym kierunku. Co można powiedzieć jeszcze o naszym trenerze? Cóż – on zawsze prawie zawsze ustawia ich idealnie pod każdego rywala. Ustalił jasno naszą filozofię gry i się jej trzyma – powiedział dyrektor zarządzający Clemens Fritz podczas dorocznego walnego zgromadzenia Werderu w listopadzie ub. roku.

Kiedy obejmował on stanowisko trenera, wartość rynkowa graczy Werderu wynosiła zaledwie 43,3 milionów euro, zaś po ponad trzech latach wzrosła aż do 131,35 milionów euro – odpowiada to wzrostowi o prawie 204 procent! Mając na uwadze ograniczenia finansowe oraz niewielki budżet transferowy, jest to wręcz niezwykłe osiągnięcie na skalę całej niemieckiej piłki. Wielką gwiazdą klubu był Nicklas Fullkrug, autor 19 trafień w 2. Bundeslidze, który nie przestał strzelać także po awansie i w wieku 30 lat przeniósł się do BVB za 18 milionów euro.

Ole Werner i jego przygoda z piłką

Ole Werner swoją przygodę z trenowaniem zaczął już w 2013 roku, kiedy to wyrobił pierwszą licencję trenerską uprawniającą go do trenowania młodzieży. Wszystko zaczęło się w młodzieżówce Holstein Kiel, gdzie stopniowo zdobywał doświadczenie i piął się po szczeblach kariery trenerskiej. W 2014 roku przejął funkcję asystenta trenera drugiej drużyny, po czym już kilka miesięcy później został jej pierwszym szkoleniowcem. Funkcję tę sprawował do 2019 roku z dwiema przerwami, kiedy to w roli strażaka pomagał pierwszej ekipie „Bocianów”.

W październiku 2019 roku nadarzyła się wielka okazja – został mianowany opiekunem pierwszego zespołu z Kilonii, gdzie pracował do listopada 2021 roku, kiedy to otrzymał posadę w Werderze. Do tej pory Werner poprowadził bremeńczyków w 116 spotkaniach. Drużyna stopniowo progresuje, bo jako beniaminek zajęła 13. miejsce w Bundeslidze, a już rok później było to 9. miejsce. Obecnie Werder jest w wielkim dołku, ale i tak jest daleko od strefy spadkowej – na 12. lokacie. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, jego bilans prezentuje się następująco:

116 spotkań

średnia 1,41 punktów na mecz

46 zwycięstw

25 remisów

45 porażek

bilans bramkowy 193:198

fot. PressFocus