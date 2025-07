Lipsk inwestuje w przyszłość. 18-latek z La Ligi za 20 milionów euro

RB Lipsk nie zatrzymuje się ani na chwilę! Kierownictwo sportowe klubu z Saksonii ma ręce pełne pracy w ostatnich dniach, a to za sprawą wzmocnień pierwszego zespołu. Tym razem Marcel Schaefer i spółka pozyskali niezwykle utalentowanego skrzydłowego z hiszpańskiej La Ligi.

Lipsk pozyskał 18-latka z La Ligi

RB Lipsk nie zwalnia tempa na rynku transferowym i z dumą ogłasza podpisanie kontraktu z jednym z najciekawszych młodych napastników na rynku europejskim. Yan Diomande, 18-letni reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej U-23, przenosi się do Saksonii z hiszpańskiego CD Leganés, podpisując długoterminową umowę do 30 czerwca 2030 roku. W nowym zespole występować będzie z numerem 49 na koszulce. Mówi się, że koszt transferu wyniósł 20 milionów euro.

Transfer Diomande to ruch w duchu filozofii RB Lipsk: inwestycja w młodzież, potencjał i ponadprzeciętne możliwości rozwoju. Iworyjczyk to napastnik nowoczesnego formatu – łączy siłę fizyczną z techniką, a jego naturalnym środowiskiem jest przestrzeń, w której może rozwijać skrzydła dzięki błyskawicznemu przyspieszeniu i przebojowemu dryblingowi. Mierzący 180 cm wzrostu zawodnik wyróżnia się też świetnym przygotowaniem motorycznym, dużą agresją w pressingu oraz zaangażowaniem w grę defensywną, co czyni go kompletnym materiałem na ofensywnego lidera przyszłości.

− Jestem naprawdę szczęśliwy, że moja przyszłość leży w Lipsku. To dla mnie wielki zaszczyt móc grać dla tak fantastycznego klubu. Jest wiele przykładów, które pokazują, że RB Lipsk jest idealnym miejscem dla młodych zawodników do rozwoju na wysokim poziomie. Klub chce grać szybką, atakującą piłkę nożną – to idealnie pasuje do mojego stylu. Nie mogę się doczekać spotkania z kolegami z drużyny i całym sztabem, a wkrótce także z nimi na boisku – powiedział Yan Diomande.

Król strzelców w USA, debiut z Realem

Diomande swoją piłkarską ścieżkę kształtował poza Europą, a jego rozwój przyspieszył podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. Reprezentując DME Academy Florida, a później AS Frenzi, zdobył cenne doświadczenie w rywalizacji na poziomie akademii i ligi młodzieżowej USPL, gdzie został królem strzelców sezonu oraz MVP finałów. To właśnie eksplozja talentu za oceanem otworzyła mu drzwi do profesjonalnej kariery w Europie.

W styczniu 2025 roku trafił do CD Leganés, gdzie już po kilku tygodniach intensywnych treningów z zespołem otrzymał swoją szansę debiutu. I to nie byle gdzie – 29 marca 2025 roku, na legendarnym Estadio Santiago Bernabéu, przeciwko Realowi Madryt. Choć jego drużyna mierzyła się z jednym z gigantów światowego futbolu, Diomande pokazał się z dobrej strony, prezentując odwagę, pewność siebie i gotowość do rywalizacji na najwyższym poziomie.

Jego bilans w LaLiga to 10 występów, dwie bramki i jedna asysta. Jak podkreślają obserwatorzy, są to imponujące liczby, biorąc pod uwagę okoliczności oraz krótki czas adaptacji. Diomande wyróżniał się przede wszystkim grą 1 na 1, przebojowością oraz nieustannym ruchem bez piłki. To zawodnik, który potrafi nie tylko wykończyć akcję, ale również stworzyć ją od zera – często schodzi głębiej, angażuje się w rozegranie i nie boi się pojedynków z obrońcami.

RB Lipsk zyskał w nim zawodnika, który wpisuje się idealnie w filozofię szybkiego, intensywnego futbolu. W obliczu przebudowy ofensywy i odejścia takich zawodników jak Yussuf Poulsen czy Ilaix Moriba, Diomande może stać się ważnym ogniwem rotacji ofensywnej Lipska już w najbliższym sezonie. Choć ma zaledwie 18 lat, jego profil fizyczny, pewność siebie oraz doświadczenie w rywalizacji z topowymi zespołami sugerują, że jego czas nadejdzie szybciej, niż wielu się spodziewa.

Dla RB Lipsk to kolejny krok w kierunku budowy młodego, dynamicznego i konkurencyjnego zespołu, który nie tylko będzie walczył o najwyższe cele w Bundeslidze, ale również z powodzeniem reprezentował niemiecką piłkę w europejskich rozgrywkach. Yan Diomande może być przyszłością tego projektu.