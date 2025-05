Z nieba do piekła w półtora tygodnia. Finalista krajowego pucharu spadł z ekstraklasy

W tym sezonie po raz pierwszy od niemal pół wieku dotarli do finału krajowego pucharu. Ich przygotowania do starcia z lokalnym hegemonem zostały jednak zaburzone przez niespodziewane wylądowanie na miejscu barażowym. Te zaś zakończyły się porażką w dwumeczu, co oznacza pożegnanie się z ekstraklasą po kilku latach.

Finalista krajowego pucharu wylądował w barażach o utrzymanie

Na początku kwietnia tego roku Stade Reims zapewnił sobie pierwszy od 48 lat awans do finału Pucharu Francji. Sześciokrotni zwycięzcy francuskiej ekstraklasy w drodze do finału tych rozgrywek wyeliminowali pięć ekip, w tym dwie z Ligue 1 – beniaminka z Angers oraz ówczesnego wicemistrza kraju z Księstwa Monako. Znakomity rezultat w Pucharze Francji przykrywał walkę o utrzymanie w Ligue 1, w którą Reims wplątało się za sprawą serii 17 meczów z rzędu bez wygranej, w trakcie której ponieśli aż 11 porażek.

Fatalną passę udało się przerwać w niespodziewanym momencie, bo domową wygraną 3:1 z drugą w tabeli Marsylię. W kolejnych trzech meczach podopieczni Samby Diawary dołożyli do swojego dorobku sześć punktów, jednak w czterech ostatnich meczach sezonu zasadniczego zdobyli zaledwie punkt i w spektakularnym stylu w ostatniej kolejce spadli na miejsce barażowe. „Spektakularnym stylu”, bowiem zostali tam zepchnięci za sprawą zwycięstwa Le Havre z walczącym o europejskie puchary Strasbourgiem po bramce… „panenką” w doliczonym czasie.

Pożegnanie z ekstraklasą po kilku latach

W spokojny tydzień przygotowań do finału Pucharu Francji przeciwko PSG wplątał się pierwszy barażowy dwumecz o utrzymanie z trzecią ekipą Ligue 2 – Metz. Trzy dni przed starciem w Paryżu piłkarze Reims zremisowali na wyjeździe 1:1, więc status quo przed drugim meczem został zachowany. Do rewanżu przed własną publicznością zespół z Szampanii przystępował pięć dni po porażce na Stade de France w finale Pucharu Francji 0:3. Pierwszy raz od niemal pięciu miesięcy Reims w drugim meczu z rzędu straciło trzy bramki, bowiem Metz sensacyjnie wygrało 3:1, a w dwumeczu 4:2, i tym samym po zaledwie roku przerwy wraca do Ligue 1.

„Kasztanowi” na początku ostatniego kwadransa drugiej połowy doprowadzili do wyrównania, a w drugiej połowie dogrywki, na przestrzeni zaledwie czterech minut, zadali swoim rywalom kolejne dwa ciosy i tym samym sprawili, że Reims po siedmiu latach żegna się z elitą. To trzeci z rzędu przypadek, gdy finałowy dwumecz wygrała drużyna z niższego szczebla. Rok wcześniej to zresztą Metz znalazło się w sytuacji Reims, bowiem przegrało dwumecz z Saint-Etienne 3:4, dzięki czemu 10-krotni mistrzowie Francji po dwóch latach wydostali się z Ligue 2.

Choć z 47 straconymi bramkami Reims było dziewiątą najlepszą defensywą rozgrywek poprzedniego sezonu Ligue 1, tylko dwa zespoły w 34 meczach strzeliły mniej goli od piłkarzy z Szampanii. W 34 meczach sześciokrotni mistrzowie Francji zdołali trafić do siatki 33 razy, a w aż 15 spotkaniach nie zdołali znaleźć drogi do siatki drużyny przeciwnej.

fot. screen Ligue 1 McDonald’s / YouTube